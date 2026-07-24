शुक्रवार, 24 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

2027 Mercedes-Maybach GLS 680: दमदार V8 इंजिन आणि नवीन इंटिरिअरसह सादर! एका क्लिकवर घ्या पाहून

Updated On: Jul 24, 2026 | 08:00 AM IST
जाहिरात
सारांश

मर्सिडीज-मायबाखने अधिक शक्तिशाली ६०३ एचपी व्ही८ इंजिन आणि आकर्षक डिझाइनसह आपली २०२७ जीएलएस ६८० लक्झरी एसयूव्ही सादर केली आहे. या गाडीच्या केबिनमध्ये 'काफ-रेस्ट मसाज' सीट्स, ७१०-वॉट बर्मेस्टर साऊंड सिस्टीम आणि ChatGPT सह प्रगत MBUX इन्फोटेनमेंट सिस्टीम देण्यात आली आहे.

2027 Mercedes-Maybach GLS 680: दमदार V8 इंजिन आणि नवीन इंटिरिअरसह सादर! एका क्लिकवर घ्या पाहून
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मर्सिडीज-मेबॅकने अधिक शक्तिशाली इंजिन आणि सुधारित डिझाइनसह आपली 2027 GLS 680 लक्झरी एसयूव्ही सादर केली आहे.
  • यात 4.0-लीटर टर्बो V8 माईल्ड-हायब्रिड इंजिन दिले आहे, जे 603 एचपी ताकद आणि 850 एनएम टॉर्क जनरेट करते.
  • केबिनमध्ये ‘काफ-रेस्ट मसाज’ सीट्स, 710-वॉट बर्मेस्टर साऊंड सिस्टम आणि ChatGPT सह MBUX इन्फोटेनमेंट सिस्टम समाविष्ट आहे.

मर्सिडीज-मेबॅक आपल्या २०२७ मेबॅक जीएलएस ६८० या फ्लॅगशिप लक्झरी एसयूव्हीची नवीन आवृत्ती सादर केली आहे. बाह्य रचना, केबिन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि मेकॅनिकल घटकांमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल करून ही कार अधिक प्रीमियम करण्यात आली आहे. अमेरिकेतील टस्कलुसा, अलाबामा येथील निर्मिती प्रकल्पातून तयार होणारी ही लक्झरी कार २०२६ च्या अखेरीस अमेरिकेतील डीलरशिप्समध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.

बाह्य रचना आणि डिझाइनमधील बदल

नवीन मॉडेलच्या समोरील बाजूस इल्युमिनेटेड सराउंडसह मेबॅकचा खास रेडिएटर ग्रिल देण्यात आला आहे, ज्यातील ‘MAYBACH’ हे नाव प्रथमच लाईटनींग स्वरूपात दिसेल. बोनेटवर मर्सिडीजचा आयकॉनिक थ्री-पॉइंटेड स्टार आणि हेडलाइट्समध्ये रोझ गोल्ड टच दिला आहे. मागील बाजूस थ्री-डी स्टार ग्राफिक्स असलेल्या सुधारित एलईडी टेल लॅम्प्स जोडल्या आहेत. याशिवाय, ‘डार्क पेट्रोल’ आणि ‘व्हरडे सिल्व्हर’ यांसारखे नवीन रंग पर्याय, मानक २२-इंच अलॉय व्हील्स आणि २४ तास सरळ राहणारे सेंटर स्टार फिनिश असलेले पर्यायी २३-इंच फोर्ज्ड व्हील्स यात मिळतात.

पिकअप ट्रकचा बाजीगर ‘Toyota Hilux’! लाँचिंगपूर्वी समोर आली पहिली झलक, पाहा काय असेल खास

प्रीमियम केबिन आणि आरामदायी सुविधा

गाडीच्या केबिनमध्ये ‘बीच ब्राऊन/मॅचियाटो बेज’ एक्सक्लुझिव्ह नापा लेदर आणि नॅचरल ग्रेन ब्राऊन वॉलनट वूड ट्रिमचा वापर केला आहे. प्रवाशांच्या आरामासाठी पुढील सीटवर व्हायब्रेशन मसाज आणि मागील एक्झिक्युटिव्ह सीट्सवर प्रथमच ‘काफ-रेस्ट मसाज’ सुविधा देण्यात आली आहे. केबिनचे इन्सुलेशन सुधारले असून, दर ९० सेकंदांनी आतील हवा शुद्ध करणारी नवीन इलेक्ट्रिक एअर फिल्टरेशन सिस्टम आणि दोन अतिरिक्त स्पीकर्ससह ७१०-वॉटची बर्मेस्टर ३डी सराउंड साऊंड सिस्टम यात जोडली आहे.

अधिक शक्तिशाली V8 इंजिन आणि परफॉर्मन्स

या लक्झरी एसयूव्हीमध्ये ४.०-लीटर ट्विन-टर्बोचार्स्ड व्ही८ इंजिन आणि ४८-व्होल्ट माईल्ड-हायब्रिड सिस्टम दिली आहे. हे इंजिन ६०३ एचपी ताकद आणि ८५० एनएम टॉर्क जनरेट करते, जे जुन्या मॉडेलपेक्षा ५३ एचपी अधिक आहे. जलद प्रतिसादासाठी स्टीअरिंग सिस्टीम आणि हवेचे सस्पेंशन देखील अद्ययावत केले आहे.

