ठाण्यातही डबल डेकर बसची एंट्री! टीएमटी ताफ्यात ३०० नव्या बसेसची भर, प्रवाशांना मोठा दिलासा

ठाणेकरांसाठी आनंदाची बातमी म्हणजे शहरात लवकरच डबल डेकर बस सुरू होणार आहेत. त्यासोबतच टीएमटीच्या ताफ्यात ३०० नवीन बसेस दाखल होणार असून, सार्वजनिक वाहतूक सेवा अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.

Updated On: May 01, 2026 | 11:05 AM
(फोटो सौजन्य: Ai created)

  • ठाण्यात डबल डेकर बसची लवकरच सुरुवात.
  • टीएमटी ताफ्यात ३०० नवीन बसेसची भर पडणार.
  • ई-बस, सीएनजी बसमुळे प्रवास अधिक सोयीस्कर होणार.
ठाणेकरांसाठी मुंबईप्रमाणेच ठाण्याच्या रस्त्यांवर लवकरच डबल डेकर बसेस धावताना दिसणार असून गुरुवारी गुरुवारी ठाणे परिवहनच्या आनंदनगर बस आगारात डबलडेकर बस दाख झाल्या आहेत. ठाणे महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करताना, महानगरपालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी ठाणे महानगर परिवहन सेवेत (टीएमटी) १० डबल डेकर बसेसची भर घालण्याची घोषणा केली. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, प्रवासी सेवेसाठी ती उपलब्ध होण्यास पंधरा दिवसांपेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो.

टीएमटीच्या ताफ्यात आता १६० वातानुकूलित ई-बस

महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान, महानगरपालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी या आर्थिक वर्षात टीएमटीच्या ताफ्यात ३०० नवीन बस सामील केल्या जातील अशी घोषणा केली. यामध्ये पीएम ई बस योजनेअंतर्गत १०० वातानुकूलित इलेवट्रिक बस, १५ व्या वित्त आयोगाने शिफारस केल्यानुसार १६० वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बस, १०० सीएनजी बस आणि १० डबल डेकर बस यांचा समावेश आहे. यामुळे ठाणे महानगरपालिकेच्या परिवहन ताफ्यातील बसची संख्या ७०७ होईल.

ठाणे परिवहन सेवेला आणखीन १,३५० बसची आवश्यकता

ठाणे शहराची लोकसंख्या २७ लाखांपेक्षा जास्त आहे. ठाणे महानगर परिवहन सेवेकडे एकूण ४०७ बसेसचा ताफा असून, त्यापैकी ३८१ बसेस सध्या प्रवासी सेवेत आहेत. तथापि, प्रवाशांच्या संख्येच्या तुलनेत या बसेसची संख्या अपुरी आहे. परिणामी, प्रशासन परिवहन ताफ्यातील बसेसची संख्या वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक संस्थेच्या (CIRT) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रत्येक १,००,००० लोकांमागे ५० बस असायला हव्यात. ठाण्याची लोकसंख्या लक्षात घेता, टीएमटीला १,३५० बसची आवश्यकता आहे.

१०० एसी इलेक्ट्रिक बससाठी मंजुरी

ठाणे महानगर परिवहन सेवेला पीएम ई-बस योजनेअंतर्गत १०० वातानुकूलित इलेट्रिक बससाठी मंजुरी मिळाली आहे. याव्यतिरिक्त, महानगरपालिका जीसीसी तत्त्वावर १०० सीएनजी बस खरेदी करणार आहे. या बस दिवाळीपर्यंत टप्प्याटप्प्याने टीएमटीच्या ताफ्यात सामील होतील.

सुरुवातीला घोडबंदर ते ठाणे मार्गावर वातानुकूलित डबलडेकर बस धावणार

महानगरपालिका दहा डबल डेकर बस खरेदी करत असून, त्यापैकी पहिली बस पुढील दोन दिवसांत टीएमटीकडे सुपूर्द केली जाईल. परिवहन विभागाकडे नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, या डबल डेकर बस दहा ते पंधरा दिवसांत प्रवासी सेवेसाठी उपलब्ध होतील. या डबल डेकर बस कोणत्या मार्गावर धावतील हे अद्याप निश्चित झालेले नाही, परंतु त्या घोडबंदर ते ठाणे मार्गावर धावतील अशी अपेक्षा आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Published On: May 01, 2026 | 11:00 AM

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली 'फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स' मोहीम

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

