Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Trump Double Stand Usrt Removes Pok Aksai Chin In India Map Post

ट्रम्प यांचा दुटप्पी चेहरा! अमेरिकेने Pok आणि अक्साई चीन भारताचा भाग दाखवणारा नकाशा गुपचूप हटवला; ड्रॅगनला घाबरली महासत्ता?

America changed stand on PoK and Aksai Chin : अमेरिकेने मोठी पलटी मारली आहे. PoK आणि अक्साई चीन भारताचा भाग दाखवणारा नकाशा गुपचूप डिलीटे केला आहे. या भूमिकेमुळे अमेरिकेचा दुटप्पी चेहरा दिसून आला आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 01:41 PM
USTR Removed Post Showing Indian Territory

ट्रम्प यांचा दुटप्पी चेहरा! अमेरिकेने Pok आणि अक्साई चीन भारताचा भाग दाखवणारा नकाशा गुपचूप हटवला; ड्रॅगनला घाबरली महासत्ता? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • अमेरिकेची मोठी पलटी
  • Pok आणि अक्साई चीन भारताचा भाग दाखवणार नकाशा गुपचूप केला डिलीट
  • चीनचा दबाव की ट्रम्पची चाल?
USTR Removed Post Showing Indian Territory : वॉशिंग्टन : भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार (India US Trade) करारानंतर युएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह (USTR) ने भारताचा नकाशा दर्शवणारी पोस्ट सोशल मीडियाप्लॅटफॉर्म एक्सवरुन @USTradeRep डिलिट केली आहे. या नकाशात पीओके आणि अक्साई चीन भारताचा दाखवण्यात आला होता. पण ही पोस्ट हटवली असून यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

Modi-Trump: रातोरात गेम पलटला! ट्रम्पकडून 500 अब्ज डॉलर्सच्या कराराचे ‘रिटर्न गिफ्ट’; अमेरिकेच्या नकाशात PoK भारताचा भाग

USRT ही पोस्ट का डिलिट केली यामागचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. परंतु अक्साई चीनला भारताचा भाग दाखणारा नकाशा पोस्ट केल्यानंतर चीनमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली होती. आधीच अमेरिका आणि चीनचे व्यापार संबंधात तूट असताना हा नकाशा वादग्रस्त ठरला होता. शिवाय लवकरच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) चीनच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. या कारणामुळेच हा नकाशा डिलीट करण्यात आला असण्याची शक्यता आहे.

Pok आणि अक्साई चीन भारताचा भाग

USTR ने शेअर केलेल्या नकाशात पाव्याप्त काश्मीर आणि अक्साई चीनसह संपूर्ण जम्मू-काश्मीर प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग म्हणून दाखवण्यात आला होता. भारताने यापूर्वीही अनेकवेळा जम्मू-काश्मीरचा संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि राहिल हे सातत्याने सांगितले आहे. तसेच काही ऐतिहासिक कारारांवर आधारित अक्साई चीन देखील भारताचा असल्याचा दावा केला आहे.

अमेरिकेची दुटप्पी भूमिका

गेल्या अनेक दशकांपासून अमेरिकेने काश्मार प्रश्नावर सावध भूमिका घेत, भारत आणि पाकिस्तानमधील द्विपक्षीय मुद्दा चर्चेतून सोडवण्याचा सल्ला दिला होता. परंतु नकाशा पोस्ट करुन पुन्हा एकदा वादग्रस्त भूमिका घेतली होती. आता मात्र अमेरिकेने पुन्हा पलटी मारली असून नकाशा हटवला आहे. यावरुन अमेरिकेचा दुहेरी चेहरा स्पष्टपणे दिसून येतो.

अमेरिकेने हा नकाशा अधिकृतपणे पोस्ट करुन भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला होता. परंतु अचानक हा नकाशा हटवला असल्याने भारतात काही प्रमाणात नाराजी निर्माण होऊ शकते. तसेच दोन्ही देशातील द्विपक्षीय संबंधात अडथळे येऊ शकतात. अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे त्याच्यावरील विश्वार्हताही कमी होण्याची शक्यता आहे.


मोठी बातमी! ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदीमुळे लावलेला जाचक करही हटवला; भारतीय व्यापाऱ्यांसाठी अच्छे दिन?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेने नेमकी कोणती पोस्ट हटवली आहे?

    Ans: USTR ने शेअर केलेल्या नकाशात पाव्याप्त काश्मीर आणि अक्साई चीनसह संपूर्ण जम्मू-काश्मीर प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग म्हणून दाखवण्यात आला होता. पण ही पोस्ट आता डिलीट करण्यात आली आहे.

  • Que: अमेरिकेने भारताचा नकाशा दाखवणारी पोस्ट का हटवली?

    Ans: तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेने PoK आणि अक्साई चीन भारताचा भाग दाखवणार नकाशा शेअर केला होता. पण यामुळे चीनमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली होती. चीनची ही नाराजी टाळण्यासाठी अमेरिकेने पोस्ट डिलीट केली असवी. शिवाय दोन्ही देशांतील व्यापार तणावाच्या पार्श्वभूमीही हा निर्णय घेण्यात आला असवा

  • Que: अमेरिकेच्या या कृतीचा भारताशी संबंधावर काय परिणाम होईल?

    Ans: एकीकडे अमेरिका आणि भारतात व्यापार संबंध सुधारत आहे, पण याच वेळी नकाशा हटवल्याने भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या मुद्यावर प्रश्न निर्माण होतात. यामुळे भारतात नाराजी निर्माण होण्याची शक्यत आहे. याचे राजनैतिक पातळीवरही पडसाद उमटू शकतात.

Web Title: Trump double stand usrt removes pok aksai chin in india map post

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 01:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India-US Trade Deal: ट्रम्पच्या आदेशानंतर जागतिक तेल बाजारावर भारत-अमेरिका कराराचा मोठा परिणाम होणार?
1

India-US Trade Deal: ट्रम्पच्या आदेशानंतर जागतिक तेल बाजारावर भारत-अमेरिका कराराचा मोठा परिणाम होणार?

Bangladesh Elections : मोहम्मद युनूस यांचे मोठे आश्वासन; मतदानानंतर लोकशाही सरकारला सोपवणार सत्ता
2

Bangladesh Elections : मोहम्मद युनूस यांचे मोठे आश्वासन; मतदानानंतर लोकशाही सरकारला सोपवणार सत्ता

Bangladesh Election : बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी रक्तरंजित खेळ! प्रचारादरम्यान BNP नेत्याचा डोळाच काढला, देशभरात खळबळ
3

Bangladesh Election : बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी रक्तरंजित खेळ! प्रचारादरम्यान BNP नेत्याचा डोळाच काढला, देशभरात खळबळ

Canada School Shooting : कॅनडा हादरलं! हायस्कूलमधील भीषण गोळीबारात १० जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी
4

Canada School Shooting : कॅनडा हादरलं! हायस्कूलमधील भीषण गोळीबारात १० जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ट्रम्प यांचा दुटप्पी चेहरा! अमेरिकेने Pok आणि अक्साई चीन भारताचा भाग दाखवणारा नकाशा गुपचूप हटवला; ड्रॅगनला घाबरली महासत्ता?

ट्रम्प यांचा दुटप्पी चेहरा! अमेरिकेने Pok आणि अक्साई चीन भारताचा भाग दाखवणारा नकाशा गुपचूप हटवला; ड्रॅगनला घाबरली महासत्ता?

Feb 11, 2026 | 01:41 PM
वाढत्या स्क्रीन टाईमचा लहान मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम! मोबाइलपासून दूर ठेवण्यासाठी या टिप्स करा फॉलो

वाढत्या स्क्रीन टाईमचा लहान मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम! मोबाइलपासून दूर ठेवण्यासाठी या टिप्स करा फॉलो

Feb 11, 2026 | 01:39 PM
ST प्रवासाचा नवा डिजिटल युगारंभ; सवलतधारकांसाठी ‘NCMC’ स्मार्ट कार्डची योजना

ST प्रवासाचा नवा डिजिटल युगारंभ; सवलतधारकांसाठी ‘NCMC’ स्मार्ट कार्डची योजना

Feb 11, 2026 | 01:38 PM
Palmistry: पुरुष आणि स्त्रियांच्या हातावरील या 3 रेषा दर्शवतात संपत्ती आणि आनंद

Palmistry: पुरुष आणि स्त्रियांच्या हातावरील या 3 रेषा दर्शवतात संपत्ती आणि आनंद

Feb 11, 2026 | 01:35 PM
Mumbai News: भायखळा रेल्वे स्थानकाच्या शौचालयात रक्ताच्या थारोळ्यात सापडली विद्यार्थिनी; काय घडलं नेमकं?

Mumbai News: भायखळा रेल्वे स्थानकाच्या शौचालयात रक्ताच्या थारोळ्यात सापडली विद्यार्थिनी; काय घडलं नेमकं?

Feb 11, 2026 | 01:33 PM
Latur Municipal Corporation: लातूर महापालिकेत काँग्रेसचा झेंडा; महापौर जयश्री सोनकांबळेंचा पदभार स्वीकार

Latur Municipal Corporation: लातूर महापालिकेत काँग्रेसचा झेंडा; महापौर जयश्री सोनकांबळेंचा पदभार स्वीकार

Feb 11, 2026 | 01:14 PM
नम्रता गायकवाड–तुषार कावळेच्या डेटिंग चर्चेला उधाण, व्हॅलेंटाईन डेनिमित्त घेऊन येणार ‘काहीतरी वेगळे’ गाणं

नम्रता गायकवाड–तुषार कावळेच्या डेटिंग चर्चेला उधाण, व्हॅलेंटाईन डेनिमित्त घेऊन येणार ‘काहीतरी वेगळे’ गाणं

Feb 11, 2026 | 01:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM
Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Feb 10, 2026 | 07:06 PM
Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Feb 10, 2026 | 06:57 PM
Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Feb 10, 2026 | 06:48 PM
Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Feb 10, 2026 | 06:21 PM
Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Feb 10, 2026 | 06:17 PM