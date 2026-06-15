Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

फ्लेक्स-फ्युएल तंत्रज्ञानासह वॅगनआरची एंट्री; किंमत 7.24 लाख रुपये

Updated On: Jun 15, 2026 | 02:50 PM IST
जाहिरात
सारांश

मारुती सुझुकीने आपल्या पर्यायी इंधन वाहनांच्या पोर्टफोलिओचा विस्तार करत लोकप्रिय वॅगनआरचे नवीन ‘बायोफ्लेक्स’ (Bioflex) व्हर्जन सादर केले आहे. हे मॉडेल जास्त इथेनॉल-मिश्रित इंधनावर चालण्यासाठी खासकरून विकसित करण्यात आले आहे.

फ्लेक्स-फ्युएल तंत्रज्ञानासह वॅगनआरची एंट्री; किंमत 7.24 लाख रुपये
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मारुती सुझुकीने आपल्या पर्यायी इंधन वाहनांच्या पोर्टफोलिओचा विस्तार करत लोकप्रिय वॅगनआरचे नवीन ‘बायोफ्लेक्स’ (Bioflex) व्हर्जन सादर केले आहे. हे मॉडेल जास्त इथेनॉल-मिश्रित इंधनावर चालण्यासाठी खासकरून विकसित करण्यात आले आहे. आत्ता सध्या ते फक्त व्यावसायिक ग्राहक आणि व्यावसायिक वापरासाठी उपलब्ध करण्यात आले आहे.

नवीन वॅगनआर बायोफ्लेक्स ही वॅगनआरच्या टॉप-स्पेक ZXi+ व्हेरिएंटवर आधारित आहे. बाह्य डिझाइनच्या बाबतीत हे मॉडेल सामान्य वॅगनआरसारखेच दिसते. त्याची उंच ‘टॉल-बॉय’ रचना, आकर्षक लूक आणि प्रशस्त केबिन कायम ठेवण्यात आले आहेत. मात्र, बायोफ्लेक्स ओळखण्यासाठी गाडीवर खास बायोफ्लेक्स बॅजिंग आणि फ्लेक्स-फ्युएल ग्राफिक्स देण्यात आले आहेत.

कोणत्या कंपनीची कार सर्व्हिस एकदम झक्कास? जाणून घ्या लोकप्रिय Cars ची सर्व्हिस कॉस्ट

आतील भागातही टॉप व्हेरिएंटमधील सर्व प्रमुख सुविधा देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये ड्युअल-टोन इंटिरिअर, फॅब्रिक सीट्स, मल्टीफंक्शन स्टीअरिंग व्हील आणि 7-इंचाची टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट प्रणालीचा समावेश आहे. ही प्रणाली Android Auto आणि Apple CarPlay कनेक्टिव्हिटीला सपोर्ट करते. याशिवाय सहा एअरबॅग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल (ESC), रिअर पार्किंग सेन्सर्स, फ्रंट फॉग लॅम्प्स, मागील एसी व्हेंट्स आणि चार-स्पीकर ऑडिओ सिस्टीमसारख्या सुविधा देखील उपलब्ध आहेत.

वॅगनआर बायोफ्लेक्समध्ये 1.2-लिटर K-सीरीज चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन अधिक प्रमाणातील इथेनॉलयुक्त इंधनावर चालण्यासाठी सुधारित करण्यात आले आहे. यासाठी इंधन इंजेक्टर्स, फ्युएल पंप आणि इंधन वाहिन्यांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. तसेच इथेनॉलचे प्रमाण ओळखणारा विशेष सेन्सर आणि सुधारित इंजिन मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर देण्यात आले आहे.

फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

कंपनीने अद्याप या मॉडेलची पॉवर आणि टॉर्कची अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही. मात्र, सामान्य 1.2-लिटर वॅगनआर इंजिन 91 एचपी पॉवर आणि 114 एनएम टॉर्क निर्माण करते.

या नव्या वॅगनआर बायोफ्लेक्सची एक्स-शोरूम किंमत 7.24 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. ही किंमत नियमित वॅगनआर ZXi+ मॅन्युअलपेक्षा सुमारे 86,000 रुपये अधिक आहे. इथेनॉल-सुसंगत तंत्रज्ञानासाठी करण्यात आलेल्या अभियांत्रिकी बदलांमुळे या मॉडेलची किंमत जास्त ठेवण्यात आली आहे.

