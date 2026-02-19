पार्टी असो किंवा नाश्त्याची वेळ? झटपट बनवा कुरकुरीत कांद्याचे रिंग, सगळ्यांच्या लक्षात राहील अशी चविष्ट रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यात प्रत्येकाला काहींना काही चमचमीत आणि चविष्ट पदार्थ खाण्यास हवे असतात. कायमच कांदापोहे, उपमा, शिरा आणि पराठा खाऊन सगळ्यांचं खूप जास्त कंटाळा येतो. अशावेळी नाश्त्यात विकतचे पदार्थ आणून खाल्ले जातात. पण नेहमीच नाश्त्यात विकतच्या पदार्थांचे सेवन करू नये. यामुळे शरीरात खराब कोलेस्ट्रॉल आणि आरोग्यासंबंधित गंभीर आजार होऊ शकतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये कांद्याचे रिंग बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. कांद्याचे रिंग चवीला अतिशय सुंदर लागतात. कांदा न खाणाऱ्या व्यक्तींसाठी हा पदार्थ अतिशय उत्तम आहे. कारण कांद्याचे सेवन केल्यामुळे असंख्य फायदे होतात. लहान मुलं कांदा पाहिल्यानंतर नाक मुरडतात आणि जेवणातील कांदा बाहेर काढून टाकतात. कांद्याचे रींग तुम्ही घरातील पार्टीत स्टर्स म्हणून सुद्धा ठेवू शकता. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असलेले कांद्याचे रींग घरी आलेल्या पाहुण्यांना खूप जास्त आवडतील. चला तर जाणून घेऊया झटपट कांद्याचे रिंग बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
