Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Malavya Rajyog 2026 People Of This Zodiac Sign Will Experience Sudden Financial Gains

Malavya Rajyog 2026: मालव्य राजयोगाचा या राशीच्या लोकांना होणार अचानक धनलाभ

पाच महान राजयोगांपैकी मालव्य राजयोग हा अतिशय शुभ आणि फायदेशीर मानला जातो. शुक्र राशीत झालेल्या शुक्राच्या संक्रमणामुळे मालव्य राजयोग तयार झाला आहे. कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

Updated On: Mar 06, 2026 | 09:30 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • मालव्य राजयोग म्हणजे काय
  • मालव्य राजयोग कधी तयार होत आहे
  • या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
 

ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा संपत्ती आणि आनंदासाठी जबाबदार ग्रह शुक्र मीन राशीत असतो तेव्हा तो मालव्य राजयोग निर्माण करतो. ज्योतिषशास्त्रात मालव्य राजयोग हा अतिशय शुभ आणि फायदेशीर राजयोग मानला जातो. त्याच्या प्रभावाखाली, व्यक्तीच्या जीवनात सुखसोयी आणि विलासिता वाढतात. करिअर आणि व्यवसायात स्थिरता प्राप्त होते. शुक्राने 2 मार्च रोजी मीन राशीत प्रवेश केला आहे आणि 26 मार्चपर्यंत याच राशीत राहणार आहे. मीन राशीतील शुक्राच्या संक्रमणामुळे शनीशी युती झाली आहे. ज्योतिषशास्त्रात, शनी आणि शुक्राची युती शुभ मानली जाते. मालव्य राजयोगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

मालव्य राजयोगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी मीन राशीत शुक्राचे संक्रमण आणि मालव्य राजयोगाची निर्मिती खूप फायदेशीर ठरू शकते. या काळात तुमची अपूर्ण कामे पूर्ण होण्याची चांगली शक्यता आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती खूपच चांगली होईल आणि नफा होण्याची शक्यता असेल. तुम्ही तुमचे उत्पन्न आणि खर्च यांच्यात संतुलन राखाल. या काळात तुमच्या बँक बॅलन्समध्ये वाढ देखील दिसून येईल.

zodiac sign: संकष्टी चतुर्थी आणि आयुष्मान योगामुळे या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

मिथुन रास

शुक्राचे मीन राशीत संक्रमण मिथुन राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरेल. तुमची प्रतिष्ठा वाढेल. मालव्य राजयोगामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती लक्षणीयरीत्या सुधारेल. कामाच्या ठिकाणी यश मिळण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत वाढतील. तुमच्या नोकरी आणि व्यवसायात तुम्हाला प्रचंड यश आणि नफा मिळू शकेल. तुम्ही या काळात धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात सहभागी होऊ शकतात.

कर्क रास

मालव्य राजयोगामुळे कर्क राशीच्या लोकांसाठी हा काळ खूप शुभ राहणार आहे. या काळात तुम्हाला नशिबाची उत्तम साथ मिळेल. प्रलंबित कामे लवकर पूर्ण होतील. तुम्हाला नवीन प्रकारची कामे करण्याची संधी मिळेल ज्यामुळे तुमची आर्थिक समृद्धी वाढेल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ खूप चांगला राहील.

Numberlogy: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल नवीन संधी

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी मालव्य राजयोग खूप फायदेशीर आणि शुभ राहील. शुक्र ग्रह सातव्या घरात संक्रमण करत असल्याने तुम्हाला तुमच्या व्यवसाय भागीदारीत उत्पन्नाच्या संधी मिळतील. या काळात अविवाहितांसाठी लग्नाच्या चांगल्या संधी येऊ शकतात. वैवाहिक जीवनात प्रेम आणि प्रणय वाढेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मालव्य राजयोग म्हणजे काय?

    Ans: मालव्य राजयोग हा वैदिक ज्योतिषातील एक शुभ योग मानला जातो. जेव्हा शुक्र ग्रह स्वतःच्या राशीत किंवा उच्च राशीत केंद्रस्थानी (१, ४, ७, १०) स्थित असतो, तेव्हा हा योग तयार होतो. हा योग व्यक्तीला सुख, ऐश्वर्य आणि समृद्धी देणारा मानला जातो.

