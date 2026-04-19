Tata Motors कडून देशव्यापी समर चेक-अप कॅम्प; ग्राहकांसाठी मोफत तपासणी व खास ऑफर्स

उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला वाहनांची कामगिरी उत्तम राहावी, त्यांची विश्वासार्हता टिकून राहावी आणि उच्च तापमानातही प्रवासाचा आनंद मिळावा, या उद्देशाने हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. ग्राहक त्यांच्या वाहनाची मोफत आणि सविस्तर हेल्थ तपासणी करून घेऊ शकतात. यामध्ये ३०-मुद्द्यांची तपासणी समाविष्ट आहे, ज्यामध्ये एअर-कंडिशनरची कार्यक्षमता, बॅटरीची स्थिती, टायर व अलाइनमेंट, इंजिन ऑइल व कूलंटची पातळी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सीएनजी सिस्टमची तपासणी आणि ईव्ही-विशिष्ट निदानांचा समावेश आहे.
या शिबिरामध्ये एक्स्टेंडेड वॉरंटी, स्पेअर पार्ट्स, लुब्रिकंट्स, मूल्यवर्धित सेवा आणि मूळ अॅक्सेसरीजवर विशेष सवलती देखील दिल्या जात आहेत. ग्राहकांना एक्स्टेंडेड वॉरंटीवर १० टक्के सवलत, स्पेअर पार्ट्स, लुब्रिकंट्स आणि मूल्यवर्धित सेवांवर १० टक्क्यांपर्यंत सवलत आणि टाटा मोटर्स जेन्युइन अॅक्सेसरीजवर (टीएमजीए) १५ टक्के सवलत मिळू शकते. याव्यतिरिक्त, एक्स्टेंडेड वॉरंटी आणि एएमसी (एएमसी) पॅकेजवर सोपे ईएमआय पर्याय देखील उपलब्ध आहेत.
अशा नियमित आणि प्रतिबंधात्मक उपक्रमांच्या माध्यमातून टाटा मोटर्स पॅसेंजर वेईकल्स आपला ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोन अधिक प्रबळ करत आहे. याद्वारे विश्वासार्हता, आराम आणि सुविधेला प्राधान्य देणारा मूल्य-आधारित सेवा अनुभव ग्राहकांना दिला जातो. या समर चेक-अप कॅम्पचा जास्तीत-जास्त लाभ घेण्यासाठी ग्राहकांना त्यांच्या जवळच्या अधिकृत टाटा मोटर्स पॅसेंजर वेईकल्स वर्कशॉपला भेट देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी, ग्राहक १८००२०९८२८२ या क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात.
