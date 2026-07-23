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फोर्स मोटर्सने नवीन ‘अर्बानिया डिलक्स’ केली लॉन्च; प्रीमियम शेअर्ड मोबिलिटीमधील आपले वर्चस्व केले अधिक दृढ

Updated On: Jul 23, 2026 | 10:28 PM IST
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सारांश

फोर्स मोटर्सने अधिक शक्तिशाली मर्सिडीज-आधारित २.६-लीटर इंजिन, ३-पॉइंट सीट बेल्ट्स आणि ९-इंच टचस्क्रीनसह प्रीमियम 'अर्बानिया डिलक्स' व्हॅन लाँच केली आहे. ही वेईकल २८.७० लाख रुपये या सुरुवातीच्या किंमतीत आठ विविध सीटींग लेआउट्समध्ये देशभरातील डीलर्सकडे उपलब्ध असेल.

फोर्स मोटर्सने नवीन ‘अर्बानिया डिलक्स’ केली लॉन्च; प्रीमियम शेअर्ड मोबिलिटीमधील आपले वर्चस्व केले अधिक दृढ
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विस्तार
  • फोर्स मोटर्सने अद्ययावत इंजिन आणि नवीन फीचर्ससह ‘अर्बानिया डिलक्स’ ही प्रीमियम व्हॅन लाँच केली आहे.
  • यात मर्सिडीज-आधारित २.६-लीटर टर्बो डिझेल इंजिन, लेदरेट सीट्स, ९-इंच टचस्क्रीन आणि प्रगत सुरक्षितता (३-पॉइंट सीट बेल्ट्स, ESP, ABS) दिली आहे.
  • ही व्हॅन आठ वेगवेगळ्या सीटींग लेआउट्समध्ये उपलब्ध असून तिची सुरुवातीची किंमत ₹२८.७० लाख (एक्स-शोरूम) आहे.

फोर्स मोटर्स लिमिटेड या भारतातील सर्वात मोठ्या व्हॅन उत्पादक आणि अग्रगण्य ऑटोमोटिव्‍ह उत्पादक कंपनीने आज नवीन अर्बानिया डिलक्स लाँच केली. ही वेईकल तिच्‍या नेक्स्ट-जनरेशन शेअर्ड मोबिलिटी प्लॅटफॉर्मची नवीन प्रीमियम उत्पादन श्रेणी आहे. अर्बानिया प्लॅटफॉर्मच्या यशावर आधारित नवीन अर्बानिया डिलक्स अधिक उत्कृष्ट प्रीमियम प्रवासाचा अनुभव देण्यासाठी डिझाइन करण्‍यात आली आहे, ज्यामध्ये प्रवाशांची सोय केंद्रस्थानी ठेवून सुधारित कामगिरी, प्रीमियम इंटीरिअर्स आणि प्रगत तंत्रज्ञानाची जोड दिली आहे. या लाँचसह, नवीन अर्बानिया डिलक्स सध्याच्या पिढीतील अर्बानियाची जागा घेईल आणि प्रीमियम शेअर्ड मोबिलिटी क्षेत्रात फोर्स मोटर्सचे मानक उत्पादन बनेल.

फोर्स मोटर्स लिमिटेडचे मॅनेजिंग डायरेक्टर प्रसन फिरोदिया म्हणाले, “अर्बानियाच्या माध्यमातून आम्ही भारतातील प्रीमियम सामायिक प्रवासी वाहतुकीला नव्‍या उंचीवर नेले आणि संपूर्ण नवीन क्षेत्र निर्माण केले, ज्याला भारत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये भरघोस प्रतिसाद मिळाला आहे. या यशामधून उत्तम सोय, सुरक्षितता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचे संयोजन असलेल्या वेईकल्सना मिळणारी वाढती पसंती दिसून येते. नवीन अर्बानिया डिलक्सच्या लाँचसह आम्ही ग्राहकांच्या बदलत्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी आणि प्रवाशांच्या मागणीनुसार उत्तम प्रवासाचा अनुभव देण्यासाठी हे प्लॅटफॉर्म सुधारित कार्यक्षमता, प्रीमियम वैशिष्ट्ये आणि प्रगत तंत्रज्ञानासह नवीन स्तरावर घेऊन जात आहोत. प्रीमियम मोबिलिटी क्षेत्र सातत्याने विकसित होत असताना आम्ही आमच्या उत्पादनांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि प्रवाशांची सोय, सुरक्षितता व कामगिरी यामध्ये नवीन मावदंड निर्माण करणारे मोबिलिटी सोल्यूशन्स देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.”

