Godrej Industries : गोदरेज इंडस्ट्रीजचा नवीन उद्देश; २०३१ पर्यंत ५००००० कोटींचे लक्ष्य

मुंबई : गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुपने बुधवार 22 एप्रिल 2025 रोजी आपला नवीन उद्देश आणि नवीन ब्रँड ओळख सादर केली आहे. हा ग्रुपच्या विकासातील एक महत्त्वाचा टप्पा असून, तो त्याची नवीन ओळख, धोरण आणि महत्त्वाकांक्षा भविष्यातील विकासाशी जोडतो आहे. १२९ वर्षांच्या भक्कम वारशातून आणि नव्या ओळखीच्या आधुनिक ऊर्जेतून प्रेरणा घेऊन, ही ओळख ग्रुपच्या ग्राहक उत्पादने, स्थावर मालमत्ता, वित्तीय सेवा, कृषी आणि रसायने यांसारख्या विविध पोर्टफोलिओमध्ये एक स्पष्ट धोरणात्मक सुसंवाद साधते. या महत्त्वपूर्ण बदलाची घोषणा मुंबईतील मुख्यालय असलेल्या गोदरेज वन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.
या परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी ग्रुपचा नवीन उद्देश आहे: ‘१८९७ पासून उद्याची जडण-घडण’ ही दूरदृष्टी ग्रुपचा ऐतिहासिक वारसा आणि नावीन्य व जबाबदारीच्या मिश्रणातून ‘शाश्वत मूल्य’ निर्माण करण्याची त्याची महत्त्वाकांक्षा दर्शवते. हे उद्दिष्ट ग्रुपचे संस्थापक अर्देशिर गोदरेज यांच्या जीवन-तत्त्वज्ञानातून प्रेरित आहे, ज्यांनी आधुनिकता आणि मूल्यांमध्ये नेहमीच एक अढळ संतुलन राखले. ग्रुपने आपली तीन मूळ मूल्ये—विश्वास निर्माण करणे, आनंद वाटणे आणि धाडसी बनणे, पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहेत, जी संपूर्ण संस्थेमध्ये नेतृत्व आणि निर्णय-प्रक्रियेला मार्गदर्शन करत राहतील.
गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुपचे अध्यक्ष पिरोजशा गोदरेज म्हणाले, “‘१८९७ पासून, प्रत्येक उद्यासाठी, सतत उभारणी’ हे आमचे हे मत दर्शवते की मूल्ये आणि परिणाम नेहमीच हातात हात घालून गेले पाहिजेत. जसजसा आमचा विस्तार होईल, तसतसे हे तत्त्वज्ञान आम्हाला यशस्वी आणि जबाबदार असे व्यवसाय उभारण्यासाठी प्रेरणा देत राहील.”
ग्रुपने विकासाचा एक मजबूत विक्रम प्रस्थापित केला आहे, ज्यामध्ये गेल्या पाच वर्षांत विक्री आणि निव्वळ नफा या दोन्हींनी २०% पेक्षा जास्त चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर (CAGR) गाठला आहे. समूहाने आपल्या विकासाच्या पुढील टप्प्यासाठी स्पष्ट उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत, ज्यामध्ये वार्षिक विक्रीत १५% पेक्षा जास्त आणि प्रति शेअर उत्पन्नात (EPS) २०% पेक्षा जास्त वाढीचे लक्ष्य आहे. याव्यतिरिक्त, प्रत्येक व्यवसायाकडून १८% पेक्षा जास्त स्थिर इक्विटी परतावा मिळण्याची अपेक्षा आहे. समूह आपल्या तीन सार्वजनिकरित्या सूचीबद्ध कंपन्यांची (ग्राहक उत्पादने, मालमत्ता आणि कृषी-पशुवैद्यक) संख्या पाचपर्यंत वाढवण्याचा मानस आहे. या उपक्रमांमुळे पुढील पाच वर्षांत एकूण ५,००,००० कोटी रुपयांचे बाजार भांडवल गाठले जाण्याची अपेक्षा आहे.
समूहाची विकास रणनीती या दृढ विश्वासावर आधारित आहे की, उत्कृष्ट आर्थिक कामगिरी आणि समाज व पर्यावरणावरील सकारात्मक परिणाम हे एकमेकांना पूरक असले पाहिजेत. २०२५ मध्ये, गोदरेज कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स आणि गोदरेज प्रॉपर्टीज या दोन्ही कंपन्यांनी डाऊ जोन्स बेस्ट-इन-क्लास सस्टेनेबिलिटी इंडेक्समध्ये आपापल्या श्रेणींमध्ये जागतिक स्तरावर प्रथम क्रमांक पटकावला. या पायावर आधारित, ग्रुपने २०३५ पर्यंत नेट-झिरो ऑपरेशन्स (स्कोप १ आणि २) आणि २०४७ पर्यंत पर्यावरण-स्नेही पुरवठा साखळीचे लक्ष्य ठेवले आहे. याव्यतिरिक्त, पुढील पाच वर्षांत महिला, LGBTQ+ समुदाय आणि दिव्यांग व्यक्तींचे ४०% प्रतिनिधित्व साध्य करण्याचे ग्रुपचे उद्दिष्ट आहे—हे एक असे उद्दिष्ट आहे जे गोदरेज प्रॉपर्टीज आणि ग्रुपच्या कॉर्पोरेट सेंटरने आधीच साध्य केले आहे. इतकेच नव्हे, तर २०२५ पर्यंत, गोदरेज फाऊंडेशनने (ज्याची गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुपमध्ये १५% हिस्सेदारी आहे) एक भरीव रोख निधी तयार केला आहे, ज्यामुळे ते आपला वार्षिक परोपकारी खर्च पूर्वीच्या पातळीच्या तुलनेत पाच पटीने वाढवू शकले आहे.
आपल्या नवीन उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने, ग्रुपने DISCO या ग्रुपच्या अंतर्गत डिझाइन टीमने तयार केलेली एक नवीन ब्रँड ओळख देखील सादर केली. ही ब्रँड ओळख अधिक एकात्मिक आणि भविष्यासाठी सज्ज कॉर्पोरेट ब्रँड प्रणाली तयार करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आली आहे. यात एक नवीन व्हिज्युअल लँग्वेज, वैशिष्ट्यपूर्ण टायपोग्राफी (जीआय सॅन्स), एक वैशिष्ट्यपूर्ण ध्वनी ओळख आणि एक सिग्नेचर सुगंध यांचा समावेश आहे, जे डिजिटल, भौतिक आणि अनुभवात्मक माध्यमांमध्ये एक सुसंगत आणि बहु-संवेदी अभिव्यक्ती प्रदान करते.
हे सुद्धा वाचा : शेअर बाजार उघडताच कोसळला! सेन्सेक्स ७०० अंकांनी घसरला, निफ्टी २४,२०० च्या खाली; निराशाजनक
गोदरेज इंडस्ट्रीजच्या कार्यकारी संचालक आणि मुख्य ब्रँड अधिकारी, तान्या दुबाश म्हणाल्या, “ही नवीन ब्रँड ओळख आम्ही कोण आहोत आणि कोणत्या दिशेने वाटचाल करत आहोत याचे प्रतिबिंब आहे. हे गोदरेज ब्रँडची ताकद अधिक दृढ करते, तसेच आमच्या भविष्यातील महत्त्वाकांक्षांसाठी एक आधुनिक आणि एकसंध दृष्टीकोन प्रदान करते. ही ओळख आमच्या प्रत्येक व्यवसायाला त्यांच्या विशिष्ट कार्यांप्रति समर्पित राहून, एका सामायिक उद्देशाशी अधिक घट्टपणे जोडण्यास सक्षम करते.”