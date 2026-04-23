Drone Warfare : जगाचा विनाश अटळ? चीनने लॉंच केलं ‘मधमाशासारखं’ डसणारं घातक शस्त्र, भारतासाठी धोक्याची घंटा? 

दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ! US Iran युद्धाआड चीनची मोठी खेळी; सुरु केली ‘ही’ गुप्त तयारी
चीनने Atlas Swarm Drone System लॉंच केली आहे. ही सिस्टम अवघ्या ३०० सेकंदात ९६ हाय-स्पीड ड्रोन हवेत झेपवण्याची क्षमता ठेवते. एकाच वेळी डझनभर ड्रोन शत्रूच्या हद्दीच पाडून विनाश घडवू शकते. या सिस्टमध्ये तीन युनिट्स आहेत.
चीन(China)च्या या प्रणालीमुळे भारतासाठी मोठा धोका निर्माण झाला आहे. चीनची ही प्रणाली भारताच्या फॉरवर्ड पोस्ट आणि पुरवठा साखळीला विस्कळीत करण्यासाठी पुरेशी आहे. या प्रणालीद्वारे १०० ड्रोन एकाच वेळी डागले गेल्याने भारताच्या एअर डिफेन्स सिस्टमचा गोंधळ उडू शकतो. यामुळे सध्या भारताला आपल्या सीमा सुरक्षा धोरणात तातडीने बदल करण्याची गरज आहे. तर याला उत्तर देण्यासाठी भारताकजे अँटी ड्रोन स्वार्म आणि लेझवर आधारित संरक्षण प्रणाली असणे गरजेचे आहे.
यामुळे भारताचे रडारही जॅम होऊन सैन्याच्या हालचालींची लाईव्ह प्रतिमा चीनला मिळू शकते. या प्रणालीच्या मदतीने भारती.य सैन्याचे पूल, रस्ते आणि तळांवर अचूक हल्ला चीनला शक्य आहे. यामुळे युद्धात भारताला अन्न, दारुगोळा अशा अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. चीनने तिबेटमध्ये रस्ते आणि रेल्वेचे जाळे मजबूत केले आहे. या प्राणालीला ट्रॅकवरुन कुठेही नेता येते. यामुळे लडाख सीमेजवळ भारताला धोका निर्माण होऊ शकतो.
