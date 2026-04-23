”माझा सर्वात मोठा आधार..”, डेविड धवन आणि सलमान खानची घट्ट मैत्री पुन्हा चर्चेत; दिग्दर्शकाचे वक्तव्य व्हायरल

त्यांचं नातं फक्त चित्रपटांपुरतं मर्यादित नाही. अलीकडेच डेविड धवन यांनी सलमान खानबद्दल मनमोकळेपणाने बोलताना त्यांच्या मैत्रीवर प्रकाश टाकला आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 12:28 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठ्या सुपरस्टार्सपैकी एक सलमान खान याने अनेक वर्षांत अनेक ब्लॉकबस्टर चित्रपट दिले आहेत. यामध्ये त्याने प्रसिद्ध दिग्दर्शक डेविड धवन यांच्यासोबतही अनेक यशस्वी प्रोजेक्ट्स केले आहेत. डेविड धवन यांनी सलमान खानचे अनेक हिट चित्रपट दिग्दर्शित केले असून, ही जोडी बॉलिवूडमधील सर्वात लक्षात राहणाऱ्या अभिनेता-दिग्दर्शक जोड्यांपैकी एक मानली जाते.

मात्र, त्यांचं नातं फक्त चित्रपटांपुरतं मर्यादित नाही. अलीकडेच डेविड धवन यांनी सलमान खानबद्दल मनमोकळेपणाने बोलताना त्यांच्या मैत्रीवर प्रकाश टाकला आहे. त्यांनी सलमानला केवळ सहकलाकार नाही, तर आयुष्यातील एक मोठा आधार असल्याचं सांगितलं. डेविड यांच्या म्हणण्यानुसार, सलमान फक्त कामापुरता मर्यादित राहत नाही, तर प्रत्येक कठीण प्रसंगीही तो त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहतो.

या वक्तव्यामुळे दोघांच्या घट्ट मैत्रीची पुन्हा एकदा चर्चा रंगली असून, चाहत्यांमध्येही ही जोडी सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे.अलीकडेच, डेविड धवन यांनी या खास नात्याबद्दल सविस्तर बोलताना सलमान खानचं कौतुक केलं. त्यांनी सांगितलं की, सलमान फक्त सुपरस्टार नाहीत, तर अत्यंत मोठ्या मनाचे आणि भावनिक व्यक्ती आहेत. त्यांचं नातं चित्रपटांपलीकडे जाऊन वैयक्तिक आयुष्यातही घट्ट आहे.

डेविड धवन म्हणाले, “आमचं नातं खूप जुनं आहे. आम्ही एकत्र ८-९ चित्रपट केले आहेत. त्यांनी नेहमी प्रत्येक गोष्टीत साथ दिली आहे. कुटुंबाचा विषय आला तर ते फक्त एका व्यक्तीसाठी नाही, तर सगळ्यांसाठी उभे राहतात. आमचं एकमेकांशी खूप छान जमतं. शूटिंगच्या निमित्ताने आम्ही एकत्र जगभर फिरलो आहोत. शूटिंग संपल्यानंतरही ते अतिशय चांगले माणूस आहेत. ते खूप भावनिकही आहेत. आमचं नातं खरंच खूप वेगळं आहे.”

सलमान खान आणि डेविड धवन यांनी एकत्र अनेक सुपरहिट चित्रपट दिले आहेत, विशेषतः १९९० आणि २००० च्या दशकात. त्यांच्या लोकप्रिय चित्रपटांमध्ये जुड़वा, बीवी नंबर १ आणि मुझसे शादी करोगी यांचा समावेश होतो.

कामाबद्दल बोलायचं झालं तर, सलमान खान सध्या त्याच्या पुढील मोठ्या चित्रपट मातृभूमी: मे वॉर रेस्ट इन पीसच्या तयारीत व्यस्त आहेत. हा चित्रपट सलमा खान निर्मित करत असून, दिग्दर्शन अपूर्व लाखिया करत आहेत. या चित्रपटात चित्रांगदा सिंह महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. हा चित्रपट शौर्य, त्याग आणि धैर्याची खरी कहाणी प्रेक्षकांसमोर मांडणार आहे.

Published On: Apr 23, 2026 | 12:28 PM

