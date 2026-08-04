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2026 Mahindra Scorpio N Facelift: ऑगस्ट १५ च्या लाँचपूर्वीच नवीन महिंद्रा स्कॉर्पिओ-एन फेसलिफ्टचा लूक लीक; ‘हे’ मोठे बदल आले समोर!

Updated On: Aug 04, 2026 | 07:48 PM IST
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सारांश

महिंद्रा १५ ऑगस्टला आपली नवी स्कॉर्पिओ-एन फेसलिफ्ट लाँच करणार असून अधिकृत लाँचिंगपूर्वीच या गाडीचे टॉप 'Z8L' व्हेरियंट लीक झाले आहे. नव्या मॉडेलमध्ये १८-इंची अ‍ॅलॉय व्हील्स, ३६०-डिग्री कॅमेरा, पॅनोरॅमिक सनरूफ आणि १०.२५-इंच टचस्क्रीन यांसारखे प्रीमियम फीचर्स जोडण्यात आले असून इंजिन पर्याय पूर्वीप्रमाणेच कायम राहतील.

2026 Mahindra Scorpio N Facelift: ऑगस्ट १५ च्या लाँचपूर्वीच नवीन महिंद्रा स्कॉर्पिओ-एन फेसलिफ्टचा लूक लीक; ‘हे’ मोठे बदल आले समोर!
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विस्तार
  • १५ ऑगस्टला लाँच होणाऱ्या नव्या स्कॉर्पिओ-एन चे ‘Z8L’ व्हेरियंट अधिकृत लाँचिंगपूर्वीच डीलरशिपवर लीक झाले आहे.
  • नव्या मॉडेलमध्ये १८-इंची अ‍ॅलॉय व्हील्स, ३६०-डिग्री कॅमेरा, मोठा पॅनोरॅमिक सनरूफ आणि १०.२५-इंच स्क्रीन फीचर्स मिळतील.
  • गाडीच्या इंजिनमध्ये कोणताही बदल नसेल; २.०-लीटर पेट्रोल आणि २.२-लीटर डिझेल इंजिन पर्याय पूर्ववत कायम राहतील.

महिंद्रा कंपनी येत्या १५ ऑगस्टला आपल्या लोकप्रिय SUV महिंद्रा स्कॉर्पिओ-एन चे फेसलिफ्ट व्हर्जन लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, अधिकृत लाँचिंगच्या काही दिवस आधीच या गाडीचे नवीन मॉडेल डीलरशिपवर पोहोचल्याचे समोर आले आहे. एका इंस्टाग्राम व्हिडिओद्वारे या नव्या स्कॉर्पिओ-एन चे टॉप-स्पेक्ट ‘Z8L’ व्हेरियंट पूर्णपणे लीक झाले असून, गाडीच्या बाहेर आणि आत झालेल्या बदलांची माहिती समोर आली आहे.

बाहेरील लूक

लीक झालेल्या फोटोंनुसार, नव्या स्कॉर्पिओ-एन मध्ये १८-इंचीचे नवीन अ‍ॅलॉय व्हील्स (ग्रे आणि सिल्व्हर फिनिश) देण्यात आले आहेत. गाडीच्या पुढील ग्रिल, एलईडी प्रोजेक्ट हेडलॅम्प आणि हॅलोजन युनिट पूर्वीप्रमाणेच ठेवण्यात आले आहेत. मात्र, यामध्ये सर्वात मोठा बदल म्हणजे ३६०-डिग्री कॅमेरा सिस्टीम देण्यात आली आहे, ज्याचा फ्रंट कॅमेरा पुढील बाजूस स्पष्टपणे दिसत आहे.

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केबिन आणि फीचर्स

गाडीच्या केबिनमध्ये ‘मोचा ब्राऊन’ आणि काळ्या रंगाचे कॉम्बिनेशन कायम ठेवण्यात आले आहे. सर्वात मोठा बदल डॅशबोर्डवर झाला आहे, जिथे जुन्या ८-इंच स्क्रीनऐवजी आता १०.२५-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम आणि १०.२५-इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर देण्यात आले आहे. याशिवाय,

  • एसी व्हेंट्सची रचना आता उभी नसून आडवी करण्यात आली आहे.
  • गाडीमध्ये पॅनोरॅमिक सनरूफ जोडण्यात आले आहे, जे सध्याच्या मॉडेलपेक्षा मोठे आहे.
  • दोन्ही रांगेतील प्रवाशांसाठी ६५W फास्ट-चार्जिंग यूएसबी टाईप-सी पोर्ट्स देण्यात आले आहेत.
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इंजिन आणि परफॉर्मन्स

महिंद्राने या फेसलिफ्टमध्ये इंजिनमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. यामध्ये सध्याचेच दोन पर्याय उपलब्ध असतील:

  1. २.०-लीटर mStallion टर्बो पेट्रोल: २०३ bhp पॉवर आणि ३७० Nm (मॅन्युअल) / ३८० Nm टॉर्क.
  2. २.२-लीटर mHawk टर्बो डिझेल: हे इंजिन दोन ट्यूनिंग पर्यायांमध्ये (१३२ bhp आणि १७५ bhp) उपलब्ध असेल.
दोन्ही इंजिन ६-स्पीड मॅन्युअल आणि ६-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसह मिळतील. डिझेलच्या विशिष्ट व्हेरियंटमध्ये ‘4×4’ (फोर-बाय-फोर) चा पर्यायही कायम राहील. महिंद्राची ही बहुप्रतिक्षित कार १५ ऑगस्टच्या सुमारास अधिकृतपणे लाँच होणार आहे.

Web Title: Mahindra scorpio n facelift leaked top z8l variant features launch august 15 auto news marathi

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Published On: Aug 04, 2026 | 07:48 PM

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