अजब आंदोलन! वर्षभर फाईलसाठी वनवन, संतापलेल्या तरुणाने थेट अधिकाऱ्याच्या टेबलावर फेकले बदाम, Video Viral

मिळालेल्या माहितीनुसार, हा व्हिडिओ छत्तीसगढमधील तिफरा हाउसिंग बोर्ड ऑफिसमधील आहे. साहू वावाच्या तरुणाने वर्षभरापूर्वी एक ईडब्लूयएस फ्लॅच खरेदी केला होता. या फ्लॅटच्या नोंदणीसाठी तो गेल्या एक वर्षापासून सरकारी ऑफिसमध्ये चक्कारा मारत होता. परंतु त्याला अधिकारी फाईल गहाळ झाली असल्याचे सांगून परत पाठवत होते. अनेक वेळा विनंती करुनही कोणती कारवाईही झाली नाही. यामुळे तरुणाने थेट हाउसिंग बोर्डाच्या कार्यालयात जाऊन अधिकाऱ्याच्या टेबलावर बदाम फेकले. तुमची मेमी कमकुवत झाली आहे. हे बदाम खा आणि माझी फाईल कुठे ठेवली आहे ते आठवा असा खोचक टोला तरुणाने अधिकाऱ्यांना लगावला.
व्हायरल व्हिडिओ
In Bilaspur, Chhattisgarh, a frustrated man emptied a packet of almonds on a housing board official’s desk, saying: “Have some almonds! This will help revive your memory about my lost file.” He’s been chasing his pending file for ages. (full context in clip) pic.twitter.com/8KLYTGSTIn — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 18, 2026
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
सध्या हा व्हिडिओ फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि एक्स यांसारख्या वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर वेगाने व्हायरल होत आहे. अनेकांनी तरुणाच्या या धाडसाचे कौतुक केले आहे. नेटकऱ्यांनी सरकारी यंत्रणेवर टीका केली आहे. एका नेटकऱ्याने म्हटले आहे की, हे केवळ एकाचे दु:ख नाही, तर प्रत्येक सामान्य माणसाची हीच अवस्था आहे. सध्या व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून तरुणाला फाईल मिळते का नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.