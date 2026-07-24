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ईव्ही की पेट्रोल कार? ५ वर्षांत तुमचे लाखो रुपये नक्की कुठे वाचतील? जाणून घ्या गणित!

Updated On: Jul 24, 2026 | 09:05 AM IST
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सारांश

EV ची मूळ किंमत महाग असूनही ५ वर्षांत ती पेट्रोल गाडीपेक्षा स्वस्त कशी पडते? जाणून घ्या ५ वर्षांच्या खर्चाचे गणित

ईव्ही की पेट्रोल कार? ५ वर्षांत तुमचे लाखो रुपये नक्की कुठे वाचतील? जाणून घ्या गणित!
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विस्तार
  • ईव्हीची मूळ किंमत ₹३–४ लाखांनी जास्त असली, तरी ५% जीएसटी आणि अनेक राज्यांतील ०% रोड टॅक्समुळे ऑन-रोड किंमतीतील फरक कमी होतो.
  • ईव्हीचा रनिंग खर्च अवघा ₹१-१.२५/किमी (पेट्रोल ₹७-७.५०/किमी) असल्याने ६०,००० किमी वापरात इंधन व मेंटेनन्स मिळून ₹३.५ लाखांहून अधिक बचत होते.
  • दरमहा १,२०० किमीपेक्षा जास्त धाव असल्यास ३ ते ४ वर्षांत ईव्हीची जास्तीची खरेदी किंमत पूर्णपणे वसूल होते.

भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारात सध्या इलेक्ट्रिक व्हेईकल आणि पेट्रोल कार यांच्यातील तुलना हा सर्वात जास्त चर्चेत असलेला विषय आहे. नवीन गाडी खरेदी करताना ग्राहकांसमोर मुख्य प्रश्न असतो “ईव्हीची सुरुवातीची किंमत ३ ते ४ लाखांनी जास्त आहे, मग ५ वर्षांच्या वापरात ही भरपाई भरून निघेल का?” या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी आपण ५ वर्षांच्या खर्चाचा प्रत्यक्ष आकड्यांच्या आधारे तुलनात्मक आढावा घेऊयात,

५ वर्षांच्या खर्चाचे प्रत्यक्ष तुलनात्मक गणित

गृहीत धरूया की, आपण एकाच सेगमेंटमधील (उदा. कॉम्पॅक्ट SUV) पेट्रोल कार आणि तिचीच ईव्ही मॉडेल यांची तुलना करत आहोत.

सरासरी ड्रायव्हिंग: ५ वर्षांत ६०,००० किमी सरासरी

१.पेट्रोलचा दर: ₹१०० प्रति लिटर ढोबळमानाने,

२.मायलेज: १४ किमी/लिटर

१.वीज दर घरेलू: ₹८ प्रति युनिट

२.रेंज/इफिशियन्सी: ७.५ किमी/युनिट

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खर्चाचा प्रकार पेट्रोल कार इलेक्ट्रिक कार
ऑन-रोड खरेदी किंमत (उदा.) ₹ १२,००,००० ₹ १५,५०,०००
इंधन / चार्जिंग खर्च (६०,००० किमी) ₹ ४,२८,५७० ₹ ६४,०००
५ वर्षांचा मेंटेनन्स (सर्व्हिसिंग) ₹ ४०,००० ₹ १८,०००
आरटीओ व रोड टॅक्स (RTO Tax) ८% ते १०% (अंदाजे ₹१,००,०००) ०% (बऱ्याच राज्यांत मोफत)
५ वर्षांचा एकूण खर्च (TCO) १७,६८,५७० १६,३२,०००

 म्हणजेच काय तर, सुरुवातीला ३.५ लाख रुपये महाग असूनही, ६०,००० किमी धावल्यानंतर ईव्ही कार पेट्रोल कारपेक्षा सुमारे ₹१.३६ लाख स्वस्त ठरते.

ईव्ही कुठे आणि कशी बचत करते?

१. इंधनाचा खर्च  

  • पेट्रोल कार: पेट्रोल कारचा प्रति किलोमीटर खर्च ₹ ७.१० ते ₹ ७.५० दरम्यान येतो.
  • इलेक्ट्रिक कार: घरगुती चार्जिंगवर ईव्हीचा खर्च अवघा ₹ १.०० ते ₹ १.२० प्रति किमी येतो.
२. मेंटेनन्स आणि सर्व्हिसिंग  

पेट्रोल कारमध्ये इंजिन ऑइल, ऑइल फिल्टर, स्पार्क प्लग, क्लाच प्लेट, एअर फिल्टर यांसारखे शेकडो फिरणारे भाग असतात, जे वेळोवेळी बदलावे लागतात. याउलट ईव्हीत इंजिन नसल्यामुळे मेंटेनन्स अतिशय कमी असतो. ५ वर्षांत ईव्हीच्या सर्व्हिसिंगवर पेट्रोलच्या तुलनेत ५०% पेक्षा जास्त बचत होते.

३. सरकारी सवलती आणि टॅक्स  

भारतात ईव्हीवर ५% जीएसटी आहे, तर पेट्रोल गाड्यांवर २८% जीएसटी व अतिरिक्त सेस आकारला जातो. याशिवाय अनेक राज्यांमध्ये ईव्ही गाड्यांवर रोड टॅक्स पूर्णपणे माफ आहे.

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ब्रेक-ईव्हन पॉईंट कधी गाठला जातो?

सुरुवातीला दिलेली जास्त किंमत वसूल होण्याच्या टप्प्याला ब्रेक-ईव्हन पॉईंट म्हणतात.

जर तुमची दरमहा धाव १,५०० किमी किंवा त्याहून अधिक असेल, तर अवघ्या ३ ते ३.५ वर्षांत ईव्हीच्या खरेदीतील फरकाची रक्कम वसूल होते.  जर तुमची दरमहा ड्रायव्हिंग ८०० किमीपेक्षा कमी असेल, तर हा ब्रेक-ईव्हन गाठायला ५ ते ६ वर्षे लागू शकतात.

तुमच्यासाठी कोणता पर्याय योग्य?

  • इलेक्ट्रिक कार निवडा जर:
    • तुमचे दैनंदिन ड्रायव्हिंग ३०-५० किमीपेक्षा जास्त असेल.
    • तुमच्याकडे घरी किंवा सोसायटीत चार्जिंगची सोय असेल.
    • तुम्हाला शांत, स्मूथ आणि प्रदूषणमुक्त ड्रायव्हिंग आवडत असेल.
  • पेट्रोल कार निवडा जर:
    • तुमचे दैनंदिन ड्रायव्हिंग ३०-४० किमीपेक्षा कमी असेल.
    • तुम्ही वारंवार लांबच्या प्रवासाला जात असाल जिथे चार्जिंग स्टेशनची अडचण येऊ शकते.
    • तुमचे सुरुवातीचे बजेट अगदी मर्यादित असेल.

Web Title: Ev or petro car which will be profitable in next five years

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Published On: Jul 24, 2026 | 09:05 AM

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