  • Que: मालव्य राजयोगामुळे कोणते फायदे होतात?

    Ans: या योगाच्या प्रभावामुळे व्यक्तीला भौतिक सुख, संपत्ती, प्रतिष्ठा, कला क्षेत्रात यश आणि जीवनात वैभव मिळण्याची शक्यता वाढते.

  • Que: मालव्य राजयोगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार

    Ans: मालव्य राजयोगाचा वृषभ, मिथुन, कर्क आणि कन्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार

Web Title: Malavya rajyog 2026 people of this zodiac sign will experience sudden financial gains

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 09:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

zodiac sign: संकष्टी चतुर्थी आणि आयुष्मान योगामुळे या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
1

zodiac sign: संकष्टी चतुर्थी आणि आयुष्मान योगामुळे या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Numberlogy: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल नवीन संधी
2

Numberlogy: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल नवीन संधी

Sankashti Chaturthi 2026: भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी म्हणजे काय? जाणून घ्या अर्थ आणि महत्त्व
3

Sankashti Chaturthi 2026: भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी म्हणजे काय? जाणून घ्या अर्थ आणि महत्त्व

Chanakya Niti: महिलांची बुद्धी पुरुषांपेक्षा चारपट अधिक? काय सांगते चाणक्य नीति
4

Chanakya Niti: महिलांची बुद्धी पुरुषांपेक्षा चारपट अधिक? काय सांगते चाणक्य नीति

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Malavya Rajyog 2026: मालव्य राजयोगाचा या राशीच्या लोकांना होणार अचानक धनलाभ

Malavya Rajyog 2026: मालव्य राजयोगाचा या राशीच्या लोकांना होणार अचानक धनलाभ

Mar 06, 2026 | 09:30 AM
घटस्फोटाच्या चर्चेदरम्यान थलापती विजय आणि त्रिशा कृष्णन लग्नसमारंभात एकत्र; चाहत्यांनी व्यक्त केली नाराजी

घटस्फोटाच्या चर्चेदरम्यान थलापती विजय आणि त्रिशा कृष्णन लग्नसमारंभात एकत्र; चाहत्यांनी व्यक्त केली नाराजी

Mar 06, 2026 | 09:27 AM
आईचा हात सोडून रस्त्यावर धावला चिमुकला, समोरून आली कार अन् एका झटक्यात टाकलं चिरडून; हृदयद्रावक घटनेचा Video Viral

आईचा हात सोडून रस्त्यावर धावला चिमुकला, समोरून आली कार अन् एका झटक्यात टाकलं चिरडून; हृदयद्रावक घटनेचा Video Viral

Mar 06, 2026 | 09:22 AM
IRIS Dena: अमेरिकेच्या ‘Torpedoचा डेडली अटॅक, Iranची ‘आयरिस डेना’ खाक; भारताचे INS Tarangini ‘असे’ ठरले इराणसाठी वरदान

IRIS Dena: अमेरिकेच्या ‘Torpedoचा डेडली अटॅक, Iranची ‘आयरिस डेना’ खाक; भारताचे INS Tarangini ‘असे’ ठरले इराणसाठी वरदान

Mar 06, 2026 | 09:20 AM
Maharashtra Politics: महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी जिष्णू देव वर्मा यांची नियुक्ती; राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची घोषणा

Maharashtra Politics: महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी जिष्णू देव वर्मा यांची नियुक्ती; राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची घोषणा

Mar 06, 2026 | 09:16 AM
The UK07 Rider वादात! भाई कलम चा मोठा खुलासा, Anurag Dobhal वर पत्नीला मारहाण केल्याचा आरोप

The UK07 Rider वादात! भाई कलम चा मोठा खुलासा, Anurag Dobhal वर पत्नीला मारहाण केल्याचा आरोप

Mar 06, 2026 | 09:16 AM
Stock Market Today: लाल रंगात उघडणार शेअर बाजार? तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज… कोणत्या स्टॉक्सवर ठेवाल तुमचं लक्ष?

Stock Market Today: लाल रंगात उघडणार शेअर बाजार? तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज… कोणत्या स्टॉक्सवर ठेवाल तुमचं लक्ष?

Mar 06, 2026 | 09:07 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM