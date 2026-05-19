Satara news : शाहू कलामंदिर की ठेकेदारांचा अड्डा? लाखो खर्चूनही सुविधा गायब? मनुष्यबळ व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह

शाहू कलामंदिराची संपूर्ण व्यवस्था एका राजकीय संबंध असलेल्या खासगी ठेकेदाराकडे देण्यात आली असून, कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी दरमहा लाखो रुपये खर्च होत असतानाही नाट्यप्रयोगासाठी येणाऱ्या कलाकारांना कोणतीही सक्षम तांत्रिक सुविधा मिळत नसल्याचा आरोप होत आहे.
विशेष म्हणजे, ध्वनी व्यवस्थापक आणि प्रकाश नियोजक ही अत्यंत तांत्रिक व प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची पदे असताना येथे अनुभवहीन आणि कामचलाऊ कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेतले जात असल्याचे समोर आले आहे. परिणामी, नाट्यप्रयोगादरम्यान ध्वनी विस्कळीत होणे, प्रकाशयोजनेत त्रुटी राहणे आणि संवाद प्रेक्षकांपर्यंत स्पष्टपणे न पोहोचणे असे प्रकार सातत्याने घडत असल्याने नाट्यसंस्थांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनो, सरकारला कांदा विकू नका! अनिल घनवट यांचे ‘नाफेड’च्या खरेदीवर बहिष्काराचे आवाहन
पालिकेचे अधिकारी शैलेश अष्टेकर हे प्रामाणिकपणे जबाबदारी सांभाळत असले तरी त्यांच्या व्यवस्थापनाखालील कर्मचारी रचना आणि ठेकेदारी पद्धतीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. “व्यवस्था कागदावर आणि कर्मचारी हवेत” अशी उपरोधिक प्रतिक्रिया रंगकर्मींकडून व्यक्त होत आहे.
शाहू कलामंदिर हे साताऱ्याच्या सांस्कृतिक ओळखीचे केंद्र मानले जाते. मात्र आज या ठिकाणी कलाकारांच्या सुविधेपेक्षा ठेकेदारांची आर्थिक सोय महत्त्वाची बनली आहे काय, असा संतप्त सवाल रंगकर्मी उपस्थित करत आहेत. “हे कलामंदिर आहे की ठेकेदाराचा पगार काढण्याचे केंद्र?” असा थेट प्रश्न आता विचारला जात आहे.
रविवारी नगरसेवकांच्या बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी साताऱ्यातील ठेकेदारी व्यवस्थेवर कठोर भाष्य करत ही पद्धत मोडून काढण्याचे आवाहन केले होते. त्याची सुरुवात सातारा नगरपालिकेने शाहू कलामंदिरापासून करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
दरम्यान, नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांनी स्वतः या प्रकरणात हस्तक्षेप करून प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची नेमणूक, पारदर्शक मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि ठेकेदारी कारभाराची चौकशी करावी, अशी मागणी साताऱ्यातील रंगकर्मी आणि नाट्यसंस्थांकडून करण्यात येत आहे.
स्वारगेट ते कात्रज मार्गावरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी योग्य नियोजन करा; रोहन सुरवसे पाटील यांची मागणी