शुक्रवार, 24 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

ऑफिशल लाँच आधीच ‘न्यु मारुती ब्रेझा टर्बो पेट्रोल’ डीलरशिपमध्ये पोहोचली! समोर आला व्हिडीओ

Updated On: Jul 24, 2026 | 03:15 PM IST
जाहिरात
सारांश

नवीन मारुती ब्रेझा फेसलिफ्ट अधिकृत लाँचपूर्वीच डीलरशिपमध्ये पोहोचली आहे. यामध्ये १.०-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजिन, १०.१-इंचची टचस्क्रीन, ३६०-डिग्री कॅमेरा आणि ६ एअरबॅग्स यांसारखे प्रीमियम फीचर्स मिळतील.

ऑफिशल लाँच आधीच ‘न्यु मारुती ब्रेझा टर्बो पेट्रोल’ डीलरशिपमध्ये पोहोचली! समोर आला व्हिडीओ
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • न्यु मारुती ब्रेझा फेसलिफ्टमध्ये नवीन फ्रंट ग्रिल, अलॉय व्हील्स, १०.१-इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टीम, ३६०-डिग्री कॅमेरा आणि ६ एअरबॅग्स मिळतील.
  • १.५-लीटर पेट्रोल इंजिनसोबतच आता अधिक परफॉर्मन्स देणारे १.०-लीटर ‘बूस्टरजेट’ टर्बो-पेट्रोल इंजिन उपलब्ध करून दिले आहे.
  • ऑफिशल लाँचपूर्वीच गाडी डीलरशिपमध्ये पोहोचली असून, याची किंमत सध्याच्या ₹८.२६ लाख ते ₹१३ लाख (एक्स-शोरूम) रेंजमध्ये राहण्याची शक्यता आहे.

मारुती सुझुकी आज त्यांची बहुप्रतिक्षित ‘ब्रेझा फेसलिफ्ट’ अधिकृतपणे लाँच करणार आहे. लाँचिंगच्या आधीच कंपनीने देशभरातील डीलरशिप्सकडे गाड्या पाठवण्यास सुरुवात केली असून, १.०-लीटर टर्बो-पेट्रोल व्हेरिएंट शोरूममध्ये पोहोचल्याचे नवीन फोटो आणि व्हिडिओ समोर आले आहेत.

बाह्य रचना

गाडीच्या बाह्य रचनेत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये नवीन फ्रंट ग्रिल, री-डिजाइन केलेले फ्रंट बंपर आणि आकर्षक डिझाइनचे नवीन अलॉय व्हील्स पाहायला मिळतात. डीलरशिपमध्ये दिसलेली ही एसयूव्ही ‘जिम्नी’प्रमाणे नवीन ‘ब्लूइश ब्लॅक’ रंगात असून, मागील बाजूस आधीसारखेच स्लीक एलईडी टेल लॅम्प्स कायम ठेवण्यात आले आहेत.

ईव्ही की पेट्रोल कार? ५ वर्षांत तुमचे लाखो रुपये नक्की कुठे वाचतील? जाणून घ्या गणित!

इंटीरियर आणि फीचर्स

गाडीच्या केबिनमध्ये पूर्वीपेक्षा मोठे बदल पाहायला मिळतायत. यात जुन्या ९-इंच सिस्टीमऐवजी १०.१-इंचची नवीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम देण्यात आली आहे, जी वायरलेस ॲपल कारप्ले आणि अँड्रॉइड ऑटोला सपोर्ट करते. याशिवाय ३६०-डिग्री कॅमेरा, हेड-अप डिस्प्ले, ॲम्बियंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर, ऑटो-डिमिंग IRVM, व्हेंटिलेटेड सीट्स आणि इलेक्ट्रिक सनरूफ यांसारखे आधुनिक फीचर्स तसेच सुरक्षेसाठी ६ एअरबॅग्स देण्यात आल्या आहेत.

2027 Mercedes-Maybach GLS 680: दमदार V8 इंजिन आणि नवीन इंटिरिअरसह सादर! एका क्लिकवर घ्या पाहून

इंजिन आणि अपेक्षित किंमत

या फेसलिफ्टमधील सर्वात मोठा बदल म्हणजे इंजिन पर्याय होय. १.५-लीटर पेट्रोल इंजिनसोबतच आता फ्रॉन्क्समधील १.०-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजिनचा पर्यायही उपलब्ध करून दिला जात आहे, जे ११० पीएस पॉवर आणि १७० एनएम टॉर्क जनरेट करते. टर्बो इंजिनमुळे गाडीवरील जीएसटी कर कमी होऊन तिची किंमत अधिक परवडणारी राहण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या ब्रेझाची किंमत ₹८.२६ लाख ते ₹१३ लाख दरम्यान असून नवीन मॉडेल याच रेंजमध्ये लाँच होण्याची अपेक्षा आहे.

