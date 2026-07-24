ऑफिशल लाँच आधीच ‘न्यु मारुती ब्रेझा टर्बो पेट्रोल’ डीलरशिपमध्ये पोहोचली! समोर आला व्हिडीओ

मारुती सुझुकी आज त्यांची बहुप्रतिक्षित ‘ब्रेझा फेसलिफ्ट’ अधिकृतपणे लाँच करणार आहे. लाँचिंगच्या आधीच कंपनीने देशभरातील डीलरशिप्सकडे गाड्या पाठवण्यास सुरुवात केली असून, १.०-लीटर टर्बो-पेट्रोल व्हेरिएंट शोरूममध्ये पोहोचल्याचे नवीन फोटो आणि व्हिडिओ समोर आले आहेत.
बाह्य रचना
गाडीच्या बाह्य रचनेत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये नवीन फ्रंट ग्रिल, री-डिजाइन केलेले फ्रंट बंपर आणि आकर्षक डिझाइनचे नवीन अलॉय व्हील्स पाहायला मिळतात. डीलरशिपमध्ये दिसलेली ही एसयूव्ही ‘जिम्नी’प्रमाणे नवीन ‘ब्लूइश ब्लॅक’ रंगात असून, मागील बाजूस आधीसारखेच स्लीक एलईडी टेल लॅम्प्स कायम ठेवण्यात आले आहेत.
ईव्ही की पेट्रोल कार? ५ वर्षांत तुमचे लाखो रुपये नक्की कुठे वाचतील? जाणून घ्या गणित!
इंटीरियर आणि फीचर्स
गाडीच्या केबिनमध्ये पूर्वीपेक्षा मोठे बदल पाहायला मिळतायत. यात जुन्या ९-इंच सिस्टीमऐवजी १०.१-इंचची नवीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम देण्यात आली आहे, जी वायरलेस ॲपल कारप्ले आणि अँड्रॉइड ऑटोला सपोर्ट करते. याशिवाय ३६०-डिग्री कॅमेरा, हेड-अप डिस्प्ले, ॲम्बियंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर, ऑटो-डिमिंग IRVM, व्हेंटिलेटेड सीट्स आणि इलेक्ट्रिक सनरूफ यांसारखे आधुनिक फीचर्स तसेच सुरक्षेसाठी ६ एअरबॅग्स देण्यात आल्या आहेत.
2027 Mercedes-Maybach GLS 680: दमदार V8 इंजिन आणि नवीन इंटिरिअरसह सादर! एका क्लिकवर घ्या पाहून
इंजिन आणि अपेक्षित किंमत
या फेसलिफ्टमधील सर्वात मोठा बदल म्हणजे इंजिन पर्याय होय. १.५-लीटर पेट्रोल इंजिनसोबतच आता फ्रॉन्क्समधील १.०-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजिनचा पर्यायही उपलब्ध करून दिला जात आहे, जे ११० पीएस पॉवर आणि १७० एनएम टॉर्क जनरेट करते. टर्बो इंजिनमुळे गाडीवरील जीएसटी कर कमी होऊन तिची किंमत अधिक परवडणारी राहण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या ब्रेझाची किंमत ₹८.२६ लाख ते ₹१३ लाख दरम्यान असून नवीन मॉडेल याच रेंजमध्ये लाँच होण्याची अपेक्षा आहे.