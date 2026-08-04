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बंपर सूट! टाटा कार्स खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी! ऑगस्ट महिन्यात १.२५ लाखांपर्यंतची सूट

Updated On: Aug 04, 2026 | 04:12 PM IST
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सारांश

टाटा मोटर्सने ऑगस्ट २०२६ साठी आपल्या प्रवासी वाहनांवर रु. १.२५ लाखांपर्यंतच्या विशेष सवलती जाहीर केल्या आहेत. १ ते ३१ ऑगस्ट दरम्यान असणाऱ्या या ऑफर्समध्ये कर्व्ह, नेक्सॉन, अल्ट्रॉझ, हॅरियर आणि सफारी यांसारख्या मॉडेल्सवर सवलती, एक्स्चेंज आणि स्क्रॅपेज फायदे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

बंपर सूट! टाटा कार्स खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी! ऑगस्ट महिन्यात १.२५ लाखांपर्यंतची सूट

(फोटो सौजन्य-AI एआय)

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विस्तार
  • टाटा कर्व्हवर या महिन्यात सर्वाधिक १.२५ लाख रुपयांचा फायदा मिळत असून यात ग्राहकांना लॉयल्टी आणि स्क्रॅपेज बोनसचा लाभ मिळेल.
  • टाटा नेक्सॉनच्या पेट्रोल मॅन्युअल व्हेरियंटवर ६५,००० रुपयांपर्यंतची सूट उपलब्ध असून इतर व्हेरियंट्सवरही आकर्षक सवलती देण्यात येत आहेत.
  • हॅरियर, सफारी आणि सिरिया या प्रीमियम एसयूव्ही गाड्यांवर ४५,००० ते ३०,००० रुपयांपर्यंतचे विविध विशेष सवलत पर्याय उपलब्ध आहेत.

टाटा मोटर्सने ऑगस्ट २०२६ साठी आपल्या प्रवासी गाड्यांच्या सेग्मेंटवर रु. १.२५ लाखांपर्यंतच्या सवलती आणि आकर्षक ऑफर्स जाहीर केल्या आहेत. १ ऑगस्ट ते ३१ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत लागू असणाऱ्या या ऑफर्समध्ये टाटा कर्व्ह, नेक्सॉन, अल्ट्रॉझ, हॅरियर, सफारी आणि नव्याने लाँच झालेली सिरिया यांसारख्या गाड्यांचा समावेश आहे. हा लाभ मिळण्यासाठी ग्राहकांना व्हेरियंट, इंधनाचा प्रकार आणि एक्स्चेंज, स्क्रॅपेज किंवा लॉयल्टी बेनिफिट्स यांसारख्या अटींची पूर्तता करावी लागेल.

टाटा कर्व्ह

या महिन्यात कर्व्हवर सर्वाधिक रु. १.२५ लाखांपर्यंतची सूट मिळत आहे. सर्व पॉवरट्रेनवर रु. ३०,००० ची कन्झ्युमर ऑफर, रु. ४०,००० चा एक्स्चेंज बोनस किंवा रु. ४५,००० चा स्क्रॅपेज बेनिफिट समाविष्ट आहे. टाटाच्या जुन्या ग्राहकांना रु. ५०,००० चा लॉयल्टी बोनसदेखील मिळेल. कॉर्पोरेट खरेदीदारांसाठी अतिरिक्त रु. ५,००० ची सूट उपलब्ध आहे.

टाटा नेक्सॉन

नेक्सॉनच्या पेट्रोल मॅन्युअल व्हेरियंटवर रु. ६५,००० पर्यंतचे फायदे (रु. १०,००० कन्झ्युमर ऑफर, रु. ३५,००० फ्रीडम ऑफर, रु. १५,००० एक्स्चेंज आणि रु. २०,००० स्क्रॅपेज) मिळत आहेत. इतर पेट्रोल व्हेरियंट्सवर रु. ५०,०००, सीएनजीवर रु. ४५,००० आणि डिझेल व्हेरियंटवर रु. २०,००० पर्यंत सूट आहे. कॉर्पोरेट ग्राहकांसाठी रु. ५,००० चा अतिरिक्त फायदा आहे.

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टाटा अल्ट्रॉझ

अल्ट्रॉझच्या पेट्रोल, सीएनजी आणि डिझेल या सर्व व्हेरियंट्सवर रु. ३५,००० पर्यंतचा लाभ मिळेल. यात रु. १५,००० ची कन्झ्युमर ऑफर आणि रु. १५,००० एक्स्चेंज किंवा रु. २०,००० स्क्रॅपेज बेनिफिटचा समावेश आहे.

टाटा टियागो आणि टिगॉर

टियागोच्या पेट्रोल व्हेरियंटवर रु. ३५,००० आणि सीएनजीवर रु. ३०,००० पर्यंत सूट आहे. टिगॉरच्या पेट्रोल व सीएनजी मॉडेलवर रु. ३०,००० पर्यंत बचत करता येईल. या गाड्यांवर कॉर्पोरेट ग्राहकांना अतिरिक्त रु. ३,००० चा फायदा मिळेल.

टाटा हॅरियर आणि सफारी

हॅरियर आणि सफारीच्या डिझेल मॉडेल्सवर रु. ४५,००० पर्यंत सवलत उपलब्ध आहे. (रु. १०,००० कन्झ्युमर ऑफर, रु. २५,००० एक्स्चेंज किंवा रु. ३५,००० स्क्रॅपेज बेनिफिट). यावर कॉर्पोरेट खरेदीदारांना रु. ८,००० आणि SBI YONO द्वारे बुकिंग करणाऱ्या ग्राहकांना अतिरिक्त रु. ५,००० ची सूट मिळेल.

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टाटा सिरिया

नुकत्याच लाँच झालेल्या सिरिया डिझेलवर रु. ३०,००० चा कमाल लाभ मिळत आहे. यासाठी ग्राहक स्क्रॅपेज, लेव्हल-अप किंवा लॉयल्टी बोनसपैकी कोणताही एक पर्याय निवडू शकतात.

महत्त्वाच्या अटी:

१. एक्स्चेंज आणि स्क्रॅपेज बेनिफिट हे एकमेकांना पर्याय आहेत; हे दोन्ही फायदे एकत्र मिळवता येणार नाहीत.

२. लॉयल्टी बोनस फक्त टाटा मोटर्सच्या विद्यमान ग्राहकांसाठीच लागू आहे.

३. सर्व दिलेल्या रकमांमध्ये लागू असलेले कर आणि GST समाविष्ट आहेत.

Web Title: Tata cars august 2026 discounts offers auto news marathi

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Published On: Aug 04, 2026 | 04:12 PM

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