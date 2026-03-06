Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

अजित पवारांच्या विमान अपघातावर पार्थ पवारांचं मोठं विधान; म्हणाले, ‘आता याप्रकरणाची…’

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह पवार कुटुंबीय लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या भेटीत अपघाताच्या चौकशीसंदर्भात सविस्तर चर्चा करून सीबीआय चौकशीची मागणी अधिकृतरित्या मांडली

Updated On: Mar 06, 2026 | 09:36 AM
अजित पवारांच्या विमान अपघातावर पार्थ पवारांचं मोठं विधान; म्हणाले, 'आता याप्रकरणाची...'

अजित पवारांच्या विमान अपघातावर पार्थ पवारांचं मोठं विधान; म्हणाले, 'आता याप्रकरणाची...'

Follow Us:
Follow Us:

मुंबई : राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाला अपघात झाला. या विमान अपघातात अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला. या विमान अपघातावर संशय व्यक्त केला जात आहे. आमदार रोहित पवार, अमोल मिटकरी यांच्याकडून सातत्याने याप्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली जात आहे. असे असताना आता विमान अपघात प्रकरणाबाबत अजितदादांचे पुत्र पार्थ पवार यांनी पहिल्यांदाच सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहे.

राज्यसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर पक्षाच्या कार्यालयात पत्रकारांशी अनौपचारिक संवाद साधताना त्यांनी या प्रकरणावर भाष्य केले. पार्थ पवार म्हणाले की, अपघाताबाबत आमदार रोहित पवार यांनी जे प्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्या शंका आमच्याही मनात आहेत. या संपूर्ण घटनेची सत्यता जनतेसमोर यावी, यासाठी स्वतंत्र आणि पारदर्शक चौकशी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी व्हावी, अशी आमची मागणी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भात पुढील पावलेही उचलली जाणार असल्याचे पार्थ पवार यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह पवार कुटुंबीय लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या भेटीत अपघाताच्या चौकशीसंदर्भात सविस्तर चर्चा करून सीबीआय चौकशीची मागणी अधिकृतरित्या मांडली जाणार आहे.

सत्ताधाऱ्यांकडूनही चौकशीची मागणी

अजित पवार यांच्या अचानक झालेल्या अपघाती निधनानंतर राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. या घटनेभोवती अनेक प्रश्न उपस्थित होत असून, विरोधकांसह सत्ताधारी गटातील काही नेत्यांकडूनही पारदर्शक चौकशीची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

हेदेखील वाचा : Ajit Pawar Death : VSR च्या मालकांची विमानामध्ये डुलकी; जय पवारांनी शेअर केला धक्कादायक व्हिडिओ

VSR विमान कंपनीच्या मालकाची CID कडून चौकशी

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दुर्घटनाग्रस्त VSR विमान कंपनीचा मालक आर.के. सिंग पुण्यातील सीआयडीच्या कार्यालयात चौकशीसाठी आले होते. अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या संशय आणि आरोप प्रत्यारोपांमुळे संशयाची सुई विमान कंपनीकडे वळाली आहे. त्यातच आमदार रोहित पवार हेदेखील सातत्याने पत्रकार परिषद घेत विमान कंपनी आणि नागरी उड्डाण संचलनालय (डीजीसीए) यांच्या कारभारासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारवरील दबावही वाढत चालला होता. अखेर सीआयडीने आर.के. सिंग चौकशीसाठी बोलावले आहे.

Web Title: Parth pawar big statement on ajit pawar plane crash case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 09:36 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी जिष्णू देव वर्मा यांची नियुक्ती; राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची घोषणा
1

Maharashtra Politics: महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी जिष्णू देव वर्मा यांची नियुक्ती; राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची घोषणा

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर
2

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

Rajya Sabha Election : राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध होणार; शरद पवारांसह विनोद तावडे, पार्थ पवारही वरिष्ठ सभागृहात
3

Rajya Sabha Election : राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध होणार; शरद पवारांसह विनोद तावडे, पार्थ पवारही वरिष्ठ सभागृहात

Free Medical Treatment: सामान्यांना मिळणार मोफत उपचार; सर्व शासकीय रुग्णालयांना ‘महात्मा फुले योजने’च्या अंमलबजावणीचे आदेश
4

Free Medical Treatment: सामान्यांना मिळणार मोफत उपचार; सर्व शासकीय रुग्णालयांना ‘महात्मा फुले योजने’च्या अंमलबजावणीचे आदेश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Iran-US War: लाटांवर धुराचे साम्राज्य! अमेरिकेने इराणचं महाकाय ‘ड्रोन कॅरियर’ उडवलं; ‘Shahid Bagheri’ जळून खाक, पाहा VIRAL VIDEO

Iran-US War: लाटांवर धुराचे साम्राज्य! अमेरिकेने इराणचं महाकाय ‘ड्रोन कॅरियर’ उडवलं; ‘Shahid Bagheri’ जळून खाक, पाहा VIRAL VIDEO

Mar 06, 2026 | 10:45 AM
ब्रँड, बाजा, वरात! मराठी कलाविश्वातील ‘या’ दोन लोकप्रिय अभिनेत्री अडकणार लग्नबंधनात; लग्नाअधीच्या विधींनाही सुरूवात…

ब्रँड, बाजा, वरात! मराठी कलाविश्वातील ‘या’ दोन लोकप्रिय अभिनेत्री अडकणार लग्नबंधनात; लग्नाअधीच्या विधींनाही सुरूवात…

Mar 06, 2026 | 10:31 AM
India W vs Australia W : भारत ऑस्ट्रेलिया आमनेसामने! सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग कधी, कुठे आणि कसे पाहायचे?

India W vs Australia W : भारत ऑस्ट्रेलिया आमनेसामने! सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग कधी, कुठे आणि कसे पाहायचे?

Mar 06, 2026 | 10:27 AM
BO Collection: The Kerala Story 2 ची जबरदस्त कमाई;पहिल्याच आठवड्यात 80% बजेट वसूल

BO Collection: The Kerala Story 2 ची जबरदस्त कमाई;पहिल्याच आठवड्यात 80% बजेट वसूल

Mar 06, 2026 | 10:27 AM
वरमाला घालण्याआधीच स्टेजची धूळ चाखली, स्टेज तुटला अन् वर-वधू थेट…. Viral Video पाहूनच येईल पोटभर हसू

वरमाला घालण्याआधीच स्टेजची धूळ चाखली, स्टेज तुटला अन् वर-वधू थेट…. Viral Video पाहूनच येईल पोटभर हसू

Mar 06, 2026 | 10:24 AM
India-US Tariff Refund: अमेरिकेच्या व्यापार धोरणात उलथापालथ; कंपन्यांना अतिरिक्त कर १७५ अब्ज डॉलर परत मिळणार?

India-US Tariff Refund: अमेरिकेच्या व्यापार धोरणात उलथापालथ; कंपन्यांना अतिरिक्त कर १७५ अब्ज डॉलर परत मिळणार?

Mar 06, 2026 | 10:22 AM
Fuel Prices: ‘रशियाचा फायदा नाही, जगाचं हित!’ ट्रम्प यांनी भारताला रशियन तेलाच्या खरेदीसाठी दिली सूट; सवलतीमागे मोठे राजकारण

Fuel Prices: ‘रशियाचा फायदा नाही, जगाचं हित!’ ट्रम्प यांनी भारताला रशियन तेलाच्या खरेदीसाठी दिली सूट; सवलतीमागे मोठे राजकारण

Mar 06, 2026 | 10:10 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM