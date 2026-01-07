Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Volkswagen ने ग्राहकांचं ऐकलं! जानेवारी 2026 मध्ये जाहीर केले ‘या’ Cars वर धुवाधार ऑफर्स

भारतीय ऑटो बाजारात फोक्सवॅगन अनेक वर्षांपासून दमदार कार ऑफर करते. नुकतेच कंपनीने जानेवारी 2025 मध्ये दमदार ऑफर्स जाहीर केले आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 05:33 PM
  • फोक्सवॅगन ही भारतातील आघाडीची ऑटो कंपनी
  • जानेवारी 2026 मध्ये दमदार ऑफर्स जाहीर
  • जाणून घ्या कोणत्या कारवर मिळतेय ऑफर
भारतीय ऑटो बाजारात अनेक उत्तम ऑटो कंपन्या आहेत, ज्या ग्राहकांच्या मागणीनुसार बेस्ट कार ऑफर करत असतात. मात्र, ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी उत्तम डिस्कॉऊंट ऑफर्स जाहीर करणे देखील महत्वाचे आहे.

ग्राहक नेहमीच कार खरेदी करताना कारची किंमत आणि त्यावरील डिस्काउंटवर लक्ष देत असतात. जर तुम्हीही अशाच डिस्कॉऊंटच्या शोधात असाल तर Volkswagen त्यांच्या कारवर जानेवारी 2025 मध्ये दमदार डिस्काउंट देत आहे. चला याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

Volkswagen Taigun वर तुमची किती बचत होईल?

कंपनी मिड साइझ एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये Taigun ऑफर करते. जर तुम्ही जानेवारी 2026 मध्ये ही एसयूव्ही खरेदी केली तर तुम्ही 1.04 लाखांपर्यंत बचत करू शकता. फोक्सवॅगनकडून ही ऑफर या एसयूव्हीच्या Comfortline व्हेरिएंटवर दिली जात आहे. यांच्या टॉप व्हेरिएंट, Highline Plus AT, या महिन्यात अनुक्रमे 1 लाख आणि GT Line AT 80 हजार रुपयांपर्यंत बचत देते. ही ऑफर या एसयूव्हीच्या 1-लिटर इंजिन व्हेरिएंटवर उपलब्ध आहेत. याव्यतिरिक्त, 1.5 -लिटर टर्बो पेट्रोल व्हेरिएंटवर 50000 रुपयांपर्यंत बचत करता येते. या एसयूव्हीची किंमत 11.42 लाख (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होते, तर टॉप-स्पेक व्हेरिएंटची किंमत 19.19 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये आहे.

Volkswagen Virtus वर सुद्धा दमदार ऑफर

फोक्सवॅगन मिड साइझ सेडान सेगमेंटमध्ये Virtus ऑफर केली जाते. अहवालांनुसार, Comfortline MT व्हेरिएंटवर 1.26 लाख, रुपये, Highline AT व्हेरिएंटवर 1 लाख आणि GT Line AT व्हेरिएंटवर 80000 रुपयांचे बचत उपलब्ध आहे. 1.5 -लिटर जीटी प्लस क्रोम डीएसजी आणि जीटी प्लस स्पोर्ट डीएसजी व्हेरिएंटवर 30 हजारांपर्यंत एक्सचेंज बोनस दिला जात आहे. या कारची एक्स-शोरूम किंमत 11्.20 लाखांपासून सुरू होते, तर टॉप व्हेरिएंट 18.78 लाखांपर्यंत जाते.

ही ऑफर फक्त 2025 मध्ये उत्पादित केलेल्या युनिट्सवर उपलब्ध

अहवालांनुसार, ही ऑफर फक्त 2025 मध्ये उत्पादित केलेल्या युनिट्सवर उपलब्ध आहे. ऑफरमध्ये कॅश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट बोनस, लॉयल्टी बोनस आणि स्क्रॅपपेज बोनस यांचा समावेश आहे.

 

