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Career News: वॉलमार्टमध्ये मोठे व्यवस्थापन बदल; अमेरिकेतील प्रमुख पदावर नव्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती

Updated On: Jul 24, 2026 | 03:56 PM IST
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सारांश

Career News: जगातील आघाडीची किरकोळ विक्री कंपनी वॉलमार्टने अमेरिकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पदासाठी काईल किनार्ड यांची नियुक्ती जाहीर केली आहे

Walmart Appoints Kyle Kinnard as New CEO of Walmart (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Walmart Appoints Kyle Kinnard as New CEO of Walmart (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार

International News: जगातील सर्वात मोठ्या किरकोळ विक्री साखळ्यांपैंकी एक असलेल्या वॉलमार्टमध्ये आता मोठे बदल झाले आहेत. आता कंपनीने अमेरिकेतील मुख्य कामकाजाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या पदावर नवीन नियुक्ती जाहीर केली.

काईल किनार्ड पदभार स्वीकारतील

कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेतील मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहणारे कीरन शनाहान आता कंपनीतून बाहेर पडणार आहेत. त्यांच्या जागी सध्या आंतरराष्ट्रीय व्यवसायाची जबाबदारी सांभाळणारे काईल किनार्ड हे पदभार स्वीकारतील. हा निर्णय कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉन फर्नर यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या व्यापक व्यवस्थापन फेरबदलाचा भाग मानला जात आहे.

काईल किनार्ड कोण आहेत?

काईल किनार्ड हे वॉलमार्टसाठी गेली 25 वर्षांहून अधिक काळ काम करणाऱ्या कर्मचारी आहेत. त्यांनी कंपनीत विविध महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या, आरोग्य सेवा विभागापासून ते आंतरराष्ट्रीय व्यवसायापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या पदांवर त्यांनी काम केले आहे. त्यामुळे कंपनीच्या अंतर्गत व्यवस्थापनाचा आणि ग्राहकांच्या गरजांचा त्यांना मोठा अनुभव आहे. याच अनुभवाच्या जोरावर आता त्यांच्याकडे अशी मोठी जबाबदारी देण्यात आली आहे. (Career News:)

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यापुर्वी त्या पदावर कोण-कोण होते तर..

गेल्या काही महिन्यांत वॉलमार्टमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर अनेक बदल झाले. यापूर्वी सॅम्स क्लबचे प्रमुख टॉम वॉर्ड आणि अमेरिकेतील स्टोअर ऑपरेशन्सचे वरिष्ठ अधिकारी सेड्रिक क्लार्क यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर कंपनीने देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवसायासाठी नवीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. तसेच लॅटिन अमेरिकेतील व्यवसायासाठीही स्वतंत्र नेतृत्वाची जबाबदारी नव्या अधिकाऱ्याकडे देण्यात आली आहे.

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वॉलमार्ट सध्या केवळ पारंपरिक किरकोळ विक्रीवर अवलंबून न राहता तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा वाढवण्यावर भर देत आहे. ऑनलाइन मार्केटप्लेस, घरपोच डिलिव्हरी आणि डिजिटल सेवांचा विस्तार करून अधिक ग्राहकांना आकर्षित करण्याचे कंपनीचे धोरण आहे. विशेषतः जास्त खरेदी क्षमता असलेल्या ग्राहकांना लक्ष्य करत कंपनी आपल्या सेवांमध्ये सातत्याने बदल करत आहे.

मात्र, जागतिक आर्थिक परिस्थितीचा परिणाम किरकोळ विक्री क्षेत्रावरही दिसून येत आहे. ग्राहकांचा खर्च कमी होत असल्याने अनेक कंपन्यांप्रमाणे वॉलमार्टलाही सावध भूमिका घ्यावी लागत आहे. याच पार्श्वभूमीवर कंपनीने यापूर्वी काही पदे कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचबरोबर वार्षिक विक्री आणि नफ्याबाबतही कंपनीने संयमी अंदाज कायम ठेवला आहे.

Web Title: Walmart appoints kyle kinnard as new ceo of walmart

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Published On: Jul 24, 2026 | 03:56 PM

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