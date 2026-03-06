Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
मुंबईकरांच्या आवडीचा… यावेळी घरी बनवा स्ट्रीट स्टाईल 'देसी चीज वडापाव', याची चव तुम्हाला मोहात टाकेल

Vada Pav Recipe : वडा पाव तर आपण खाल्ला असेलच पण तुम्ही कधी चीज वडा पाव खाल्ला आहे का? लोकप्रिय होत चाललेल्या वडापावचा हा फ्युजन प्रकार एकदा घरी नक्की ट्राय करा.

Updated On: Mar 06, 2026 | 09:53 AM
मुंबईकरांच्या आवडीचा... यावेळी घरी बनवा स्ट्रीट स्टाईल 'देसी चीज वडापाव', याची चव तुम्हाला मोहात टाकेल

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • वडा पाव म्हणजे मुंबईकरांचं प्रेम.
  • आजकाल वडापाव अनेक फ्युजन टच देण्यात आले आहेत.
  • यातीलच एक लोकप्रिय प्रकार म्हणजे चीज वडापाव.
वडा पाव हा महाराष्ट्राचा अत्यंत लोकप्रिय आणि आवडीचा स्ट्रीट फूड आहे. मुंबईच्या गल्लोगल्ली मिळणारा गरमागरम वडा पाव हा अनेकांच्या दैनंदिन खाण्याचा भाग बनला आहे. बटाट्याचा खमंग वडा, तिखट लसूण चटणी आणि मऊ पाव यांची एकत्रित चव प्रत्येकाला मोहात पाडते.

मऊ, रसाळ… तोंडात टाकताच विरघळणारे गुलाबजाम बनवा घरच्या घरी, रेसिपी आहे फार सोपी

आजकाल पारंपरिक वडा पावसोबत त्याचे अनेक नवीन प्रकारही खूप लोकप्रिय होत आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे चीज वडा पाव. या वडा पावमध्ये बटाट्याच्या वड्यात किंवा वरून किसलेले चीज घातले जाते, ज्यामुळे त्याची चव अधिक क्रीमी आणि चविष्ट होते. विशेषतः मुलांना आणि चीज प्रेमींना हा प्रकार खूप आवडतो. घरच्या घरी चीज वडा पाव बनवणे खूप सोपे आहे. काही साधे साहित्य आणि योग्य पद्धत वापरून तुम्ही अगदी स्ट्रीट स्टाईल चीज वडा पाव तयार करू शकता. चला तर मग जाणून घेऊया चीज वडापावची रेसिपी.

साहित्य :

  • 4 पाव
  • 3 उकडलेले बटाटे
  • 1 हिरवी मिरची (बारीक चिरलेली)
  • 1 टीस्पून आलं-लसूण पेस्ट
  • ½ टीस्पून हळद
  • 1 टीस्पून मोहरी
  • कढीपत्ता
  • मीठ चवीनुसार
  • 1 कप बेसन
  • चिमूटभर बेकिंग सोडा
  • पाणी (बेसन भिजवण्यासाठी)
  • चीज क्यूब किंवा किसलेले चीज
  • हिरवी चटणी आणि लसूण चटणी
  • तळण्यासाठी तेल
सकाळच्या घाईगडबडीमध्ये नाश्त्यासाठी बनवा रवा-दह्याचा चिल्ला, आरोग्यासाठीच नाहीतर चवीला सुद्धा लागेल चविष्ट

कृती : 

  • यासाठी सर्वप्रथम कढईत थोडे तेल गरम करून त्यात मोहरी, कढीपत्ता आणि हिरवी मिरची घाला.
  • त्यात आलं-लसूण पेस्ट, हळद आणि उकडलेले बटाटे घालून चांगले मॅश करा. मीठ घालून मिश्रण नीट परतून घ्या.
  • तयार मिश्रणाचे मध्यम आकाराचे गोळे तयार करा. प्रत्येक गोळ्याच्या मध्ये थोडे चीज भरा.
  • एका भांड्यात बेसन, मीठ, चिमूटभर बेकिंग सोडा आणि पाणी घालून घट्ट पीठ तयार करा.
  •  बटाट्याचे गोळे बेसनच्या पिठात बुडवून गरम तेलात सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्या.
  • पाव मधोमध कापून त्यावर हिरवी चटणी आणि लसूण चटणी लावा. त्यात वडा ठेवा आणि वरून किसलेले चीज घाला.
  •  गरमागरम चीज वडा पाव सर्व्ह करा.

Published On: Mar 06, 2026 | 09:40 AM