विजेसारखा स्पीड अन् लूक एकदम कडक! Peugeot e-208 GTi येणार का भारतात? पाहा किंमत अन् भन्नाट फीचर्स!

प्रगत इन्फोटेनमेंट आणि सुरक्षितता तंत्रज्ञान

नवीन ‘मर्सिडीज-बेन्झ ऑपरेटिंग सिस्टम’वर आधारित MBUX इन्फोटेनमेंट सिस्टममध्ये ChatGPT, मायक्रोसॉफ्ट बिंग आणि गुगल जेमिनीचा सपोर्ट देण्यात आला आहे. गाडी चालवण्याचा अनुभव अधिक सुरक्षित आणि सोपा करण्यासाठी यामध्ये १० कॅमेरे, ५ रडार सेन्सर्स, १२ अल्ट्रासॉनिक सेन्सर्स आणि नवीन सेंट्रल कॉम्प्युटिंग युनिट असलेली प्रगत ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टीम समाविष्ट आहे.

Web Title: 2027 mercedes maybach gls 680

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 24, 2026 | 08:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

फोर्स मोटर्सने नवीन ‘अर्बानिया डिलक्स’ केली लॉन्च; प्रीमियम शेअर्ड मोबिलिटीमधील आपले वर्चस्व केले अधिक दृढ
1

फोर्स मोटर्सने नवीन ‘अर्बानिया डिलक्स’ केली लॉन्च; प्रीमियम शेअर्ड मोबिलिटीमधील आपले वर्चस्व केले अधिक दृढ

पिकअप ट्रकचा बाजीगर ‘Toyota Hilux’! लाँचिंगपूर्वी समोर आली पहिली झलक, पाहा काय असेल खास
2

पिकअप ट्रकचा बाजीगर ‘Toyota Hilux’! लाँचिंगपूर्वी समोर आली पहिली झलक, पाहा काय असेल खास

विजेसारखा स्पीड अन् लूक एकदम कडक! Peugeot e-208 GTi येणार का भारतात? पाहा किंमत अन् भन्नाट फीचर्स!
3

विजेसारखा स्पीड अन् लूक एकदम कडक! Peugeot e-208 GTi येणार का भारतात? पाहा किंमत अन् भन्नाट फीचर्स!

रॉयल एनफिल्डचा जलवा! पहिल्या तिमाहीत पुन्हा ओलांडला ३ लाख विक्रीचा टप्पा; 350cc बाईक्सचा दबदबा कायम
4

रॉयल एनफिल्डचा जलवा! पहिल्या तिमाहीत पुन्हा ओलांडला ३ लाख विक्रीचा टप्पा; 350cc बाईक्सचा दबदबा कायम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
2027 Mercedes-Maybach GLS 680: दमदार V8 इंजिन आणि नवीन इंटिरिअरसह सादर! एका क्लिकवर घ्या पाहून

2027 Mercedes-Maybach GLS 680: दमदार V8 इंजिन आणि नवीन इंटिरिअरसह सादर! एका क्लिकवर घ्या पाहून

Jul 24, 2026 | 08:00 AM
Numberlogy: मूलांक ६ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक ६ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Jul 24, 2026 | 08:00 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: सोनम वांगचुक यांनी सोडले उपोषण! जे. पी. नड्डा यांची रुग्णालयात भेट

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: सोनम वांगचुक यांनी सोडले उपोषण! जे. पी. नड्डा यांची रुग्णालयात भेट

Jul 24, 2026 | 07:49 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या किमतीत मोठा बदल! 10 ग्रॅम खरेदीसाठी आज किती खर्च येणार? जाणून घ्या

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या किमतीत मोठा बदल! 10 ग्रॅम खरेदीसाठी आज किती खर्च येणार? जाणून घ्या

Jul 24, 2026 | 07:49 AM
वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतरही CJP चे आंदोलन सुरुच राहणार; अभिजित दीपकेंनी केलं मोठं विधान, म्हणाले…

वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतरही CJP चे आंदोलन सुरुच राहणार; अभिजित दीपकेंनी केलं मोठं विधान, म्हणाले…

Jul 24, 2026 | 07:24 AM
Budh Margi 2026: २४ जुलैला बुध होणार मार्गी; या राशींच्या लोकांच्या जीवनावर होणार परिणाम

Budh Margi 2026: २४ जुलैला बुध होणार मार्गी; या राशींच्या लोकांच्या जीवनावर होणार परिणाम

Jul 24, 2026 | 07:05 AM
पावसाळ्यातील थंडगार वातावरणात प्या गरमागरम शेवगा-दुधीचे सूप; सर्दी खोकल्यापासून मिळेल आराम, राहाल कायमच फ्रेश

पावसाळ्यातील थंडगार वातावरणात प्या गरमागरम शेवगा-दुधीचे सूप; सर्दी खोकल्यापासून मिळेल आराम, राहाल कायमच फ्रेश

Jul 24, 2026 | 05:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा