Triumph: ट्रायम्फकडून रायडर्ससाठी मोठे सप्राईझ! 2026 Trident, Daytona आणि Tiger Sport नव्या दमदार फीचर्ससह लाँच

पाच वर्षांपूर्वी लाँच झाल्यापासून ‘Trident 660’ ही ट्रायम्फची अत्यंत प्रसिद्ध लोकप्रिय बाईक ठरली आहे. आता ट्रायम्फने एका नवीन मोठ्या मॉडेलसह आपल्या तीन लोकप्रिय ६६० सिरीज बाईक्समध्ये महत्त्वाचे अपडेट्स करून २०२६ ची नवीन रेंज सादर केली आहे. न्यू साउथ वेल्स आणि क्वीन्सलँडच्या सीमेवरील नागमोडी रस्त्यांवर आम्ही या नव्या ताफ्याची प्रत्यक्ष टेस्ट राईड घेतली.
Triumph Trident 800: एक पॉवरफुल रोडस्टर
या नव्या लाँचिंगमधील सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे नवीन Trident 800 ही बाईक होय. यामध्ये ७९८ सीसीचे इनलाइन थ्री-सिलिंडर इंजिन दिले आहे, जे ११३ एचपी पॉवर आणि ८४ एनएम टॉर्क जनरेट करते. ॲडजस्टेबल Showa सस्पेंशन, Michelin टायर्स, तीन रायडिंग मोड्स, कॉर्नरिंग ABS, ट्रॅक्शन कंट्रोल आणि क्रूझ कंट्रोलने सज्ज असलेली ही बाईक नवशिक्या आणि अनुभवी रायडर्समधील अंतर भरून काढण्यासाठी एक उत्तम पर्याय आहे.
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Trident 660: आता प्रामुख्याने नवशिक्यांसाठी (LAMS)
Trident 800 च्या आगमनानंतर, लोकप्रिय Trident 660 ही आता प्रामुख्याने नवशिक्या रायडर्ससाठी मर्यादित पॉवर व्हर्जनमध्ये उपलब्ध असेल. पूर्वीच्या मॉडेलमधील सुरुवातीचा मंदावणारा पिकअप काढून टाकण्यासाठी कंपनीने यात स्वतंत्र थ्रॉटल बॉडीज, मोठा एअरबॉक्स आणि सुधारित गियरबॉक्स दिला आहे. यामुळे शहरातील ट्रॅफिकमध्ये ही बाईक चालवणे अत्यंत सोपे आणि अधिक आनंददायी झाले आहे.
Daytona 660: स्ट्रीट स्पोर्ट्सचा थरार
Yamaha R7 आणि Aprilia RS660 ला स्पर्धा देण्यासाठी Daytona 660 मध्ये २०२६ साठी महत्त्वाचे अपडेट्स करण्यात आले आहेत. फुल-पॉवर व्हर्जनमध्ये ९३ एचपी पॉवर देणारे हे ६६० सीसी इंजिन हाय-स्पीड परफॉर्मन्स प्रदान करते. पूर्णपणे ॲडजस्टेबल शोवा बिग पिस्टन फॉर्क, स्टँडर्ड क्विकशिफ्टर आणि Metzeler टायर्समुळे ही बाईक शहरातील दैनंदिन वापरासोबतच रेस ट्रॅकवरही उत्तम कामगिरी करते.
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Tiger Sport 660: आधुनिक स्पोर्ट्स-टूरर
लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी Tiger Sport 660 मध्ये आता मोठी १८.६-लीटरची इंधन टाकी आणि हवेपासून संरक्षण करणारी ॲडजस्टेबल विंडस्क्रीन देण्यात आली आहे. खराब रस्त्यांवरील खड्डे सहज पचवणारे १५० मिमी ट्रॅव्हल सस्पेंशन, टीएफटी डिस्प्ले, कॉर्नरिंग ABS, क्रूझ कंट्रोल आणि टर्न-बाय-टर्न नॅव्हिगेशन यांसारख्या आधुनिक फीचर्समुळे ही एक उत्तम ऑल-राउंडर स्पोर्ट्स-टूरर ठरते.