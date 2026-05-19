Satara news : शाहू कलामंदिर की ठेकेदारांचा अड्डा? लाखो खर्चूनही सुविधा गायब? मनुष्यबळ व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह

साताऱ्यातील शाहू कलामंदिरात मनुष्यबळ व्यवस्थापनाचा गंभीर बोजवारा उडाल्याचे आरोप समोर आले आहेत. प्रकाश, ध्वनी आणि सुरक्षा व्यवस्थेसाठी चार कर्मचारी नियुक्त असल्याचे दाखवले जात आहे.

Updated On: May 19, 2026 | 02:39 PM
  • लाखोंचा पगार खर्च तरी कलाकारांना मनस्तापच
  • ध्वनी-प्रकाश व्यवस्थेचा बोजवारा
  • प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचा अभाव
  • पालिकेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह
सातारा : साताऱ्यातील प्रायोगिक आणि व्यावसायिक रंगभूमीचे प्रमुख केंद्र मानल्या जाणाऱ्या शाहू कलामंदिरातील मनुष्यबळ व्यवस्थापनाचा गंभीर बोजवारा उडाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. प्रकाश व्यवस्था, ध्वनी व्यवस्था आणि सुरक्षा व्यवस्थापक अशा महत्त्वाच्या पदांसाठी चार कर्मचारी नियुक्त असल्याचे दाखवले जात असले तरी प्रत्यक्षात फक्त दोनच कर्मचारी उपस्थित राहतात, तर उर्वरित कर्मचारी “घरबसल्या पगार” घेत असल्याची तक्रार रंगकर्मी आणि नाट्यसंस्थांनी केली आहे.

शाहू कलामंदिराची संपूर्ण व्यवस्था एका राजकीय संबंध असलेल्या खासगी ठेकेदाराकडे देण्यात आली असून, कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी दरमहा लाखो रुपये खर्च होत असतानाही नाट्यप्रयोगासाठी येणाऱ्या कलाकारांना कोणतीही सक्षम तांत्रिक सुविधा मिळत नसल्याचा आरोप होत आहे.

विशेष म्हणजे, ध्वनी व्यवस्थापक आणि प्रकाश नियोजक ही अत्यंत तांत्रिक व प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची पदे असताना येथे अनुभवहीन आणि कामचलाऊ कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेतले जात असल्याचे समोर आले आहे. परिणामी, नाट्यप्रयोगादरम्यान ध्वनी विस्कळीत होणे, प्रकाशयोजनेत त्रुटी राहणे आणि संवाद प्रेक्षकांपर्यंत स्पष्टपणे न पोहोचणे असे प्रकार सातत्याने घडत असल्याने नाट्यसंस्थांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

पालिकेचे अधिकारी शैलेश अष्टेकर हे प्रामाणिकपणे जबाबदारी सांभाळत असले तरी त्यांच्या व्यवस्थापनाखालील कर्मचारी रचना आणि ठेकेदारी पद्धतीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. “व्यवस्था कागदावर आणि कर्मचारी हवेत” अशी उपरोधिक प्रतिक्रिया रंगकर्मींकडून व्यक्त होत आहे.

शाहू कलामंदिर हे साताऱ्याच्या सांस्कृतिक ओळखीचे केंद्र मानले जाते. मात्र आज या ठिकाणी कलाकारांच्या सुविधेपेक्षा ठेकेदारांची आर्थिक सोय महत्त्वाची बनली आहे काय, असा संतप्त सवाल रंगकर्मी उपस्थित करत आहेत. “हे कलामंदिर आहे की ठेकेदाराचा पगार काढण्याचे केंद्र?” असा थेट प्रश्न आता विचारला जात आहे.
रविवारी नगरसेवकांच्या बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी साताऱ्यातील ठेकेदारी व्यवस्थेवर कठोर भाष्य करत ही पद्धत मोडून काढण्याचे आवाहन केले होते. त्याची सुरुवात सातारा नगरपालिकेने शाहू कलामंदिरापासून करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

दरम्यान, नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांनी स्वतः या प्रकरणात हस्तक्षेप करून प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची नेमणूक, पारदर्शक मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि ठेकेदारी कारभाराची चौकशी करावी, अशी मागणी साताऱ्यातील रंगकर्मी आणि नाट्यसंस्थांकडून करण्यात येत आहे.

Published On: May 19, 2026 | 02:39 PM

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
Maharashtra 1st Conclave 2026: महाराष्ट्र 2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा मोठा संकल्प

May 19, 2026 | 07:10 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM
सेकंड हँड कार घेताना कोणती काळजी घ्यावी? जाणून घ्या महत्त्वाच्या टिप्स

May 19, 2026 | 07:08 PM
8th Pay Commission: एप्रिल 2027 पासून वाढू शकते Salary आणि Pension, आता वाढत्या महागाईपासून होणार सुटका…

May 19, 2026 | 07:05 PM
LSG Vs RR Live: जयपूरमध्ये ‘करो या मरो’ स्थिती; राजस्थानने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 19, 2026 | 07:02 PM
Numerology: लाथ मारेन तिथे पाणी काढेन; ‘या’ जन्मतारखेला जन्मलेली मुलं कमावतात गडगंज पैसा

May 19, 2026 | 06:54 PM

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

May 19, 2026 | 03:42 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM