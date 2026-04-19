अजब आंदोलन! वर्षभर फाईलसाठी वनवन, संतापलेल्या तरुणाने थेट अधिकाऱ्याच्या टेबलावर फेकले बदाम, Video Viral

सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. सध्या एक अजब विरोधाचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. छत्तीसगढमधील तरुणाने त्याचे सरकारी काम वेळेत पूर्ण होत नसल्याने संतापून असे काही केले आहे की सर्वत्र याचीच चर्चा केली आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 03:59 PM
अजब आंदोलन! वर्षभर फाईलसाठी वनवन, संतापलेल्या तरुणाने थेट अधिकाऱ्याच्या टेबलावर फेकले बदाम, Video Viral

  • छत्तीसगढमध्ये अनोखं आंदोलन
  • फाईलसाठी वर्षभर वनवन अन् तरुणाने थेट अधिकाऱ्याच्या टेबलावर फेकले बदाम
  • व्हिडिओ व्हायरल
Chhattisgarh man throws almonds on Officers Desk :  सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. सध्या एक अजब विरोधाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ छत्तीसगढमधील आहे. एका तरुणामनने सरकारी सुस्त कारभाराची थट्टा उडवली आहे. याची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरु आहे. वर्षभर तरुणाची फाईल शोधू न शकणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मेमरी वाढवण्यासाठी चक्क त्यांच्या टेबलावर बदाम फेकले आहेत.

नेमकं काय आहे प्रकरण

मिळालेल्या माहितीनुसार, हा व्हिडिओ छत्तीसगढमधील तिफरा हाउसिंग बोर्ड ऑफिसमधील आहे. साहू वावाच्या तरुणाने वर्षभरापूर्वी एक ईडब्लूयएस फ्लॅच खरेदी केला होता. या फ्लॅटच्या नोंदणीसाठी तो गेल्या एक वर्षापासून सरकारी ऑफिसमध्ये चक्कारा मारत होता. परंतु त्याला अधिकारी फाईल गहाळ झाली असल्याचे सांगून परत पाठवत होते. अनेक वेळा विनंती करुनही कोणती कारवाईही झाली नाही. यामुळे तरुणाने थेट हाउसिंग बोर्डाच्या कार्यालयात जाऊन अधिकाऱ्याच्या टेबलावर बदाम फेकले. तुमची मेमी कमकुवत झाली आहे. हे बदाम खा आणि माझी फाईल कुठे ठेवली आहे ते आठवा असा खोचक टोला तरुणाने अधिकाऱ्यांना लगावला.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

सध्या हा व्हिडिओ फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि एक्स यांसारख्या वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर वेगाने व्हायरल होत आहे. अनेकांनी तरुणाच्या या धाडसाचे कौतुक केले आहे. नेटकऱ्यांनी सरकारी यंत्रणेवर टीका केली आहे. एका नेटकऱ्याने म्हटले आहे की, हे केवळ एकाचे दु:ख नाही, तर प्रत्येक सामान्य माणसाची हीच अवस्था आहे. सध्या व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून तरुणाला फाईल मिळते का नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Apr 19, 2026 | 03:59 PM

Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?

Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व

Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा

तुमचेही केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत का? हे 6 संकेत सांगतात… केसांत जास्त झालंय ब्लीचचं प्रमाण

Beit Shemesh : इस्रायलमध्ये रात्रीच्या अंधारात महाविस्फोट; आकाशात उसळले आगीचे लोट, ‘तोमर’ कारखान्यात नेमकं घडलं काय?

Teesta River Dispute : भारताला मोठा झटका! बांगलादेशने तीस्ता प्रकल्पासाठी चीनकडे मागितली मदत; ‘चिकन नेक’वर मोठं संकट?

Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

