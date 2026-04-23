Drone Warfare : जगाचा विनाश अटळ? चीनने लॉंच केलं ‘मधमाशासारखं’ डसणारं घातक शस्त्र, भारतासाठी धोक्याची घंटा? 

India-China Border Drone Threat : एक खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. चीनच्या नव्या घातक शस्त्रामुळे भारताला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे जगावरही ड्रोन युद्धाचे सावट उभे राहिले आहेत.

Updated On: Apr 23, 2026 | 12:28 PM
China Atlas Swarm Drone System

जगाचा विनाश अटळ? चीनने लॉंच केलं 'मधमाशासारखं' डसणारं घातक शस्त्र, भारत-तैवानसाठी धोक्याची घंटा? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • जगावर ड्रोन युद्धाचे सावट
  • चीनने लॉंच केले घातक शस्त्र
  • भारत-तैवानची वाढली धास्ती
China Atlas Swarm Drone System : बीजिंग : इराण युद्धा(Iran War)दरम्यान एक मोठी खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. चीनच्या नव्या अत्याधुनिक घातक आणि प्रगत ड्रोन प्रणाली संपूर्ण जगाची झोप उडवली आहे. यामुळे भविष्यात भीषण ड्रोन युद्धाची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. चीनच्या या सिस्टममुळे आशिया उपखंडातील लष्करी समतोल बिघडण्याची शक्यता आहे.

काय आहे ही सिस्टम?

चीनने Atlas Swarm Drone System लॉंच केली आहे. ही सिस्टम अवघ्या ३०० सेकंदात ९६ हाय-स्पीड ड्रोन हवेत झेपवण्याची क्षमता ठेवते. एकाच वेळी डझनभर ड्रोन शत्रूच्या हद्दीच पाडून विनाश घडवू शकते. या सिस्टमध्ये तीन युनिट्स आहेत.

  • Swarm-2 ग्राऊंड कॉम्बॅट व्हेईकल हे पहिले युनिट असून याच्या मदतीने एकाच वेळी ४८ ड्रोनवर नियंत्रण ठेवता येते.
  • कमांड व्हेईकल युनिटमुळे  ९६ ड्रोन्सवर नियंत्रण ठेवता येते
  • तर सपोर्ट व्हेईकल हे सॉफ्टवेअर, डेटा आणि नेटवर्कशी संबंधित तांत्रिक मदत पुरवते
या प्रणालीतून प्रत्येक ३ सेकंदाला एक ड्रोन लॉंच करता येतो. म्हणजे अवघ्या ५ मिनिटांत ९६ ड्रोन्सचा मारे ही प्राणाली करु शकते. यामुळे शत्रूच्या एअर डिफेन्स यंत्रणेचा गोंधळ उडू शकतो. चीनचे ड्रोन स्वार्म इंटेलिजन्सने सुसज्ज असून हवेचा वेग किंवा तांत्रिक अडथळे असले तरी लक्ष्यावर अचूक मारा करता येतो. काऊंटर-जॅमिंग यंत्रणा ही या सिस्टमला रोखू शकत नाही. लाईव्ह डेटाच्या मदतीने सहजपणे चकवा देता येतो.

भारतसाठी रेड अर्लट

चीन(China)च्या या प्रणालीमुळे भारतासाठी मोठा धोका निर्माण झाला आहे. चीनची ही प्रणाली भारताच्या फॉरवर्ड पोस्ट आणि पुरवठा साखळीला विस्कळीत करण्यासाठी पुरेशी आहे. या प्रणालीद्वारे १०० ड्रोन एकाच वेळी डागले गेल्याने भारताच्या एअर डिफेन्स सिस्टमचा गोंधळ उडू शकतो. यामुळे सध्या भारताला आपल्या सीमा सुरक्षा धोरणात तातडीने बदल करण्याची गरज आहे. तर याला उत्तर देण्यासाठी भारताकजे अँटी ड्रोन स्वार्म आणि लेझवर आधारित संरक्षण प्रणाली असणे गरजेचे आहे.

यामुळे भारताचे रडारही जॅम होऊन सैन्याच्या हालचालींची लाईव्ह प्रतिमा चीनला मिळू शकते. या प्रणालीच्या मदतीने भारती.य सैन्याचे पूल, रस्ते आणि तळांवर अचूक हल्ला चीनला शक्य आहे. यामुळे युद्धात भारताला अन्न, दारुगोळा अशा अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. चीनने तिबेटमध्ये रस्ते आणि रेल्वेचे जाळे मजबूत केले आहे. या प्राणालीला ट्रॅकवरुन कुठेही नेता येते. यामुळे लडाख सीमेजवळ भारताला धोका निर्माण होऊ शकतो.

Published On: Apr 23, 2026 | 12:28 PM

