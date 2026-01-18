Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Sangli News Postpone The Election Date As A Pilgrimage To The Goddess Social Activists Demand From The Election Commission

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

पंचायत समिती जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या टप्प्यातील निवडणूक 5 फेब्रुवारीला घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला.

Updated On: Jan 18, 2026 | 05:19 PM

Follow Us:

पंचायत समिती जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या टप्प्यातील निवडणूक 5 फेब्रुवारीला घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला. मात्र या दिवशी महाराष्ट्रातील भक्तगणांचे दैवत असणाऱ्या चिंचलीच्या मायाक्का देवीची यात्रा असल्याने यासाठी महाराष्ट्रातील लाखो भाविक या यात्रेसाठी जात असतात. त्यामुळे याचा परिणाम निवडणूक प्रक्रियेवर होऊ शकतो. शिवाय मतदारही मतदान प्रक्रियेपासून दूर राहू शकतात, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ताबडतोब जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीची तारीख बदलावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत सदामते यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. दरम्यान निवडणूक आयोगाने याबाबत ठोस भूमिका न घेतल्यास न्यायालयामध्ये दाद मागण्याचा इशाराही प्रशांत सदामते यांनी दिलाय.

Follow Us:

पंचायत समिती जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या टप्प्यातील निवडणूक 5 फेब्रुवारीला घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला. मात्र या दिवशी महाराष्ट्रातील भक्तगणांचे दैवत असणाऱ्या चिंचलीच्या मायाक्का देवीची यात्रा असल्याने यासाठी महाराष्ट्रातील लाखो भाविक या यात्रेसाठी जात असतात. त्यामुळे याचा परिणाम निवडणूक प्रक्रियेवर होऊ शकतो. शिवाय मतदारही मतदान प्रक्रियेपासून दूर राहू शकतात, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ताबडतोब जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीची तारीख बदलावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत सदामते यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. दरम्यान निवडणूक आयोगाने याबाबत ठोस भूमिका न घेतल्यास न्यायालयामध्ये दाद मागण्याचा इशाराही प्रशांत सदामते यांनी दिलाय.

Web Title: Sangli news postpone the election date as a pilgrimage to the goddess social activists demand from the election commission

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 18, 2026 | 05:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sangli Corporation Elections : शिवसेनेचे उमेदवार सागर वनखंडे यांना घरात घुसून झाली होती मारहाण
1

Sangli Corporation Elections : शिवसेनेचे उमेदवार सागर वनखंडे यांना घरात घुसून झाली होती मारहाण

Sangali News : खुलेआमपणे बेदाणा तस्करी; सत्ताधारी मूग गिळून गप्प का? आक्रमक शेतकऱ्यांचा संतप्त सवाल
2

Sangali News : खुलेआमपणे बेदाणा तस्करी; सत्ताधारी मूग गिळून गप्प का? आक्रमक शेतकऱ्यांचा संतप्त सवाल

Sangali News : वारणा खोऱ्याच्या सुपीक पट्टयात चंदनाची शेती; शेतकऱ्याचा अनोखा प्रयत्न यशस्वी
3

Sangali News : वारणा खोऱ्याच्या सुपीक पट्टयात चंदनाची शेती; शेतकऱ्याचा अनोखा प्रयत्न यशस्वी

Sangli News : लाडक्या बहिणीची शिवसेनेकडून उपेक्षा तर उबाठा शिवसेनेने दिली उमेदवारीची ओवाळणी
4

Sangli News : लाडक्या बहिणीची शिवसेनेकडून उपेक्षा तर उबाठा शिवसेनेने दिली उमेदवारीची ओवाळणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
आसाममध्ये मोठी सरकारी भरती; पोलिस, वन विभाग व अग्निशमन सेवेत २,९७२ पदे रिक्त

आसाममध्ये मोठी सरकारी भरती; पोलिस, वन विभाग व अग्निशमन सेवेत २,९७२ पदे रिक्त

Jan 18, 2026 | 05:09 PM
ना पोलिसांचा धाक, ना मरणाची भिती! रहदारीच्या रस्त्यावर बाईक पळवत तरुणांची स्टंटबाजी, VIDEO पाहून येईल संताप

ना पोलिसांचा धाक, ना मरणाची भिती! रहदारीच्या रस्त्यावर बाईक पळवत तरुणांची स्टंटबाजी, VIDEO पाहून येईल संताप

Jan 18, 2026 | 05:03 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये मिचेलनंतर ग्लेन फिलिप्सचा शतकी तडाखा! भारतीय गोलंदाजांची उडाली दैना

IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये मिचेलनंतर ग्लेन फिलिप्सचा शतकी तडाखा! भारतीय गोलंदाजांची उडाली दैना

Jan 18, 2026 | 04:55 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM
Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Jan 18, 2026 | 02:22 PM
नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

Jan 18, 2026 | 02:18 PM
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM