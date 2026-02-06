Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Islamabad Blast: इस्लामाबादमध्ये नमाज अदा करताना मोठा स्फोट, १५ जणांचा मृत्यू , तर ८० हून अधिक जखमी

पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमधील तरलाई परिसरातील इमाम बारगाह खादीजत-उल-कुब्रा येथे शक्तिशाली स्फोट झाला. पोलीस आणि बचाव पथके तातडीने घटनास्थळी पोहोचली आणि बचाव आणि मदत कार्य सुरू केले.

Updated On: Feb 06, 2026 | 04:34 PM
Islamabad Blast News in Marathi : पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमधील तरलाई परिसरातील इमाम बारगाह खादीजत-उल-कुब्रा येथे मोठा स्फोट झाला. या स्फोटामुळे सर्वत्र घबराट पसरली. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आणि बचाव पथके घटनास्थळी पोहोचली आणि बचाव आणि मदत कार्य सुरू केले. पाकिस्तानी माध्यमांनुसार, शुक्रवारी (6 फेब्रुवारी) नमाज अदा करताना हा स्फोट झाला, ज्यामध्ये १५ जण ठार आणि ६० हून अधिक जखमी झाले.

इस्लामाबाद प्रतिनिधी हमजा अमीर यांनी वृत्त दिले की, शुक्रवारी नमाज अदा करताना हा स्फोट झाला, ज्यामध्ये १५ जण ठार आणि ६० हून अधिक जखमी झाले. तथापि, अद्याप कोणत्याही दहशतवादी संघटनेने जबाबदारी स्वीकारलेली नाही.

शहरात आणीबाणी जाहीर

अधिकाऱ्यांच्या मते, परिस्थिती लक्षात घेता संपूर्ण शहरात आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे. सुरक्षा यंत्रणांनी इमामबारगाह आणि आजूबाजूच्या परिसराला वेढा घातला आहे आणि कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून कडक दक्षता घेतली जात आहे. सध्या १५ जण जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. स्फोटाचे कारण अज्ञात आहे. तपास यंत्रणा घटनास्थळावरून पुरावे गोळा करत आहेत आणि स्फोट कसा आणि कोणत्या परिस्थितीत झाला हे शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अधिक माहितीची वाट पाहत आहेत.

स्फोटात अनेक जखमी

पाकिस्तानी माध्यम डॉन न्यूजनुसार, स्फोटात मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होण्याची भीती आहे. इस्लामाबादच्या शहजाद टाउन परिसरातील तरलाई इमामबाडा येथे हा स्फोट झाला. जखमींना तातडीने रुग्णालयात हलवण्यात येत आहे.

इस्लामाबादच्या पॉलीक्लिनिक, पाकिस्तान इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (पीआयएमएस) आणि सीडीए हॉस्पिटलमध्ये आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे. पीआयएमएसच्या कार्यकारी संचालकांनी सांगितले की, मुख्य आपत्कालीन, ऑर्थोपेडिक, बर्न सेंटर आणि न्यूरोलॉजी विभाग सक्रिय करण्यात आले आहेत. जखमींना पीआयएमएस आणि पॉलीक्लिनिकमध्ये दाखल करण्यात येत आहे.

आत्मघातकी हल्ल्यात १५ जण ठार, ८० जण जखमी

स्फोटाचे ठिकाण शिया मशिदीचे आहे. यात पंधरा जण ठार आणि ८० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. घटनेनंतर सुरक्षा दलांनी संपूर्ण परिसराला वेढा घातला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार हा स्फोट आत्मघातकी बॉम्बस्फोट असल्याचे दिसून येत आहे. उझबेकिस्तानचे अध्यक्ष शवकत मिर्झीयोयेव यांच्या दोन दिवसांच्या अधिकृत दौऱ्यादरम्यान हा हल्ला झाला.

इस्लामाबाद कॅपिटल टेरिटरी पोलिसांचे प्रवक्ते तकी जवाद म्हणाले की, स्फोटाचे स्वरूप निश्चित करणे अद्याप घाईचे आहे आणि फॉरेन्सिक पथकांना हा आत्मघातकी हल्ला होता की पेरलेला बॉम्ब होता हे निश्चित करावे लागेल.

नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण

स्फोटामुळे संपूर्ण परिसरात घबराट पसरली. लोक जीव वाचवण्यासाठी धावताना दिसले. माहिती मिळताच पोलिस आणि बचाव पथके तातडीने पोहोचली आणि मदत आणि बचाव कार्य सुरू केले. या घटनेचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आले आहेत, ज्यामध्ये लोक इमाम बारगाहच्या जमिनीवर बेशुद्ध पडलेले दिसत आहेत. काही लोक एकमेकांना मदत करताना दिसत आहेत.

Published On: Feb 06, 2026 | 04:34 PM

