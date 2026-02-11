ट्रम्प यांचा दुटप्पी चेहरा! अमेरिकेने Pok आणि अक्साई चीन भारताचा भाग दाखवणारा नकाशा गुपचूप हटवला; ड्रॅगनला घाबरली महासत्ता?

Modi-Trump: रातोरात गेम पलटला! ट्रम्पकडून 500 अब्ज डॉलर्सच्या कराराचे ‘रिटर्न गिफ्ट’; अमेरिकेच्या नकाशात PoK भारताचा भाग
USRT ही पोस्ट का डिलिट केली यामागचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. परंतु अक्साई चीनला भारताचा भाग दाखणारा नकाशा पोस्ट केल्यानंतर चीनमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली होती. आधीच अमेरिका आणि चीनचे व्यापार संबंधात तूट असताना हा नकाशा वादग्रस्त ठरला होता. शिवाय लवकरच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) चीनच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. या कारणामुळेच हा नकाशा डिलीट करण्यात आला असण्याची शक्यता आहे.
USTR ने शेअर केलेल्या नकाशात पाव्याप्त काश्मीर आणि अक्साई चीनसह संपूर्ण जम्मू-काश्मीर प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग म्हणून दाखवण्यात आला होता. भारताने यापूर्वीही अनेकवेळा जम्मू-काश्मीरचा संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि राहिल हे सातत्याने सांगितले आहे. तसेच काही ऐतिहासिक कारारांवर आधारित अक्साई चीन देखील भारताचा असल्याचा दावा केला आहे.
गेल्या अनेक दशकांपासून अमेरिकेने काश्मार प्रश्नावर सावध भूमिका घेत, भारत आणि पाकिस्तानमधील द्विपक्षीय मुद्दा चर्चेतून सोडवण्याचा सल्ला दिला होता. परंतु नकाशा पोस्ट करुन पुन्हा एकदा वादग्रस्त भूमिका घेतली होती. आता मात्र अमेरिकेने पुन्हा पलटी मारली असून नकाशा हटवला आहे. यावरुन अमेरिकेचा दुहेरी चेहरा स्पष्टपणे दिसून येतो.
अमेरिकेने हा नकाशा अधिकृतपणे पोस्ट करुन भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला होता. परंतु अचानक हा नकाशा हटवला असल्याने भारतात काही प्रमाणात नाराजी निर्माण होऊ शकते. तसेच दोन्ही देशातील द्विपक्षीय संबंधात अडथळे येऊ शकतात. अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे त्याच्यावरील विश्वार्हताही कमी होण्याची शक्यता आहे.
Not a good News for Pakistan. US Trade Representative’s Office has released India Map which shows entire J&K including PoK as part of India. Usually there is a clear demarcation. US agrees with India political map. pic.twitter.com/ke7ii0nlZS — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 7, 2026
