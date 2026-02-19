Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
पार्टी असो किंवा नाश्त्याची वेळ? झटपट बनवा कुरकुरीत कांद्याचे रिंग, सगळ्यांच्या लक्षात राहील अशी चविष्ट रेसिपी

घरातील पार्टी किंवा सकाळच्या नाश्त्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्ही कांद्याचे रिंग बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: Feb 19, 2026 | 08:00 AM
सकाळच्या नाश्त्यात प्रत्येकाला काहींना काही चमचमीत आणि चविष्ट पदार्थ खाण्यास हवे असतात. कायमच कांदापोहे, उपमा, शिरा आणि पराठा खाऊन सगळ्यांचं खूप जास्त कंटाळा येतो. अशावेळी नाश्त्यात विकतचे पदार्थ आणून खाल्ले जातात. पण नेहमीच नाश्त्यात विकतच्या पदार्थांचे सेवन करू नये. यामुळे शरीरात खराब कोलेस्ट्रॉल आणि आरोग्यासंबंधित गंभीर आजार होऊ शकतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये कांद्याचे रिंग बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. कांद्याचे रिंग चवीला अतिशय सुंदर लागतात. कांदा न खाणाऱ्या व्यक्तींसाठी हा पदार्थ अतिशय उत्तम आहे. कारण कांद्याचे सेवन केल्यामुळे असंख्य फायदे होतात. लहान मुलं कांदा पाहिल्यानंतर नाक मुरडतात आणि जेवणातील कांदा बाहेर काढून टाकतात. कांद्याचे रींग तुम्ही घरातील पार्टीत स्टर्स म्हणून सुद्धा ठेवू शकता. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असलेले कांद्याचे रींग घरी आलेल्या पाहुण्यांना खूप जास्त आवडतील. चला तर जाणून घेऊया झटपट कांद्याचे रिंग बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • कांदा
  • मैदा
  • कॉर्नफ्लोअर
  • ब्रेडचा चुरा
  • लाल तिखट
  • काळीमिरी पावडर
  • मीठ
  • ओरेगॅनो
  • चाट मसाला
  • सोडा
  • तेल
कृती:

  • कांद्याचे रींग बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कांद्याचे गोलाकार मध्यम आकारात तुकडे करा.
  • मोठ्या वाटीमध्ये मैदा, कॉर्नफ्लोअर, मीठ, लाल मिरची आणि काळी मिरी पावडर टाकून सर्व साहित्य एकत्र मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात थोडं थोडं पाणी घालून घट्टसर मिश्रण तयार करा. पीठ जास्त पातळ किंवा घट्ट करू नये.
  • कांद्याची रींग तयार केलेल्या पिठात दोन्ही बाजूने घोळवून घ्या. त्यानंतर ब्रेडच्या चुऱ्यात घोळवा.
  • कढईमधील गरम तेलात कांद्याचे रींग टाकून दोन्ही बाजूने कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या.
  • तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले कुरकुरीत कांद्याचे रिंग.

Published On: Feb 19, 2026 | 08:00 AM

Feb 19, 2026 | 08:00 AM
