ठाण्यातही डबल डेकर बसची एंट्री! टीएमटी ताफ्यात ३०० नव्या बसेसची भर, प्रवाशांना मोठा दिलासा

टीएमटीच्या ताफ्यात आता १६० वातानुकूलित ई-बस
महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान, महानगरपालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी या आर्थिक वर्षात टीएमटीच्या ताफ्यात ३०० नवीन बस सामील केल्या जातील अशी घोषणा केली. यामध्ये पीएम ई बस योजनेअंतर्गत १०० वातानुकूलित इलेवट्रिक बस, १५ व्या वित्त आयोगाने शिफारस केल्यानुसार १६० वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बस, १०० सीएनजी बस आणि १० डबल डेकर बस यांचा समावेश आहे. यामुळे ठाणे महानगरपालिकेच्या परिवहन ताफ्यातील बसची संख्या ७०७ होईल.
ठाणे परिवहन सेवेला आणखीन १,३५० बसची आवश्यकता
ठाणे शहराची लोकसंख्या २७ लाखांपेक्षा जास्त आहे. ठाणे महानगर परिवहन सेवेकडे एकूण ४०७ बसेसचा ताफा असून, त्यापैकी ३८१ बसेस सध्या प्रवासी सेवेत आहेत. तथापि, प्रवाशांच्या संख्येच्या तुलनेत या बसेसची संख्या अपुरी आहे. परिणामी, प्रशासन परिवहन ताफ्यातील बसेसची संख्या वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक संस्थेच्या (CIRT) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रत्येक १,००,००० लोकांमागे ५० बस असायला हव्यात. ठाण्याची लोकसंख्या लक्षात घेता, टीएमटीला १,३५० बसची आवश्यकता आहे.
१०० एसी इलेक्ट्रिक बससाठी मंजुरी
ठाणे महानगर परिवहन सेवेला पीएम ई-बस योजनेअंतर्गत १०० वातानुकूलित इलेट्रिक बससाठी मंजुरी मिळाली आहे. याव्यतिरिक्त, महानगरपालिका जीसीसी तत्त्वावर १०० सीएनजी बस खरेदी करणार आहे. या बस दिवाळीपर्यंत टप्प्याटप्प्याने टीएमटीच्या ताफ्यात सामील होतील.
सुरुवातीला घोडबंदर ते ठाणे मार्गावर वातानुकूलित डबलडेकर बस धावणार
महानगरपालिका दहा डबल डेकर बस खरेदी करत असून, त्यापैकी पहिली बस पुढील दोन दिवसांत टीएमटीकडे सुपूर्द केली जाईल. परिवहन विभागाकडे नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, या डबल डेकर बस दहा ते पंधरा दिवसांत प्रवासी सेवेसाठी उपलब्ध होतील. या डबल डेकर बस कोणत्या मार्गावर धावतील हे अद्याप निश्चित झालेले नाही, परंतु त्या घोडबंदर ते ठाणे मार्गावर धावतील अशी अपेक्षा आहे.
