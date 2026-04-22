Renault Duster, Tata Sierra की Kia Seltos, पॉवर आणि सेफ्टीत कोणती कार पुढे? खरेदी करण्याआधी जाणून घ्या ‘ही’ गोष्ट

आजच्या काळात मिड-साईज SUV सेगमेंटमध्ये स्पर्धा खूपच अटीतटीची झाली आहे. पूर्वी ग्राहक फक्त मायलेज आणि फीचर्सकडे लक्ष देत होते, पण आता सेफ्टी सर्वात महत्त्वाचा घटक बनला आहे. Renault Duster, Tata Sierra आणि Kia Seltos या तिन्ही SUV ला Bharat NCAP कडून 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळाली आहे. याचा अर्थ या एसयूव्ही सुरक्षेच्या दृष्टीने विश्वासार्ह आहेत. मात्र, सविस्तर टेस्ट रिपोर्ट पाहिल्यास तिन्ही एसयूव्हींमध्ये मध्ये फरक स्पष्ट दिसतो. प्रत्येक कार काही बाबतीत सरस आहे, तर काही ठिकाणी मागेही आहे.
प्रौढ प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत Kia Seltos आघाडीवर दिसते. या कारने आपल्या सेगमेंटमध्ये सर्वाधिक गुण मिळवले आहेत. विशेषतः फ्रंट क्रॅश टेस्टमध्ये Seltos चे प्रदर्शन Renault Duster पेक्षा चांगले आहे. ड्रायव्हरच्या छाती आणि पायांच्या संरक्षणासाठी Seltos ला “Good” रेटिंग मिळाली, तर Duster ला “Adequate” रेटिंग देण्यात आली.
Tata Sierra देखील या बाबतीत फार मागे नाही. Sierra ला जवळपास परफेक्ट स्कोअर मिळाला असून डोके, मान आणि शरीराच्या अनेक भागांचे संरक्षण चांगले असल्याचे आढळले. मात्र, काही ठिकाणी “Adequate” रेटिंग देण्यात आली. Renault Duster सुरक्षित असली तरी ती इतर दोन SUV च्या तुलनेत थोडी मागे राहते.
साइड इम्पॅक्टमध्ये तिन्ही SUV ने चांगली कामगिरी केली आहे. साइड बॅरियर टेस्टमध्ये तिन्ही गाड्यांना पूर्ण गुण मिळाले, तर साइड पोल टेस्टमध्येही त्यांचा निकाल मजबूत राहिला. याचा अर्थ साइड अपघातात या गाड्या उत्तम संरक्षण देतात.
मुलांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत Renault Duster आणि Kia Seltos जवळपास समान आहेत. दोन्ही गाड्यांनी चाइल्ड सेफ्टी टेस्टमध्ये चांगले प्रदर्शन केले आहे. Tata Sierra देखील या बाबतीत मजबूत आहे. यामध्ये चाइल्ड सीट बसवणे सोपे असून डायनॅमिक टेस्टमध्येही चांगले निकाल मिळाले आहेत.
तिन्ही SUV मध्ये आवश्यक सेफ्टी फीचर्स जसे की 6 एअरबॅग्स, ABS, EBD, ESC आणि ISOFIX माउंट्स उपलब्ध आहेत.
Kia Seltos मध्ये रियर कॅमेरा आणि डाउनहिल कंट्रोलसारखी अतिरिक्त फीचर्स दिली आहेत. तर Tata Sierra आपल्या टॉप व्हेरिएंटमध्ये ADAS, 360-डिग्री कॅमेरा आणि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सारखी प्रगत फीचर्स देते, त्यामुळे टेक्नॉलॉजीच्या बाबतीत ती आघाडीवर ठरते.