Web Title: New maruti breeza facelift turbo petrol launch automobile news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 24, 2026 | 03:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ईव्ही की पेट्रोल कार? ५ वर्षांत तुमचे लाखो रुपये नक्की कुठे वाचतील? जाणून घ्या गणित!
1

ईव्ही की पेट्रोल कार? ५ वर्षांत तुमचे लाखो रुपये नक्की कुठे वाचतील? जाणून घ्या गणित!

2027 Mercedes-Maybach GLS 680: दमदार V8 इंजिन आणि नवीन इंटिरिअरसह सादर! एका क्लिकवर घ्या पाहून
2

2027 Mercedes-Maybach GLS 680: दमदार V8 इंजिन आणि नवीन इंटिरिअरसह सादर! एका क्लिकवर घ्या पाहून

फोर्स मोटर्सने नवीन ‘अर्बानिया डिलक्स’ केली लॉन्च; प्रीमियम शेअर्ड मोबिलिटीमधील आपले वर्चस्व केले अधिक दृढ
3

फोर्स मोटर्सने नवीन ‘अर्बानिया डिलक्स’ केली लॉन्च; प्रीमियम शेअर्ड मोबिलिटीमधील आपले वर्चस्व केले अधिक दृढ

पिकअप ट्रकचा बाजीगर ‘Toyota Hilux’! लाँचिंगपूर्वी समोर आली पहिली झलक, पाहा काय असेल खास
4

पिकअप ट्रकचा बाजीगर ‘Toyota Hilux’! लाँचिंगपूर्वी समोर आली पहिली झलक, पाहा काय असेल खास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ऑफिशल लाँच आधीच ‘न्यु मारुती ब्रेझा टर्बो पेट्रोल’ डीलरशिपमध्ये पोहोचली! समोर आला व्हिडीओ

ऑफिशल लाँच आधीच ‘न्यु मारुती ब्रेझा टर्बो पेट्रोल’ डीलरशिपमध्ये पोहोचली! समोर आला व्हिडीओ

Jul 24, 2026 | 03:15 PM
FDA Big Action: ‘उत्तम उपहारगृहा’वर एफडीएचा मोठा हातोडा! अस्वच्छता अन्…; परवाना निलंबित करून हॉटेल केले सील

FDA Big Action: ‘उत्तम उपहारगृहा’वर एफडीएचा मोठा हातोडा! अस्वच्छता अन्…; परवाना निलंबित करून हॉटेल केले सील

Jul 24, 2026 | 03:14 PM
Erbil Strike: इराकमधील अमेरिकी तळाजवळ ७ मोठे स्फोट; संपूर्ण मध्य पूर्वेत हाय-अलर्ट, US-Iran संघर्षाने जागतिक बाजारात धुमाकूळ

Erbil Strike: इराकमधील अमेरिकी तळाजवळ ७ मोठे स्फोट; संपूर्ण मध्य पूर्वेत हाय-अलर्ट, US-Iran संघर्षाने जागतिक बाजारात धुमाकूळ

Jul 24, 2026 | 03:07 PM
CJP Meeting Govt Meeting: धर्मेद्र प्रधान राजीनामा देणार? CJPसोबत केंद्राची मिटींगबाबत मोठी अपडेट

CJP Meeting Govt Meeting: धर्मेद्र प्रधान राजीनामा देणार? CJPसोबत केंद्राची मिटींगबाबत मोठी अपडेट

Jul 24, 2026 | 03:03 PM
Ashadhi Ekadashi 2026: आषाढीला अन्नासह सोशल मीडियाचाही उपवास! विठ्ठलनामात रमण्यासाठी मंदिर विश्वस्तांचे भक्तांना अनोखे आवाहन

Ashadhi Ekadashi 2026: आषाढीला अन्नासह सोशल मीडियाचाही उपवास! विठ्ठलनामात रमण्यासाठी मंदिर विश्वस्तांचे भक्तांना अनोखे आवाहन

Jul 24, 2026 | 02:58 PM
जंतर-मंतर विद्यार्थी आंदोलनाला Virat Kohli चे समर्थन? व्हायरल ट्विटमुळे गोंधळ; सत्य आलं समोर

जंतर-मंतर विद्यार्थी आंदोलनाला Virat Kohli चे समर्थन? व्हायरल ट्विटमुळे गोंधळ; सत्य आलं समोर

Jul 24, 2026 | 02:58 PM
Ukraine Russia War: 100 अब्ज रुबलची राख! युक्रेनियन ड्रोन्सचा थरार; रशियाचे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क उध्वस्त, 50 उड्डाणे विमान रद्द

Ukraine Russia War: 100 अब्ज रुबलची राख! युक्रेनियन ड्रोन्सचा थरार; रशियाचे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क उध्वस्त, 50 उड्डाणे विमान रद्द

Jul 24, 2026 | 02:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा