तुम्हीही 'लाडकी बहिणी'तून चुकीच्या पद्धतीने पैसे घेतले? तर आता वसूली झाली सुरु, तब्बल 11 कोटी...

छत्रपती संभाजीनगर : लाडकी बहीण योजनेत सरकारी कर्मचारी असलेल्या महिलांनी योजनेचा लाभ घेतला होता. अशा बहिणींकडून वसुलीसाठी ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवून 50 टक्के वसुली केली आहे. पण घुसखोर पुरूषांनी लाटलेले २२.९६ कोटींच्या वसुलीसाठी महिला व बालकल्याण विभागाकडे कुठलेही नियोजन सध्या नाही.
डिसेंबर-२०२५ मधील ई-केवायसी व पडताळणीतून बनावट लाभार्थीचा भंडाफोड झाला होता. बोगस महिला, पुरूष लाभार्थीनी सलग १२ ते १४ महिन्यात ४६.२० कोटींना चुना लावला. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी कर्मचारी महिलांकडून वसुलीच्या सूचना दिल्या. १२९१५ महिलांनी २३.२४ कोटी तर १२७५७ सरकारच्या लाडक्या दाजींनी २२.९६ कोटींचा डल्ला मारला होता. तृतीय अन् चतुर्थ श्रेणीच्या महिला कर्मचाऱ्यांनी १८ ते २१ हजार उचलले. या गरीब महिलांच्या पगारातून ११.१२ कोटींची वसुली केली. एक वेतनवाढ रोखण्याचाही निर्णय लवकरच होण्याची शक्यता आहे.
14 लाख महिलांची केली नाही केवायसी
लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना केवायसी करणे अनिवार्य आहे. केवायसी न केल्यास महिलांना यापुढे योजनेचा लाभ मिळणार नाही. लाडकी बहीण योजना सुरु झाली तेव्हा अडीच कोटी महिलांनी अर्ज घेतला होता. यानंतर महिलांची पडताळणी करण्यात आली. यामध्ये अनेक महिलांनी निकषाबाहेर जाऊन लाभ घेतला होता. अनेक महिला २१ ते ६५ वयोगटात बसत नव्हत्या. अनेक महिलांचे उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा जास्त होते त्यांचा लाभ बंद केला आहे.
सरकारी कर्मचारी महिलांना पैसे नाहीत
सरकारी कर्मचारी असलेल्या महिलांनाही पैसे मिळणार नाहीत. एकाच कुटुंबातील फक्त दोन महिला लाभ घेऊ शकतात. तीन ते चार महिलांनी लाभ घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या महिलांचा लाभ बंद केला आहे. दरम्यान, त्याआधीच १४ लाख महिलांनी केवायसी केली नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
लाभार्थीच्या यादीमधून आता पुरुषांची नावे वगळली
लाभ घेतलेल्या पुरुषांची नावे योजनेतून वगळली. पण त्यांच्याकडून वसुलीसंदर्भातील अद्याप कोणतेही पत्र पाठवलेले नाही. बोगस महिला लाभार्थीच्या बाबतीत मात्र कारवाई होत आहे, असे महिला व बालविकास विभागाच्या कक्षाधिकारी संतोष दळवी यांनी म्हटले आहे.
Ladki Bahin Yojana : “सरकारकडे पैसे नसतील, तर लाडकी बहीण योजना बंद करा…; हायकोर्टाने फटकारले