घटस्फोटाच्या चर्चेदरम्यान थलापती विजय आणि त्रिशा कृष्णन लग्नसमारंभात एकत्र; चाहत्यांनी व्यक्त केली नाराजी

साऊथ सुपरस्टार थलापती विजय केवळ त्याच्या चित्रपटांमुळेच नव्हे तर त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेत आहे. दरम्यान, अभिनेत्याच्या घटस्फोटाच्या बातम्यांना उधाण आले आहे. अशातच विजय त्रिशा कृष्णनसोबत एकत्र दिसला आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 09:27 AM
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

  • घटस्फोटाच्या चर्चेदरम्यान विजय आणि त्रिशा एकत्र
  • चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप
  • लग्नसमारंभात एकत्र पोज देत फोटो व्हायरल
 

दक्षिणेचा सुपरस्टार थलापती विजय त्याच्या अडचणीत आलेल्या चित्रपटामुळे आधीच चर्चेत होता. पण “जना नायगन” चा संपूर्ण प्रश्न सुटला नाही आणि तेवढ्यात आता त्याला आणखी एका समस्येचा सामना करावा लागणार आहे. त्याची पत्नी संगीता सोर्नालिंगमने त्याला घटस्फोट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांचे २७ वर्षांचे वैवाहिक जीवन संपवण्यापूर्वी, विजयच्या पत्नीने हे प्रकरण सोडवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु जेव्हा हे प्रकरण सुटले नाही तेव्हा ती न्यायालयात गेली. अहवालात दावा केला आहे की विजय तिला २५० कोटी रुपये पोटगी म्हणून देऊ शकतो. परंतु, अभिनेत्याच्या पत्नीने घटस्फोटामागील कारण विजयचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचे सांगितले आहे. ही बातमी आल्यापासून, सोशल मीडियावर अभिनेत्याचा संबंध दक्षिणेतील अभिनेत्री त्रिशा कृष्णनशी जोडला जात आहे. घटस्फोटाच्या अफवांमध्ये, जेव्हा ते लग्नाला उपस्थित राहिले तेव्हा लोक आणखी संतापलेले दिसत आहेत.

थलापती विजयची प्रेमकहाणी खूपच फिल्मी

“पूवे उनाक्कागा” च्या यशानंतर, विजय चेन्नईमध्ये त्याच्या पुढच्या चित्रपटाचे चित्रीकरण करत असताना एका चाहत्याने त्याच्याकडे येऊन त्याचे कौतुक केले. ती त्यावेळी यूकेमध्ये राहणाऱ्या एका श्रीलंकेच्या तमिळ उद्योगपतीची मुलगी होती. काही काळानंतर, विजय, संगीताने त्याच्या चाहत्याला त्याच्या कुटुंबाशी ओळख करून देण्यासाठी घरी बोलावले. परंतु, दोघांनीही त्यांच्या कुटुंबियांनी दिलेला प्रस्ताव स्वीकारला. त्यानंतर त्यांनी २५ ऑगस्ट १९९९ रोजी लग्न केले. आता हे नाते घटस्फोटापर्यंत पोहोचले आहे, परंतु या घटनेसाठी त्रिशाला जबाबदार धरले जात आहे.

विजय आणि त्रिशा लग्नात एकत्र पोहचले

सोशल मीडियावर थलापती विजयचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये तो त्रिशा कृष्णनसोबत लग्नाच्या रिसेप्शनला उपस्थित असल्याचे दिसत आहे. अभिनेत्याच्या घटस्फोटाच्या अफवांमध्ये, या व्हिडिओमध्ये त्यांना एकत्र पाहून लोक संतापले आहेत. दोघेही पारंपारिक पोशाखात खूपच सुंदर दिसत होते. व्हिडिओमध्ये, विजय फुलांचा गुच्छ घेऊन उभा होता, तर त्रिशा त्याच्या मागे गाडीतून उतरली. या दोन्ही स्टार्सनी अनेक चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले आहे. अभिनेत्री वारंवार विजयसोबतचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर देखील करताना दिसले. विशेषतः त्याच्या सर्व वाढदिवसांना, इन्स्टाग्रामवर खास शुभेच्छा पाठवते.

कल्पना सुरेश आणि मीनाक्षी यांच्या मुलाच्या लग्नाच्या रिसेप्शनला हे दोघेही उपस्थित राहिले. कल्पना कुटुंब चित्रपट निर्मिती आणि वितरण व्यवसायात गुंतलेले आहे. या फोटोंनंतर लोकांनी कंमेंटचा वर्षाव केला आहे, “हे आवश्यक होते का?” काहींनी राग व्यक्त केला आणि म्हटले की अफवा खऱ्या ठरत आहेत. खरं तर, घटस्फोटाची याचिका जाहीर झाल्यानंतर लगेचच चाहत्यांना धक्का बसला आहे. तसेच मुलगा जेसन संजय इन्स्टाग्रामवर विजयला फॉलो करत नव्हता आणि अनेकांनी याला घटस्फोटाशी देखील जोडले आहे.

 

