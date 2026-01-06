Mahindra XUV 7XO की Tata Safari इंजिन, फीचर्स आणि किंमतीच्या बाबतीत कोणती एसयूव्ही चांगली?

भारतीय बाजारपेठेत महिंद्राने त्यांची लोकप्रिय SUV, XUV700, महिंद्र XUV 7XO म्हणून लाँच केली आहे. कंपनीने तिला एक नवीन नाव दिले आहे आणि अनेक प्रभावी वैशिष्ट्यांसह सुसज्ज केले आहे. भारतात, ती टाटा सफारीशी स्पर्धा करते, जी आधीच 3-रो SUV विभागात मजबूत उपस्थिती आहे. कंपनी लवकरच सफारीची पेट्रोल-इंजिन आवृत्ती लाँच करत आहे. येथे, आम्ही डिझाइन, परिमाण, इंजिन, कामगिरी आणि किंमतीच्या आधारे या दोन्ही SUV ची तुलना करतो आणि तुम्हाला सांगतो की कोणती चांगली आहे.
महिंद्रा ने नवीन XUV 7XO ला अधिक भविष्यवादी आणि तंत्रज्ञानावर केंद्रित केले आहे. तिची पुढची रचना अधिक तीक्ष्ण आहे आणि त्यात 19-इंच अलॉय व्हील्स आहेत, जे तिच्या रस्त्याच्या उपस्थितीत लक्षणीय वाढ करतात.
सफारीची रचना अधिक मस्क्युलर आणि पारंपारिक SUV सारखी आहे. तिची उंच बॉडी आणि रुंद स्टॅन्स रस्त्यावर ती खूपच प्रभावी बनवते. तिचा बोल्ड आणि खडबडीत लूक आहे. दोघेही त्यांच्या चाहत्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करतात.
जवळजवळ एकाच सेगमेंटमध्ये येतात, परंतु आकारात थोडे फरक आहेत. XUV 7XO सफारीपेक्षा थोडी लांब आहे. दुसरीकडे, सफारी रुंद आहे, अधिक केबिन स्पेस देते. उंचीमध्ये सफारी देखील त्याला मागे टाकते. XUV 7XO चा व्हीलबेस थोडा लांब आहे, जो मागील सीटचा आराम सुधारू शकतो. सफारीचा ग्राउंड क्लीयरन्स जास्त आहे. एकूणच, सफारी मोठी आहे, ज्यामुळे ती मोठ्या SUV ची भावना देते. दुसरीकडे, XUV 7XO अधिक संतुलित आणि शहरी-अनुकूल वाटते.
महिंद्रा XUV 7XO मध्ये 2.2-लिटर डिझेल इंजिन आहे जे 185 hp आणि ऑटोमॅटिक कॉन्फिगरेशनमध्ये 450 Nm पर्यंत टॉर्क निर्माण करते. हे इंजिन हायवे ड्रायव्हिंग आणि ओव्हरटेकिंगसाठी खूप शक्तिशाली मानले जाते. टाटा सफारीचे 2.0-लिटर डिझेल इंजिन 170 hp आणि 350 Nm टॉर्क निर्माण करते. हे इंजिन गुळगुळीत आणि विश्वासार्ह आहे, परंतु XUV 7XO पॉवरच्या बाबतीत थोडेसे मागे टाकते.
दोन्ही SUV मध्ये 6-स्पीड मॅन्युअल आणि 6-स्पीड टॉर्क कन्व्हर्टर ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सचा पर्याय येतो.
XUV 7XO मध्ये 2.0-लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन वापरले जाते जे 203 hp आणि 380 Nm टॉर्क निर्माण करते. दुसरीकडे, सफारीमध्ये 1.5-लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन आहे जे 170 hp आणि 280 Nm टॉर्क निर्माण करते. हे तेच इंजिन आहे जे टाटा सिएराला पॉवर देते. जर तुम्ही पेट्रोल एसयूव्हीमध्ये स्पोर्टी परफॉर्मन्स आणि अधिक पॉवर शोधत असाल, तर XUV 7XO खूप पुढे आहे.
महिंद्रा XUV 7XO वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत लक्षणीयरीत्या अधिक प्रगत आहे. ती ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, 540-डिग्री सराउंड-व्ह्यू कॅमेरा आणि समोरील प्रवाशासाठी इलेक्ट्रॉनिक ‘बॉस मोड’ सारखी प्रीमियम वैशिष्ट्ये देते.
टाटा सफारी वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत देखील मागे नाही आणि ती तिच्या सुरक्षिततेसाठी, मजबूत बिल्ड गुणवत्ता आणि आरामासाठी ओळखली जाते. तथापि, उच्च-तंत्रज्ञान आणि भविष्यकालीन वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत XUV 7XO थोडी पुढे असल्याचे दिसून येते.
किंमतीच्या बाबतीत, XUV 7XO १३.६६ लाख (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होते, ज्यामुळे ती तिच्या बेस व्हेरिएंटमध्ये अधिक परवडणारी बनते. सफारी डिझेल श्रेणी ₹१४.६ लाख ते ₹२५.९५ लाख दरम्यान आहे, तर पेट्रोलच्या किंमती अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत. किंमती लवकरच जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.