बापरे! IND vs PAK सामन्यासाठी कोलंबोचं विमान तिकीट ६.६६ लाखांवर; क्रिकेट फॅन्सना महागाईचा ‘बाऊन्सर’

स्टेडियममधून भारत आणि पाकिस्तानमधील कोणताही सामना पाहणे ही नेहमीच एक लांब आणि कठीण प्रक्रिया असते. प्रथम, तुम्हाला सामन्याची तिकिटे बुक करावी लागतात, जी मिळवणे खूप कठीण असते. त्यानंतर, तुम्हाला शहरात एक हॉटेल आणि राउंड-ट्रिप फ्लाइट बुक करावी लागते. संपूर्ण जगाला भारत आणि पाकिस्तानमधील सामन्याचे महत्त्व आणि क्रिकेट चाहत्यांना येणारा उत्साह आणि वेडेपणा माहित आहे. म्हणूनच त्या शहरातील हॉटेलचे दर, तसेच एअरलाइन्स, विमान भाडे अनेक पटीने वाढवतात.
१३ फेब्रुवारी रोजी दिल्ली ते कोलंबो नॉन-स्टॉप विमान प्रवासाचे भाडे ₹३१,६०० पासून सुरू होऊन ₹८१,०३२ पर्यंत पोहोचले आहे, तर एका स्टाॅपपासून भाडे ₹१९,८९९ पासून सुरू होऊन ₹६६६,००८ पर्यंत पोहोचले आहे. त्याचप्रमाणे, १४ फेब्रुवारी रोजी दिल्ली ते कोलंबो नॉन-स्टॉप विमान प्रवासाचे भाडे ₹६१,६१३ पासून सुरू होऊन ₹१३७,६८५ पर्यंत पोहोचले आहे, तर एका स्टाॅपपासून भाडे ₹१९,८९९ पासून सुरू होऊन ₹२८९,२३४ पर्यंत पोहोचले आहे. सामान्य दिवसांमध्ये, दिल्ली ते कोलंबो विमान प्रवासाचे भाडे ₹१२,००० पासून सुरू होते.
१३ फेब्रुवारी रोजी मुंबई ते कोलंबो नॉन-स्टॉप फ्लाइटचे भाडे ₹२२,९४३ ते ₹६१,९९३ पर्यंत आहे, तर एका स्टाॅपपासून भाडे ₹१८,९२३ ते ₹३५९,६०५ पर्यंत आहे. त्याचप्रमाणे, १४ फेब्रुवारी रोजी मुंबई ते कोलंबो नॉन-स्टॉप फ्लाइटचे भाडे ₹४७,८१८ ते ₹९०,०३२ पर्यंत आहे, तर एका स्टाॅपपासून भाडे ₹१८,५०३ ते ₹२५८,३३३ पर्यंत आहे. कृपया लक्षात ठेवा की या स्टाॅपपासून तिकीट बुकिंग प्लॅटफॉर्मवरील ऑफर समाविष्ट आहेत आणि बुकिंग अंतिम करताना चढ-उतार होऊ शकतात.
