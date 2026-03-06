Tesla-Axis Bank Partnership: भारतातील इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. देशातील आघाडीची खाजगी क्षेत्रातील कर्ज देणारी अॅक्सिस बँक, जगातील आघाडीची इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्लासाठी पसंतीची वित्तपुरवठादार बनली आहे, अशी अधिकृत घोषणा बँकेकडून करण्यात आली आहे. या भागीदारीमुळे भारतीय ग्राहकांना केवळ टेस्ला कार खरेदी करणे सोपे होणार नाही, तर बँकिंग जगातील सर्वात लवचिक कर्ज ऑफरचा देखील आनंद घेता येईल.
ग्राहकांना मिळणारे फायदे कोणते?
अॅक्सिस बँक आणि टेस्ला यांच्यातील हा करार पूर्णपणे ग्राहक-केंद्रित आहे. बँकेने विशेषतः प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीदारांसाठी काही खास वैशिष्ट्ये सादर केली आहेत. कर्ज परतफेडीसाठी दीर्घ कालावधी मिळेल. म्हणजेच, कार कर्जांमध्ये सामान्यतः ५ ते ७ वर्षांचा कालावधी असतो, परंतु अॅक्सिस बँक टेस्लासाठी १० वर्षांपर्यंत कर्ज कालावधी देत आहे, ज्यामुळे मासिक हप्त्याचा (EMI) भार लक्षणीयरीत्या कमी होतो. पूर्णपणे डिजिटल अनुभव असेल. कार बुकिंगपासून कर्ज मंजुरीपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया १००% डिजिटल असेल. ग्राहकांना आता कागदपत्रांसाठी बँकेत जावे लागणार नाही.
तसेच, कस्टमाइज्ड पेमेंट प्लॅन असेल. ग्राहकांच्या रोख प्रवाहावर आधारित बँक वैयक्तिक परतफेड योजना तयार करेल. बँकेचा दावा आहे की पात्र ग्राहकांना ऑनबोर्डिंगवर त्वरित कर्ज मंजुरी मिळेल.
या भागीदारीबद्दल भाष्य करताना, अॅक्सिस बँकेचे कार्यकारी संचालक मुनीष शारदा म्हणाले, “भारतात इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचा विस्तार झपाट्याने होत आहे. टेस्लासोबतच्या या सहकार्यामुळे भारतीय मध्यम आणि उच्च वर्गासाठी जागतिक दर्जाच्या इलेक्ट्रिक कार उपलब्ध होतील. आम्ही भविष्यासाठी तयार उपाय आणि जबाबदार बँकिंगवर लक्ष केंद्रित करतो.”
हे सहकार्य केवळ महानगरांमध्येच नाही तर देशभरातील उदयोन्मुख इलेक्ट्रिक हबमध्ये देखील लागू केले जाईल. वाहन खरेदीतील सुरुवातीचे अडथळे दूर करणे आणि प्रीमियम ई-वाहन अनुभव सर्वांना उपलब्ध करून देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे देशभरील ग्राहकांचे टेस्ला कार घेण्याचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते.