Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

भारतीय ऑटो बाजारात एसयूव्हीला सर्वाधिक मागणी मिळते. यातही या सेगमेंटमध्ये Hyundai Venue आणि Kia Syros एकमेकांसोबत स्पर्धा करत असतात. मात्र, दोघांपैकी बेस्ट एसयूव्ही कोणती? चला जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 18, 2026 | 10:08 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • एसयूव्ही कारला नेहमीच चांगली मागणी
  • Hyundai Venue आणि Kia Syros या दोन्ही लोकप्रिय एसयूव्ही
  • टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती एसयूव्ही मारते बाजी?
नव्या जनरेशनची Hyundai Venue आता अधिक प्रगत फीचर्स आणि अपडेटेड डिझाइनसह बाजारात दाखल झाली आहे. विशेष म्हणजे, ही SUV Kia Syros च्या K1 प्लॅटफॉर्मवर विकसित करण्यात आली असली, तरीही दोन्ही कार्सचा लुक आणि फील पूर्णपणे वेगळा आहे.

Hyundai Venue चे डिझाइन अधिक मस्क्युलर असून, रस्त्यावर दमदार उपस्थिती निर्माण करते. तर दुसरीकडे Kia Syros चे टॉलबॉय डिझाइन तिला अधिक अर्बन आणि कॉम्पॅक्ट लुक देते, जो शहरातील वापरासाठी अधिक सोयीस्कर मानला जातो.

किंमत आणि इंजिन पर्याय

नव्या Hyundai Venue चा टॉप व्हेरिएंट HX 10 असून तो 1.0 लिटर टर्बो पेट्रोल DCT आणि 1.5 लिटर डिझेल ऑटोमॅटिक इंजिन पर्यायांसह उपलब्ध आहे. दुसरीकडे, Kia Syros चा टॉप मॉडेल HTX+ (O) हाही याच इंजिन आणि ट्रान्समिशन कॉम्बिनेशनमध्ये येतो. किंमतीच्या बाबतीत दोन्ही SUVs ची एक्स-शोरूम किंमत जवळपास समान आहे; मात्र काही अतिरिक्त फीचर्समुळे Syros ही Venue च्या तुलनेत किंचित महाग पडू शकते.

फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

एक्सटीरियर आणि डायमेंशन्स

डायमेंशन्सच्या बाबतीत Kia Syros ही Venue पेक्षा थोडी आघाडीवर आहे. Syros चा व्हीलबेस 2,550 मिमी असून तो Venue पेक्षा 30 मिमी अधिक आहे. तसेच तिची उंचीही 15 मिमी जास्त असल्याने मागील सीटवर बसणाऱ्या प्रवाशांना अधिक हेडरूम मिळते. Syros मध्ये 17-इंच अलॉय व्हील्स देण्यात आले आहेत, तर Venue मध्ये 16-इंच अलॉय व्हील्स मिळतात. मात्र Venue चा फ्रंट ग्रिल आणि DRL डिझाइन तिला अधिक स्पोर्टी आणि SUVसारखा लुक देतात.

इंटीरियर आणि फीचर्समधील फरक

दोन्ही SUVs फीचर्सने परिपूर्ण असल्या तरी, या बाबतीत Kia Syros एक पाऊल पुढे आहे. Hyundai Venue मध्ये टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, पॉवर्ड ड्रायव्हर सीट आणि प्रीमियम ऑडिओ सिस्टमसारखी फीचर्स मिळतात. तर Kia Syros मध्ये 5-इंच AC कंट्रोल डिस्प्ले, रिअर सीट बेस वेंटिलेशन, एअर प्युरिफायर, स्लायडिंग रिअर सीट्स आणि पॅनोरमिक सनरूफ यांसारखी अधिक प्रगत फीचर्स देण्यात आली आहेत, जी Venue मध्ये उपलब्ध नाहीत.

बाईक प्रेमींनो ही संधी सोडू नका! फक्त 1.13 लाखात मिळतेय Kawasaki ची सर्वात स्वस्त बाईक, मायलेज तर एकदम भारी

सेफ्टी आणि ड्रायव्हिंग टेक्नॉलॉजी

सुरक्षेच्या बाबतीत दोन्ही SUVs जवळपास समान पातळीवर आहेत. दोन्ही कार्समध्ये लेव्हल-2 ADAS, 6 एअरबॅग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल, पॅडल शिफ्टर्स, विविध ड्राइव्ह मोड्स आणि अ‍ॅडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल यांसारखी फीचर्स देण्यात आली आहेत. Venue ची मजबूत बिल्ड क्वालिटी आणि Syros चा स्थिर K1 प्लॅटफॉर्म या दोन्ही SUVs सुरक्षित बनवतात.

Web Title: Hyundai venue vs kia syros which top variant suv is best in features price

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 18, 2026 | 10:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?
1

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Tata Motors कडून 17 नेक्स्ट-जनरेशन ट्रक्स लाँच, इलेक्ट्रिक ट्रकचा देखील समावेश
2

Tata Motors कडून 17 नेक्स्ट-जनरेशन ट्रक्स लाँच, इलेक्ट्रिक ट्रकचा देखील समावेश

Fortuner पेक्षाही महाग! भारतात Ducati ची नवीन बाईक लाँच, फक्त 1 हजार युनिट्सची होणार विक्री
3

Fortuner पेक्षाही महाग! भारतात Ducati ची नवीन बाईक लाँच, फक्त 1 हजार युनिट्सची होणार विक्री

‘या’ ऑटो कंपनीमुळे गुजरातची लॉटरी निघाली! 35 हजार कोटींची गुंतवणूक अन् 12000 नोकऱ्या..
4

‘या’ ऑटो कंपनीमुळे गुजरातची लॉटरी निघाली! 35 हजार कोटींची गुंतवणूक अन् 12000 नोकऱ्या..

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM
Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Jan 21, 2026 | 12:30 AM
Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 10:41 PM
Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Jan 20, 2026 | 10:11 PM
IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

Jan 20, 2026 | 09:52 PM
IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

Jan 20, 2026 | 09:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM