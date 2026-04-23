स्वप्न, ताकद आणि जगण्यासाठीची झुंज! प्राइम व्हिडिओच्या ‘सपने वर्सेस एवरीवन’च्या नव्या सीझनचा दमदार ट्रेलर प्रदर्शित

भारताच्या सर्वाधिक लोकप्रिय मनोरंजन प्लॅटफॉर्म प्राइम व्हिडिओने आपल्या आगामी प्राइम ओरिजिनल सीरिज ‘सपने वर्सेस एवरीवन’च्या दुसऱ्या सीझनचा दमदार ट्रेलर आज प्रदर्शित केला आहे. महत्त्वाकांक्षा, बदला आणि ओळखीच्या प्रभावी संघर्षावर आधारित ही कथा पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे.
मुंबईतील फिल्म इंडस्ट्री आणि रिअल इस्टेटच्या पार्श्वभूमीवर आधारित असलेल्या या सीरिजचे लेखन आणि दिग्दर्शन अंबरीश वर्मा यांनी केले आहे. तर अरुणाभ कुमार आणि विजय कोशी यांनी ‘द वायरल फीवर’च्या बॅनरखाली याची निर्मिती केली आहे.पाच भागांच्या या सीझनमध्ये पुन्हा एकदा अंबरीश वर्मा, परमवीर सिंह चीमा आणि विजयंत कोहली प्रमुख भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. यांच्यासोबत अभिषेक चौहान, निधी शाह आणि खुशाली कुमार हे कलाकारही महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये झळकणार आहेत.ही बहुप्रतिक्षित सीरिज 1 मे रोजी प्राइम व्हिडिओवर हिंदी भाषेत भारतासह जगभरातील 240 पेक्षा अधिक देश आणि प्रदेशांमध्ये प्रीमियर होणार आहे.
‘सपने वर्सेस एवरीवन’ सीरीजची कथा
हा ट्रेलर पहिल्या सीझनमधील महत्त्वाच्या क्षणांची आठवण करून देत थेट पुढील घडामोडींमध्ये प्रेक्षकांना घेऊन जातो.मुंबईच्या फिल्म इंडस्ट्री आणि रिअल इस्टेटच्या उच्च दाव्यांच्या जगात घडणारी ही कथा दाखवते की प्रत्येक निर्णयाची मोठी किंमत असते—जिथे प्रभावशाली नातेसंबंध, मोठ्या आर्थिक व्यवहार आणि सत्तेची तीव्र लढाई सतत सुरू असते.ही कथा प्रशांत (परमवीर सिंह चीमा) यांच्या संघर्षावर आधारित आहे, जो कठोर आणि निर्दयी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये स्वतःची ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. दुसरीकडे जिमी (अंबरीश वर्मा) रिअल इस्टेट आणि राजकारणाच्या धोकादायक दुनियेत अत्यंत विचारपूर्वक पुढे जात आहे, जिथे सत्ता, महत्त्वाकांक्षा आणि नियंत्रण हेच अंतिम समीकरण ठरते.
जसजसे जुने प्रसंग आणि दडलेले हिशेब समोर येतात, तसतसे दोन्ही पात्रांचे आयुष्य संघर्ष, बदला आणि जोखमीच्या निर्णयांच्या जाळ्यात अधिकच अडकत जाते. ट्रेलरच्या शेवटी एक प्रश्न प्रेक्षकांसमोर उभा राहतो—अशा जगात, जिथे स्वप्न सहज मिळत नाहीत आणि प्रत्येक यशासाठी मोठी किंमत मोजावी लागते, तिथे तुम्ही किती दूर जाऊ शकता?
जिमीची भूमिका साकारणारे तसेच सीझन 2 चे लेखक-दिग्दर्शक अंबरीश वर्मा म्हणाले, “सपने वर्सेस एवरीवन माझ्यासाठी फक्त एक प्रोजेक्ट नाही, तर एक स्वप्न आहे. पहिल्या सीझनला मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादामुळे आम्हाला दुसरा सीझन बनवण्याची प्रेरणा मिळाली. ही कथा वास्तव जीवनातील सत्यता प्रामाणिकपणे मांडते. नव्या सीझनमध्ये पात्र अधिक खोल आणि विकसित स्वरूपात दिसतील, तर कथानकाचा व्याप आणि दांव दोन्ही वाढले आहेत.”
परमवीर सिंह चीमा, जे ‘सपने वर्सेस एवरीवन’ सीझन 2 मध्ये प्रशांतची भूमिका साकारत आहेत, म्हणाले, “पहिल्या सीझनला प्रेक्षकांकडून मिळालेल्या प्रेमामुळे आणि माझ्या पात्राला दिलेल्या प्रतिसादामुळे मी खूप भावूक झालो. प्रशांतच्या भूमिकेत पुन्हा परत येण्याची संधी मिळणे माझ्यासाठी अत्यंत खास आणि समाधानकारक अनुभव आहे. आम्हाला मिळालेल्या या पाठिंब्यासाठी मी मनापासून आभारी आहे आणि पुन्हा एकदा प्रेक्षक प्रशांतच्या प्रवासाशी जोडले जातील, याची मी आतुरतेने वाट पाहत आहे—जिथे तो अभिनेता होण्याच्या आपल्या स्वप्नाचा पाठपुरावा करत आहे. ‘सपने वर्सेस एवरीवन’ सीझन 2, 1 मेपासून फक्त प्राइम व्हिडिओवर पाहा.”
‘सपने वर्सेस एवरीवन’ सीझन 2 मध्ये कुकरेजा उर्फ मामा यांची भूमिका साकारणारे विजयंत कोहली म्हणाले, “या सीझनसाठी परत येताना मला खूप आनंद होत आहे. हा प्रवास माझ्यासाठी रोमांचक आणि आव्हानात्मक दोन्ही राहिला आहे. नवीन सीझन तिथूनच सुरू होतो जिथे पहिला सीझन संपला होता आणि यावेळी कथा अधिक प्रभावी ठरणार आहे, जिथे दांव पूर्वीपेक्षा खूप जास्त आहेत. यामध्ये अधिक ताण, अधिक गुंतागुंत आणि पात्रांमधील सतत बदलणारे संबंध पाहायला मिळतील. मला पूर्ण विश्वास आहे की प्रेक्षक कुकरेजाच्या पात्राला तितक्याच प्रेमाने स्वीकारतील, जितक्या उत्साहाने मी ही भूमिका साकारली आहे.”