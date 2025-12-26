Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • A Golden Opportunity For Investors In The New Year 2026 Mirae Assets Experts Have Presented A Roadmap For Growth

नववर्ष २०२६ साठी गुंतवणूकदारांना सुवर्णसंधी! मिरे अॅसेटच्या तज्ज्ञांनी मांडला विकासाचा रोडमॅप

२०२६ मध्ये गुंतवणुकीचा श्रीगणेशा कसा करावा? मिरे अॅसेटच्या तज्ज्ञांकडून आलेला हा खास रिपोर्ट वाचा. ७% जीडीपी वाढीसह भारतीय बाजारपेठ नव्या उंचीवर जाण्यासाठी सज्ज!

Updated On: Dec 26, 2025 | 08:47 PM
नववर्ष २०२६ साठी गुंतवणूकदारांना सुवर्णसंधी! (Photo Credit - X)

नववर्ष २०२६ साठी गुंतवणूकदारांना सुवर्णसंधी! (Photo Credit - X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • नववर्ष २०२६ साठी गुंतवणूकदारांना सुवर्णसंधी!
  • मिरे अॅसेटच्या तज्ज्ञांनी मांडला विकासाचा रोडमॅप
  • जाणून घ्या…
मिरे अॅसेट इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्स (इंडिया) या अग्रगण्य मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांनी २०२५ हे वर्ष संपत असताना आगामी २०२६ सालासाठी आपला आर्थिक दृष्टिकोन आणि बाजारातील संधींबाबत सविस्तर मते व्यक्त केली आहेत.

मजबूत अर्थव्यवस्था आणि उत्पन्नात सुधारणा: नीलेश सुराणा (CIO)

मिरे अॅसेटचे चीफ इन्व्हेस्टमेंट ऑफिसर नीलेश सुराणा यांच्या मते, भारत नववर्ष २०२६ मध्ये अत्यंत सकारात्मक स्थितीत प्रवेश करत आहे. प्रबळ मॅक्रो इकॉनॉमिक स्थिती, विकासाभिमुख आर्थिक धोरणे आणि ७ टक्क्यांहून अधिक अपेक्षित जीडीपी (GDP) वाढीमुळे बाजारपेठेत तेजी राहण्याची आशा आहे. २०२५ मधील संथ गतीनंतर, २०२६ मध्ये कॉर्पोरेट उत्पन्नामध्ये दोन-अंकी वाढ होऊ शकते. या वाढीला मागणीतील सुधारणा, कर कपात आणि आर्थिक शिथिलतेचा मोठा आधार मिळेल. बाजारपेठेतील अस्थिरता कमी होऊन मूल्यांकन (Valuation) रास्त पातळीवर आल्याने पोर्टफोलिओला विविध क्षेत्रांत चांगल्या संधी मिळतील. विशेषतः मिड-कॅप व स्मॉल-कॅप क्षेत्रातील दर्जेदार आणि आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये मोठी गुंतवणूक होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे.

महागाईवर नियंत्रण आणि बॉण्ड मार्केटमधील संधी: बसंत बाफना (सीनियर फंड मॅनेजर)

फिक्स्ड इन्कम विभागाचे सीनियर फंड मॅनेजर बसंत बाफना यांनी सांगितले की, २०२६ मध्ये भारताची वास्तविक वाढ ७ टक्क्यांच्या पुढे असेल आणि महागाई आरबीआयच्या अपेक्षेनुसार मर्यादेत राहील. २०२५ मध्ये करण्यात आलेल्या १०० बेसिस पॉईंट्सच्या व्याजदर कपातीचे अनुकूल परिणाम २०२६ मध्ये स्पष्टपणे दिसून येतील. लिक्विडिटी (तरलता) वाढवण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांमुळे पुढील तीन वर्षांसाठी बाजारात स्थिरता राहील. या पार्श्वभूमीवर, तीन वर्षांच्या मनी मार्केट आणि कॉर्पोरेट बॉण्ड्समध्ये गुंतवणूक करणे लक्षवेधक ठरेल. जोखीम समायोजित परतावा मिळवण्यासाठी अ‍ॅक्यूरल्स आणि उत्पन्नाशी संबंधित धोरणे फायदेशीर ठरू शकतात.

Mirae Asset चे दोन नवीन ETF बाजारात, एनर्जी आणि स्मॉलकॅपमध्ये गुंतवणुकीची संधी!