 

Web Title: Wagon r bioflex fuel variant automobile sector

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 15, 2026 | 02:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मारुती सुझुकीची नवी 7-सीटर इलेक्ट्रिक एमपीव्ही येणार मार्केटमध्ये; दमदार रेंज, प्रीमियम फीचर्स आणि SUV-सारखा लूक!
1

मारुती सुझुकीची नवी 7-सीटर इलेक्ट्रिक एमपीव्ही येणार मार्केटमध्ये; दमदार रेंज, प्रीमियम फीचर्स आणि SUV-सारखा लूक!

हे आहेत जगातील 10 सर्वात मजबूत आणि महागडे हेल्मेट ब्रँड्स आणि त्यांचे प्रसिद्ध मॉडेल्स! जाणून घ्या
2

हे आहेत जगातील 10 सर्वात मजबूत आणि महागडे हेल्मेट ब्रँड्स आणि त्यांचे प्रसिद्ध मॉडेल्स! जाणून घ्या

किया इंडियाकडून प्रोजेक्ट ‘डी.आर.ओ.पी’च्या फेज-४ ची सुरुवात; शाश्वत विकास आणि प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनाला नवी गती
3

किया इंडियाकडून प्रोजेक्ट ‘डी.आर.ओ.पी’च्या फेज-४ ची सुरुवात; शाश्वत विकास आणि प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनाला नवी गती

जून 2026 मध्ये होंडा कार्सवर मोठ्या सवलती; Elevate वर तब्बल 2.15 लाख रुपयांपर्यंत लाभ!
4

जून 2026 मध्ये होंडा कार्सवर मोठ्या सवलती; Elevate वर तब्बल 2.15 लाख रुपयांपर्यंत लाभ!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
फ्लेक्स-फ्युएल तंत्रज्ञानासह वॅगनआरची एंट्री; किंमत 7.24 लाख रुपये

फ्लेक्स-फ्युएल तंत्रज्ञानासह वॅगनआरची एंट्री; किंमत 7.24 लाख रुपये

Jun 15, 2026 | 02:50 PM
PMRC 2026: पीएचडीधारकांसाठी सरकारची मोठी ऑफर! PMRC Fellowship साठी १५ जुलैपर्यंत करता येणार अर्ज; पाहा पात्रता

PMRC 2026: पीएचडीधारकांसाठी सरकारची मोठी ऑफर! PMRC Fellowship साठी १५ जुलैपर्यंत करता येणार अर्ज; पाहा पात्रता

Jun 15, 2026 | 02:50 PM
बाप रे, काय ते पदार्पण! Shree Charani ने पाकिस्तानला पाणी पाजलं; T20 वर्ल्ड कपमध्ये केला महारेकॉर्ड

बाप रे, काय ते पदार्पण! Shree Charani ने पाकिस्तानला पाणी पाजलं; T20 वर्ल्ड कपमध्ये केला महारेकॉर्ड

Jun 15, 2026 | 02:45 PM
Thane Crime: संतापजनक! बाथरूमच्या खिडकीतून महिलांचे गुप्त व्हिडीओ केले शूट; आरोपी फरार

Thane Crime: संतापजनक! बाथरूमच्या खिडकीतून महिलांचे गुप्त व्हिडीओ केले शूट; आरोपी फरार

Jun 15, 2026 | 02:34 PM
Pakistan Plane Crash : खैबर पख्तूनख्ता पाक एअरफोर्सच्या विमानाचा भंयकर अपघात; CCTV कैद झाली थरारक घटना, VIDEO

Pakistan Plane Crash : खैबर पख्तूनख्ता पाक एअरफोर्सच्या विमानाचा भंयकर अपघात; CCTV कैद झाली थरारक घटना, VIDEO

Jun 15, 2026 | 02:29 PM
Milind Soman Tree Plantation : पर्यावरणासाठी मिलिंद सोमन यांचा मोठा पुढाकार; लोणावळ्यातील घराजवळ लावली 30 हजार झाडे

Milind Soman Tree Plantation : पर्यावरणासाठी मिलिंद सोमन यांचा मोठा पुढाकार; लोणावळ्यातील घराजवळ लावली 30 हजार झाडे

Jun 15, 2026 | 02:24 PM
Video Viral: मॅचनंतर स्टेडियमची स्वच्छता, FIFA World Cup मध्ये जपानच्या चाहत्यांनी जिंकलं मन, जगभरात कौतुक

Video Viral: मॅचनंतर स्टेडियमची स्वच्छता, FIFA World Cup मध्ये जपानच्या चाहत्यांनी जिंकलं मन, जगभरात कौतुक

Jun 15, 2026 | 02:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा