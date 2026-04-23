125cc सेगमेंटमध्ये TVS Raider चा जलवा; नवीन कलर आणि 99+ स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स

कोणत्या रंगात लॉन्च
Raider 125 या बाईकला ‘नायट्रो ग्रीन’ या नवीन रंगात लॉन्च करण्यात आली आहे. हा रंग काहीसा Honda CB125 Hornet मध्ये मिळणाऱ्या ‘पर्ल सायरन ब्लू’ आणि ‘लेमन आइस यलो’ रंगासारखा दिसतो. मात्र या दोन्ही बाइक्सची डिझाइन पूर्णपणे वेगळी आहे. हा नवीन ग्रीन रंग TFT DD आणि SXC DD या दोन व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे. या दोन्ही व्हेरिएंटमध्ये मेटॅलिक ब्लू आणि स्ट्राइकिंग रेड असे आणखी दोन रंग पर्यायही दिले आहेत.
बाईकचा लूक
नवीन नायट्रो ग्रीन रंग खूप फ्रेश आणि आकर्षक दिसतो. हलका असूनही तो बाईकला दमदार आणि प्रीमियम लूक देतो. बाईकच्या पुढील भागात ग्रीन रंगाचा जास्त वापर करण्यात आला आहे. फ्रंट काउल, फेंडरचा टोक, पुढील चाक, फ्यूल टँक, साइड पॅनल्स आणि बेली पॅनवर हा रंग दिसतो. यासोबत ग्रे रंगातील स्पोर्टी ग्राफिक्स दिल्यामुळे बाईक अधिक डायनॅमिक दिसते. पुढील चाकाला ग्रीन आणि मागील चाकाला ब्लॅक अलॉय व्हील दिल्यामुळे वेगळाच लूक मिळतो.
फुल कलर TFT डिस्प्ले
टॉप मॉडेल TFT DD व्हेरिएंटमध्ये फुल कलर TFT डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यात आधुनिक आणि परफॉर्मन्स-केंद्रित UI आहे, ज्यामध्ये तेजस्वी रंगांमुळे माहिती सहज वाचता येते. ऑरेंज आणि ब्लॅक कलरचा वापर बाईकचा स्पोर्टी लूक आणखी वाढवतो.
डिस्प्लेवर काय काय दिसणार?
यामध्ये फोन कॉल्स, टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन आणि 99 पेक्षा अधिक कनेक्टेड फीचर्स वापरता येतात. तसेच राईड रिपोर्ट, मॅच स्कोर आणि हवामान अपडेट्सही पाहता येतात.
फीचर्स काय?
या टॉप व्हेरिएंटमध्ये LED हेडलॅम्प, सिंगल-चॅनल ABS, रोटो पेटल ड्युअल डिस्क ब्रेक, फॉलो-मी हेडलॅम्प, साइड स्टँड इंडिकेटर आणि GTT सारखे फीचर्स आहेत. बाईकमध्ये 124.8cc एअर-ऑइल कूल्ड, सिंगल सिलेंडर इंजिन आहे, जे 11.38 PS पॉवर आणि 11.2 Nm टॉर्क निर्माण करते. यासोबत 5-स्पीड गिअरबॉक्स देण्यात आला आहे.
किंमत किती?
नवीन TFT DD व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत 98,550 रुपये आहे.
