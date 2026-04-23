बंगाल अन् तमिळनाडूमध्ये लोकशाहीचा उत्सव; मतदानादिवशी PM मोदींनी केले खास आवाहन

दोन्ही राज्यांच्या या विधानसभा निवडणुकीमध्ये पहिल्या टप्प्यामध्ये आज एकूण ५,५०१ उमेदवार मतदारांच्या पाठिंब्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. पंतप्रधान मोदींनीही सोशल मीडिया पोस्टद्वारे मतदारांना आवाहन केले आहे. पश्चिम बंगालच्या मतदारांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लिहिले आहे की, “पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचा पहिला टप्पा आज पार पडत आहे. लोकशाहीच्या या उत्सवात पूर्ण ताकदीने सहभागी व्हावे, असे आवाहन मी सर्व नागरिकांना करतो. विशेषतः माझ्या तरुण मित्रांना आणि पश्चिम बंगालमधील महिलांना मी मोठ्या संख्येने मतदान करण्याचे आवाहन करतो,” असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले आहेत.
Phase 1 of the West Bengal Assembly elections takes place today. I urge all citizens to participate in this festival of democracy with full strength. I especially appeal to my young friends and to the women of West Bengal to vote in large numbers. — Narendra Modi (@narendramodi) April 23, 2026
तमिळनाडूच्या मतदारांसाठी देखील पंतप्रधान मोदींनी खास पोस्ट लिहिली आहे. मोदींनी लिहिले आहे की, “तामिळनाडूमध्ये विधानसभा निवडणुकांसाठी मतदान होत असताना, मी सर्व मतदारांना आवाहन करतो की, त्यांनी लोकशाहीच्या या पवित्र कर्तव्यात उत्साहाने सहभागी व्हावे. विशेषतः तामिळनाडूतील तरुण आणि महिलांना मी आग्रहाने विनंती करतो की, त्यांनी मोठ्या संख्येने बाहेर पडावे आणि विक्रमी संख्येने मतदान करावे,” असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे.
தமிழ்நாட்டு மக்கள் சட்டமன்றத் தேர்தலில் வாக்களிக்க உள்ள வேளையில், அனைத்து வாக்காளர்களும் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் இந்த புனிதமான ஜனநாயகக் கடமையை நிறைவேற்ற வேண்டுமெனக் கேட்டுக்கொள்கிறேன். குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டின் இளைஞர்களும், பெண்களும் பெருமளவில் திரண்டு வந்து, சாதனை அளவிலான வாக்குகள்… — Narendra Modi (@narendramodi) April 23, 2026