US-India ट्रेड डीलमुळे ‘ही’ प्रीमियम बाईक नाही होणार स्वस्त, यामागील नेमकं कारण म्हणजे काय?

US-India ट्रेड डीलमुळे भारतात हार्ले-डेव्हिडसन बाईक स्वस्त होतील असे मानले जाते. खरंतर ही संभावना योग्य देखील आहे. याचे कारण म्हणजे हार्ले-डेव्हिडसन ही अमेरिकेतील सर्वात प्रसिद्ध बाईक कंपन्यांपैकी एक आहे, परंतु वास्तव बरेच वेगळे आहे. सध्याच्या ट्रेड डीलमुळे भारतातील हार्ले-डेव्हिडसनच्या दुचाकी विक्रीवर प्रत्यक्ष परिणाम होणार नाही. चला यामागील खरे कारण जाणून घेऊयात.
भारतामध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या Harley-Davidson बाईक अमेरिकेतून थेट आयात केल्या जात नाहीत. कंपनी आपल्या इंपोर्टेड बाईक्स थायलंडमधून भारतात आणते. थायलंड हे Harley-Davidson साठी एक मोठे एक्सपोर्ट हब आहे. भारत आणि थायलंड यांच्यात आधीपासूनच फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट अस्तित्वात असल्यामुळे या बाईक्सवर आधीच झिरो कस्टम ड्युटी लागू आहे. त्यामुळे US-India ट्रेड डीलमुळे ड्युटीत होणाऱ्या कपातीचा थेट फायदा Harley-Davidson ला मिळण्याची शक्यता नाही.
Harley-Davidson चे काही मॉडेल्स जसे की Nightster, Nightster S, Sportster S आणि Pan America या श्रेणीत येतात. मात्र हे सर्व मॉडेल्स थायलंडमधून आयात केली जात असल्यामुळे त्यांच्यावर नव्या प्रकारची ड्युटी कपात होण्याची अपेक्षा करता येत नाही. तसेच, अमेरिकेत तयार होणाऱ्या Harley-Davidson बाईक्स या 1600cc पेक्षा अधिक क्षमतेच्या श्रेणीत येतात आणि त्या मॉडेल्सनाही कोणतीही सवलत मिळण्याची शक्यता नाही.
भारतात मोठ्या क्षमतेच्या बाईक्सची विक्री आधीपासूनच मर्यादित आहे. एप्रिल ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत Harley-Davidson ने केवळ 90 युनिट्सची विक्री केली आहे. यावरून भारतात ही कंपनी अजूनही एक ‘Niche Brand’ म्हणून ओळखली जाते.
दरम्यान, Harley-Davidson X440 आणि X440 T ही मॉडेल्स भारतातच स्थानिक पातळीवर तयार केली जात असल्यामुळे त्यांनाही इंपोर्ट ड्युटी कपातीचा कोणताही फायदा मिळत नाही.
US-India ट्रेड डीलमुळे Harley-Davidson बाईक्सच्या किमतींमध्ये मोठी घट होईल, अशी अपेक्षा करणे योग्य ठरणार नाही. कारण भारतात विकल्या जाणाऱ्या बहुतेक Harley बाईक्स अमेरिकेबाहेर तयार होतात. त्यामुळे या ट्रेड डीलचा परिणाम मर्यादित स्वरूपातच दिसून येईल.