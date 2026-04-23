Hyundai Venue Knight Edition खरंच पैसा वसूल आहे का? जाणून घ्या नवीन फीचर्स

नुकतेच ह्युंदाई व्हेन्यूचा Knight Edition लाँच झाला आहे. या खास एडिशनमध्ये पूर्ण फोकस लूक आणि डिझाइनवर ठेवण्यात आला आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 06:15 AM
Hyundai Venue चा Knight Edition हा कंपनीच्या लोकप्रिय कॉम्पॅक्ट SUV चा नवीन आणि स्टायलिश अवतार आहे. या एडिशनमध्ये मेकॅनिकल बदल करण्यात आलेले नाहीत, तर पूर्ण फोकस लूक आणि डिझाइनवर ठेवण्यात आला आहे.

या व्हेरिएंटमध्ये संपूर्ण ब्लॅक थीम दिली असून त्यामुळे ही कार अधिक आकर्षक दिसते. यामध्ये मॅट ब्लॅक Hyundai लोगो, ब्लॅक ग्रिल, ब्लॅक स्किड प्लेट, रूफ रेल्स आणि ORVM देण्यात आले आहेत. यासोबत 16-इंच ब्लॅक अलॉय व्हील्स आणि रेड ब्रेक कॅलिपर्समुळे याचा स्पोर्टी लूक अधिक उठून दिसतो.

आतील बाजूसही ब्लॅक इंटीरियरसह ब्रॉन्झ अ‍ॅक्सेंट आणि नवीन सीट अपहोल्स्ट्री देण्यात आली आहे, ज्यामुळे केबिन प्रीमियम वाटतो. एकूणच, ही SUV खास त्या ग्राहकांसाठी आहे जे आपल्या गाडीला वेगळा आणि स्टायलिश लूक देऊ इच्छितात.

इंजिन आणि परफॉर्मन्स

Hyundai Venue Knight Edition मध्ये इंजिनमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. यामध्ये आधीप्रमाणेच 1.2 लिटर पेट्रोल, 1.0 लिटर टर्बो पेट्रोल आणि 1.5 लिटर डिझेल इंजिन पर्याय उपलब्ध आहेत.

हे सर्व इंजिन मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्ससह येतात. परफॉर्मन्सच्या बाबतीत Venue आधीपासूनच संतुलित SUV मानली जाते. शहरात चालवण्यासाठी सोपी असून हायवेवरही चांगली कामगिरी करते. जास्त पॉवर हवी असल्यास टर्बो पेट्रोल इंजिन उत्तम पर्याय ठरतो. म्हणजेच, Venue आवडणाऱ्यांना Knight Edition मध्येही तोच ड्रायव्हिंग अनुभव मिळेल.

Value for Money

Hyundai Venue Knight Edition ची सुरुवातीची किंमत सुमारे 9.7 लाख रुपये आहे, जी स्टँडर्ड मॉडेलपेक्षा सुमारे 15,000 रुपयांनी जास्त आहे. या किमतीत पूर्णपणे नवीन आणि प्रीमियम लूक मिळत असल्याने ही SUV व्हॅल्यू फॉर मनी ठरते. विशेष म्हणजे, किंमत जास्त न वाढवल्यामुळे ती महाग वाटत नाही. जर तुम्हाला गर्दीत वेगळी दिसणारी आणि स्टायलिश SUV हवी असेल, तर हा एक चांगला पर्याय आहे.

Hyundai Venue Knight Edition खरेदी करावी का?

जर तुम्ही फक्त परफॉर्मन्ससाठी SUV घेणार असाल, तर Knight Edition मध्ये काही नवीन मिळणार नाही, कारण इंजिन आणि फीचर्स तेच आहेत. पण जर तुमच्यासाठी लूक आणि स्टाइल महत्त्वाचे असतील, तर हा एडिशन तुम्हाला नक्कीच आवडेल. याची ब्लॅक थीम आणि स्पोर्टी डिझाइन याला खास बनवतात. Venue आधीपासूनच सेगमेंटमध्ये लोकप्रिय SUV आहे आणि Knight Edition मुळे ती आणखी आकर्षक बनते. म्हणून, जर तुम्हाला वेगळा आणि स्टायलिश पर्याय हवा असेल, तर ही SUV घेणे योग्य ठरू शकते.

Published On: Apr 23, 2026 | 06:15 AM

DC vs RR: राजस्थान 'बेहाल'! अक्षर-राहुलच्या खेळीने 'मिशन Play Off सुरूच', रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM

May 17, 2026 | 11:40 PM
May 17, 2026 | 10:15 PM
May 17, 2026 | 09:39 PM
May 17, 2026 | 09:23 PM
May 17, 2026 | 09:16 PM
May 17, 2026 | 08:38 PM
May 17, 2026 | 08:13 PM

May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM