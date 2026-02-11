Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
आम्हाला टॉयलेट पेपर सारखं वापरलं…! भारत-अमेरिकेच्या वाढत्या जवळीकतेने पाकिस्तानचा जळफळाट

Pakistan US Relations : पाकिस्तानने अमेरिकेशी संबंधावर मोठे खळबळजनक विधान केले आहे. यामुळे दोन्ही देशात तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानच्या मते, अमेरिकेशी संबंधामुळे त्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

Feb 11, 2026
  • अमेरिकेशी जवळीक वाढून पाकिस्तानला पाश्चाताप
  • अमेरिकेशी संबंधावर केला मोठा दावा
  • जाणून घ्या काय म्हणाले आसिफ ख्वाजा
Asif Kahwaja on Relations with US : इस्लामाबाद : गेल्या अनेक काळापासून अमेरिकेच्या (America) जीवावर उड्या मारणाऱ्या पाकिस्तानचा (Pakistan) प्रेमभंग झाला आहे. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री आसिफ ख्वाजा यांनी संसदेत बोलताना अमेरिकेशी संबंधावर खळबळजनक विधान केले आहे. तसेच अमेरिकेवर गंभीर आरोपही केले आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. ख्वाजा यांनी अमेरिकेने पाकिस्तानला टॉयलेट पेपर सारखे वापरले असल्याचे म्हटले आहे. त्यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा भारत आणि अमेरिकेची जवळीकता वाढत आहे.

काय म्हणाला पाकिस्तान ?

आसिफ ख्वाज यांनी पाकिस्तानच्या संसदेत बोलताना, २००१ नंतर अमेरिकेशी संबंधावर भाष्य केले आहे. त्यांनी अमेरिकेशी संबंध प्रस्थापित करणे पाकिस्तानची मोठी धोरणात्मक चूक असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे पाकिस्तानचे राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक नुकसान झाले असल्याचे त्यांनी म्हटले. पाकिस्तानने आमचा टॉयलेटपेपर सारखा वापर केल्याचा आणि गरज संपल्यावर फेकून दिल्याचा आरोप केला आहे.

अफगाण युद्धात अमेरिकेला साथ सर्वात मोठी चूक -ख्वाजा

संसदेत बोलताना ख्वाजा यांनी पाकिस्तानच्या जुन्या निर्णयाचा उल्लेख केला. यामध्ये त्यांनी १९८० च्या दशकात सोव्हिएत युनियनविरोधी आणि २०११ च्या अफगाणविरोधी युद्धात अमेरिकेला साथ दिल्याची सर्वात मोठी चूक असल्याचे म्हटले. त्यांच्या मते पाकिस्तान इस्लामच्या रक्षणासाठी किंवा जिहादासाठी युद्ध लढला नाही, तर अमेरिकेच्या पाठिंबा आणि राजकीय वैधता मिळवण्यासाठी युद्ध लढले.

पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्र्यांनी खुलासा केला की, जिहादच्या नावाखाली त्यांच्या लोकांची दिशाभूल करण्यात आली. प्रत्याक्षात त्यांना प्रॉक्सी वॉर मध्ये अडकवण्यात आले. ख्वाजा यांनी हे कबूल केले की या युद्धांचे समर्थन करण्यासाठी त्यांनी पाकिस्तानच्या शैक्षणिक पाठ्यक्रमातही बदल केला. याचा विपरित परिणाम पाकिस्तानमध्ये झाला.

ख्वाजा यांनी अमेरिकेने पाकिस्तानचा त्यांच्या स्वार्थासाठी वापर करुन घेत असल्याचे म्हटले. त्यांनी म्हटले की, अमेरिकेने त्यांना टॉयलेट पेपरपेक्षाही वाईट वागणूक दिली पूर्वीच्या पाकिस्तानी धोरणांना वाढत्या हिंसाचार, अतिरेकीपण आणि आर्थिक संकटासाठी ख्वाजा यांनी जबाबादार धरले.


Frequently Asked Questions

  • Que: आसिफ ख्वाजा यांनी अमेरिकेबाबत काय विधान केले?

    Ans: आसिफ ख्वाजा यांनी, पाकिस्तानने २००१ पासून अमेरिकेशी संबंध प्रस्थापित करणे सर्वात मोठी चूक होती. अमेरिकेने केवळ त्यांच्या स्वार्थासाठी पाकिस्तानचा वापर करुन घेतला, त्यांना टॉयलेट पेपरपेक्षाही तुच्छ वागणूक दिली असे म्हटले.

  • Que: अफगाण युद्धाबाबत पाकिस्तानने काय म्हटले?

    Ans: २०११ च्या अफगाणविरोधी युद्धात अमेरिकेला साथ दिल्याची सर्वात मोठी चूक असल्याचे आसिफ ख्वाजा यांनी म्हटले.

Feb 11, 2026

