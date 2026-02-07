Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Gujrat Crime: मोबाईलचं व्यसन सोडवण्यासाठी पाठवलेल्या १५ वर्षीय मुलीवर मामासह चुलत भावाकडून अत्याचार

पीडित अल्पवयीन मुलीवर तिच्या मामाने आणि तिच्या चुलत भावाने लैंगिक अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. आईने आपल्या मुलीला मोबाईलचे व्यसन सोडवण्यासाठी तिने आपल्या नातेवाईकांकडे पाठवले होते.

Updated On: Feb 07, 2026 | 09:58 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • मुलगी दोन महिन्यांनंतर घरी परतल्यावर प्रकार उघड झाला.
  • आईशी फोनवर बोलताना आरोपी “सर्व ठीक” असल्याचं सांगत होते.
  • समुपदेशकांच्या मदतीने कुटुंबाने हेल्पलाइनशी संपर्क साधला.
गुजरात: गुजरात येथून एक धक्कदायक आणि संतापजनक प्रकार समोर आली आहे. पीडित अल्पवयीन मुलीवर तिच्या मामाने आणि तिच्या चुलत भावाने लैंगिक अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. आईने आपल्या मुलीला मोबाईलचे व्यसन सोडवण्यासाठी तिने आपल्या नातेवाईकांकडे पाठवले होते. मात्र त्या नातेवाईकांकडून त्या पीडितेशी नको तेच कृत्य केलं. घडलेली घटना गुजरातमधील अहमदाबाद येथे घडली.

Mumbai Crime: मालाडमध्ये शाळेत धक्कादायक प्रकार; शिपायाकडून 5 वर्षीय चिमुकलीशी गैरवर्तन, दोघांवर गुन्हा दाखल

काय घडलं नेमकं?

पीडित मुलगी ही १५ वर्षांची आहे. तिच्यावर तिच्या मामाने आणि चुलत भावाने लैंगिक अत्याचार केला. मुलीला मोबाइलचं लागलेलं व्यसन तोडण्यासाठी पीडितेच्या आईने आपल्याच नातेवाईकांकडे पाठवले होते. तिथेच तिचे लैंगिक शोषण झाल्याचा आरोप आहे.

या प्रकरणात एका समुपदेशकाने सांगितलं की, मुलीच्या आईने तिला तिच्या तब्येतीसाठी सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी मामाच्या घरी पाठवले होते. जेव्हा तिची आई तब्येतीची विचारपूस करण्यासाठी फोन करायची तेव्हा आरोपी पीडितेच्या आईला सांगायचा की, मुलगी व्यवस्थित आहे आणि चांगलं शिक्षण घेत आहे.

पीडितेने काय सांगितलं

त्यांनतर पीडित मुलगी दोन महिन्यानंतर घरी परतली तेव्हा तिने घडलेला एकूण सर्व प्रकार आपल्या कुटुंबाला सांगितला होता. तिच्या मामाने तिला चुकीचा स्पर्श केला होता. तिच्या चुलत भावाने ती झोपेत असताना तिच्यावर अनेकदा लैंगिक अत्याचार केला. या घटनेंनंतर ती खूप घाबरली की ति प्रतिकार करू शकली नाही. पीडितेच्या कुटुंबाने हेल्पलाइनशी संपर्क साधत चांदखेडा पोलीस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध तक्रार दाखल केली.

पतीने नवीन मोबाईल घेऊन देण्यास दिला नकार आणि…, २२ वर्षीय महिलेने गळफास घेतला

गुजरात येथून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. पतीने नवा मोबाईल फोन घेऊन देण्यास नकार दिला, म्हणून एका २२ वर्षीय महिलेने आत्महत्या केल्याचे सांगितलं जात आहे. ही घटना शनिवारी (17 जानेवारी) घडली. महिलेने आपल्या राहत्या घरात फाशी घेऊन आत्महत्या केली. घटनेची माहिती मिळताच, पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन तो पोस्टमार्टमसाठी पाठवण्यात आला आहे. हि घटना गुजरातच्या मोडासा येथे घडली.

वनस्पती शोधण्यासाठी महाराज डोंगराकडे गेले नंतर 200 फूट दरीत कोसळले; उपचाराअभावी मृत्यू

 

Frequently Asked Questions

  • Que: मुलीला मामाकडे का पाठवले होते?

    Ans: मोबाईलचं व्यसन कमी करून अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावं म्हणून.

  • Que: अत्याचार किती काळ सुरू होते?

    Ans: सुमारे दोन महिन्यांच्या कालावधीत प्रकार घडल्याचा आरोप.

  • Que: प्रकार कसा उघड झाला?

    Ans: मुलगी घरी परतल्यावर तिने कुटुंबाला सर्व सांगितलं.

Published On: Feb 07, 2026 | 09:58 AM