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भारतातील पहिले पूर्णपणे पायाभूत मोड्यूलर मोनोकॉक व्हॅन प्लॅटफॉर्म म्हणून लाँच केलेल्या अर्बानियाने प्रीमियम सामायिक प्रवासी वाहतुकीमध्ये नवीन मापदंड निर्माण केला, भारतातील बाजारपेठेत नवीन क्षेत्र स्थापन केले आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये आपली खास ओळख निर्माण केली. या वारशाचा विस्तार करत, नवीन अर्बानिया डिलक्स अनेक सुधारणा सादर करते, ज्या प्रवाशांची सोय वाढवण्यासाठी तसेच प्रीमियम शेअर्ड मोबिलिटी क्षेत्रातील ग्राहकांच्या बदलत्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी डिझाइन केल्या आहेत.

नवीन अर्बानिया डिलक्सला अधिक शक्तिशाली मर्सिडीज-आधारित २.६-लीटर, फोर-सिलेंडर टर्बो डिझेल इंजिनची ताकद देण्यात आली आहे, जे १०० किलोवॅट (१३४ एचपी) ताकद आणि ३५० एनएम टॉर्क प्रदान करते. यामुळे सुधारित पिकअप, सुलभ कामगिरी आणि उत्कृष्ट ड्रायव्हिंग अनुभव मिळतो. केबिनला नवीन प्रीमियम इंटीरिअर थीमसह व्यापकपणे अपग्रेड करण्‍यात आले आहे, ज्यामध्ये लेदरेट सीट्स, मॅचिंग अपहोल्स्ट्री आणि आकर्षक वूड-फिनिश फ्लोअरिंगचा समावेश आहे. यामुळे प्रवाशांच्या उत्तम सोयीसह उत्कृष्ट प्रवास वातावरण तयार होते.

नवीन अर्बानिया डिलक्समध्ये सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यात आले आहे, प्रत्येक प्रवाशासाठी कारसारखे ३-पॉइंट सीट बेल्ट्स दिले आहेत. यासोबत ड्रायव्हर आणि सह-ड्रायव्हर एअरबॅग्ज, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस), इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक-फोर्स डिस्ट्रिब्युशन (ईबीडी) आणि इंजिन ड्रॅग टॉर्क कंट्रोल (ईटीडीसी) यांचा समावेश आहे, जे प्रवाशांना अधिक सुरक्षिततेची खात्री देतात.

ड्रायव्हिंगचा अनुभव अधिक उत्‍साहवर्धक करण्यासाठी वेईकलची रिअल-टाइम माहिती देणारे टीएफटी इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी, ऑनलाइन व ऑफलाइन नेव्हिगेशन, एचडी रिव्हर्स कॅमेरा, व्हॉइस अलर्ट्स व हँड्स-फ्री ब्लूटूथ कॉलिंगची सुविधा असलेली कस्टमाइज्ड २३ सेमी (९-इंच) एचडी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिली आहे.

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नवीन १६-इंच अलॉय व्हील्स नवीन अर्बानिया डिलक्सला रस्त्यावर प्रीमियम लूक देतात, तर पॉवरवर चालणारी स्लायडिंग फूटस्टेप प्रवाशांना सहजपणे आत येण्यासाठी आणि बाहेर पडण्यासाठी मदत करते. प्रवासाचा प्रीमियम अनुभव पुढे नेण्यासाठी यात ८-स्पीकर डिजिटल थिएटर सिस्टम (डीटीएस) आणि सर्व सीट्सच्या रांगेत स्मार्टफोन सहज चार्ज करण्यासाठी इल्यूमिनेटेड यूएसबी टाइप-ए आणि टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स आहेत.

नवीन अर्बानिया डिलक्सला फोर्स केअरचे पाठबळ आहे, ज्यामध्ये फोर्स मोटर्सचे प्रगत आय-पल्स टेलिमॅटिक्स प्लॅटफॉर्म, ५ वर्षे किंवा ५ लाख किमी वॉरंटी, सर्व सेन्सर्सवर ३ वर्षांची वॉरंटी आणि ३ वर्षांची रोडसाइड असिस्टन्स (आरएसए) सुविधा समाविष्ट आहे, जी मालकीच्या संपूर्ण अनुभवादरम्यान मन:शांतीची खात्री देते. नवीन अर्बानिया डिलक्स तीन व्हीलबेसेस आणि ९+डी ते १६+डी सीटींग कॉन्फिग्युरेशन्ससह आठ सीटींग लेआउट्समध्ये संपूर्ण भारतातील फोर्स मोटर्सच्या डीलर नेटवर्कद्वारे उपलब्ध असेल. या वेईकलची सुरुवातीची किंमत २८.७० लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे.

Web Title: Force motors launches new urbania deluxe in india

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Published On: Jul 23, 2026 | 10:28 PM

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