इक्विटी, ईटीएफ आणि आंतरराष्ट्रीय कल: सिद्धार्थ श्रीवास्तव (प्रमुख – ईटीएफ)

ईटीएफ प्रॉडक्ट्सचे प्रमुख सिद्धार्थ श्रीवास्तव यांनी देशांतर्गत इक्विटीजबाबत सकारात्मकता व्यक्त केली आहे. त्यांनी व्यापक बाजारासाठी मल्टी-कॅप वितरणाचा सल्ला दिला आहे. त्यांच्या मते, २०२५ च्या तुलनेत २०२६ मध्ये बाजारपेठेतील अस्थिरता कमी असेल. सोन्याबाबत ते आशावादी आहेत, परंतु चांदीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता अधिक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, भारत चिनी बाजारपेठेत गुंतवणूक सुरू ठेवण्यावर आणि अमेरिकन बाजारपेठेतील एआय (AI) व संबंधित पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील संधींवर लक्ष केंद्रित करेल. अमेरिकन टेक क्षेत्रातील उच्च मूल्यांकनाबाबत त्यांनी सावधगिरीचा इशाराही दिला आहे.

नावीन्यपूर्ण उत्पादने आणि जागतिक विस्तार: वैभव शाह (प्रमुख – बिझनेस स्ट्रॅटेजी)

बिझनेस स्ट्रॅटेजी आणि इंटरनॅशनल बिझनेस प्रमुख वैभव शाह यांच्या मते, २०२६ हे वर्ष गुंतवणूकदारांसाठी उत्साहाचे असेल. कंपनी मल्टी-फॅक्टर आणि क्वॉन्ट धोरणांवर आधारित नावीन्यपूर्ण उत्पादने, तसेच हायब्रिड एसआयएफ (SIF) फंड लाँच करणार आहे. ‘गिफ्ट सिटी’मधील संधींबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले. या क्षेत्रातील इनबाऊंड आणि आऊटबाऊंड फंडांना जगभरातील गुंतवणूकदारांकडून ६० दशलक्ष डॉलर्सच्या गुंतवणुकीसह उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. २०२६ मध्ये कंपनी आपला उत्पादन पोर्टफोलिओ अधिक विस्तारित करून नवीन संकल्पना आणण्यासाठी प्रयत्नशील असेल.

Mirae Asset Infrastructure Fund launched! पायाभूत सुविधांच्या महाचक्रात गुंतवणूक करण्याची संधी

Web Title: A golden opportunity for investors in the new year 2026 mirae assets experts have presented a roadmap for growth

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 08:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Toll Plaza वर आता रोख रक्कमला लागला ‘ब्रेक’, 1 एप्रिलपासून नवा नियम लागू; 3 गोष्टींपासून होणार सुटका
1

Toll Plaza वर आता रोख रक्कमला लागला ‘ब्रेक’, 1 एप्रिलपासून नवा नियम लागू; 3 गोष्टींपासून होणार सुटका

EPFO: आता डोक्याला ताप नाही! PF मधून पैसे काढणं झालं सोपं, काय आहे सरकारची नवीन तरतूद?
2

EPFO: आता डोक्याला ताप नाही! PF मधून पैसे काढणं झालं सोपं, काय आहे सरकारची नवीन तरतूद?

Stock Market : मुकेश अंबानींचा ‘हा’ शेअर खरेदी करणं ठरेल शहाणपणाचं, अचानक होऊ शकते तेजी, तज्ज्ञांचा अंदाज काय सांगतो?
3

Stock Market : मुकेश अंबानींचा ‘हा’ शेअर खरेदी करणं ठरेल शहाणपणाचं, अचानक होऊ शकते तेजी, तज्ज्ञांचा अंदाज काय सांगतो?

Blinkit, Instamart, Zepto..सगळेच तोट्यात; किराणा स्टोअर्सही होत आहेत बंद, मग फायदा नक्की कोणाला?
4

Blinkit, Instamart, Zepto..सगळेच तोट्यात; किराणा स्टोअर्सही होत आहेत बंद, मग फायदा नक्की कोणाला?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पायी फेरफटका माराल इतका छोटा बेट ‘ट्रोमेलिन’! नावाचा आहे विशेष इतिहास

पायी फेरफटका माराल इतका छोटा बेट ‘ट्रोमेलिन’! नावाचा आहे विशेष इतिहास

Jan 19, 2026 | 04:15 AM
Pune News: राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त ‘विज्ञान स्पर्धां’चे आयोजन; विद्यार्थ्यांना मिळणार अनोखा अनुभव

Pune News: राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त ‘विज्ञान स्पर्धां’चे आयोजन; विद्यार्थ्यांना मिळणार अनोखा अनुभव

Jan 19, 2026 | 02:35 AM
धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

धाराशिवमध्ये तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही आलं समोर

Jan 19, 2026 | 12:30 AM
आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

Jan 18, 2026 | 10:26 PM
Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

Jan 18, 2026 | 10:08 PM
पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त १९ जानेवारीला पुण्यातील प्रमुख भागांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त १९ जानेवारीला पुण्यातील प्रमुख भागांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

Jan 18, 2026 | 09:55 PM
फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

Jan 18, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM