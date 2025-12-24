Pakistan International Airlines: कोण आहेत आरिफ हबीब? कंगाल पाकच्या सरकारी विमान कंपनीत ७५% खरेदी हिस्सा आणि गुजरातशी खास कनेक्शन

Pakistan International Airlines: पाकिस्तानची सरकारी मालकीची विमान कंपनी पीआयए विकली गेली आहे. बिझनेस टायकून आरिफ हबीबच्या ग्रुपने पीआयएमधील बहुसंख्य हिस्सा १३५ अब्ज पाकिस्तानी रुपयांना विकत घेतला आहे. एकेकाळी या पाकिस्तानी विमान कंपनीचे जागतिक वर्चस्व होते, परंतु सरकारी दुर्लक्ष आणि व्यवस्थापनाच्या निष्काळजीपणामुळे तिचे नुकसान वाढत गेले, ज्यामुळे शेवटी ती विक्रीला आली. ही विमान कंपनी खरेदी करणारे आरिफ हबीब हे देशातील सर्वात श्रीमंत लोकांपैकी एक आहेत आणि त्यांचे भारताशी खोलवरचे संबंध आहेत.
दीर्घकाळ आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानमधील भयानक परिस्थितीचा अंदाज घेत सरकारने सरकारी मालकीची विमान कंपनीही विकली. इस्लामाबादमध्ये झालेल्या बोली समारंभात उद्योगपती आरिफ हबीब यांनी पीआयए १३५ अब्ज पाकिस्तानी रुपयांना खरेदी केले. पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्समधील ७५% हिस्सा विकत घेतला. अहवालांनुसार, उर्वरित २५% हिस्सा खरेदी करण्यासाठी त्यांच्याकडे आता ९० दिवसांचा कालावधी असेल. गुंतवणूकदारांना पुढील पाच वर्षांत ८० अब्ज रुपये गुंतवावे लागतील.
आरिफ हबीब कोण आहे?
आरिफ हबीब हे पाकिस्तानी उद्योगपती आहेत आणि त्यांचा देशातील सर्वात श्रीमंतांच्या यादीत (पाकिस्तान रिचेस्ट लिस्ट) समावेश आहे. आरिफ हबीब ग्रुपचे संस्थापक आणि सीईओ यांनी ग्रुपचा व्यवसाय अनेक क्षेत्रांमध्ये विस्तारला आहे. १९५३ मध्ये जन्मलेले आरिफ हबीब यांनी दहावी पूर्ण केल्यानंतर १९७० मध्ये ब्रोकरेज व्यवसायात प्रवेश केला आणि व्यावसायिक प्रवास सुरू केल्यापासून त्यांनी कधीही मागे वळून पाहिले नाही.
सध्या, आरिफ हबीब ग्रुपचे कामकाज वित्तीय सेवा, रसायने, सिमेंट, स्टील, रिअल इस्टेट आणि ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रात आहे. त्यांच्या ग्रुपच्या प्रमुख कंपन्यांमध्ये फातिमा फर्टिलायझर, आयेशा स्टील मिल्स आणि जावेद कॉर्पोरेशन यांचा समावेश आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, हा ग्रुप पाकिस्तानच्या सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या बहु-क्षेत्रीय व्यवसाय गटांपैकी एक बनला आहे.
गुतरातशी आरिफ हबीबचे खासं कनेक्शन
पाकिस्तानची सरकारी मालकीची एअरलाइन पीआयए विकत घेणारे पाकिस्तानी मॅग्नेट आरिफ हबीब यांचेही भारताशी खोल संबंध आहेत. ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार, आरिफ हबीबचे पालक चहाच्या व्यवसायात गुंतले होते आणि १९४८ मध्ये ते गुजरातमधील बंटवा येथून नव्याने स्थापन झालेल्या पाकिस्तानात स्थलांतरित झाले. कराची येथे जन्मलेले आरिफ हबीब यांचे कुटुंब पाकिस्तानात आले तेव्हा त्यांची आर्थिक परिस्थिती कठीण होती. आरिफ हबीब यांनी सांगितले की, १९७० मध्ये त्यांच्या मोठ्या भावाने स्टॉक एक्सचेंजमध्ये ट्रेडिंग लायसन्स खरेदी केला आणि वयाच्या १७ व्या वर्षी त्यांनी दहावीत शिक्षण सोडले आणि आरिफच्या भावासोबत ब्रोकरेज व्यवसायात सामील झाले.