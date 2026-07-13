FIFA World Cup 2030 ठरणार ऐतिहासिक! 64 संघांना संधी मिळणार? फिफा अध्यक्ष इन्फँटिनो यांचे संकेत

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स्विस मीडिया आउटलेट ‘ब्लू स्पोर्ट’ला दिलेल्या मुलाखतीत इन्फँटिनो म्हणाले की, ‘या विश्वचषकानंतर संबंधित समित्यांमध्ये २०३० च्या विश्वचषकात ६४-संघांना खेळवण्याच्या मुद्द्यावर निश्चितपणे चर्चा केली जाईल. प्रत्येक देशाला विश्वचषकात खेळण्याचे स्वप्न पाहण्याचा हक्क आहे. जगभरातील संघांचा स्तर सातत्याने सुधारत आहे. जर लहान देशांना विश्वचषकात खेळण्याची संधी मिळाली नाही, तर त्यांची पुढे जाण्याची प्रेरणा कमी होईल.’
अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेला २०२६ चा फिफा विश्वचषक हा ४८ संघांचा समावेश असलेला इतिहासातील पहिला विश्वचषक आहे . यापूर्वी, १९९८ ते २०२२ पर्यंत विश्वचषकात ३२ संघ सहभागी झाले होते.
फिफाचे अध्यक्ष इन्फँटिनो यांनी ३२ वरून ४८ संघांपर्यंतचा विस्तार हा पूर्णपणे यशस्वी असल्याचे म्हटले आहे. हा निर्णय फुटबॉलच्या जागतिक विकासासाठी अत्यंत सकारात्मक ठरला आहे, असेही ते म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले की, भविष्यात जर ६४-संघांचे स्वरूप लागू केले गेले, तर त्यामुळे अधिक देशांना सहभागी होण्याची संधी मिळेल, मात्र सामन्यांची संख्या, आयोजन आणि लॉजिस्टिक्स यांसारखी आव्हानेही वाढतील.
२०३० चा फिफा विश्वचषक अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरेल, कारण ही स्पर्धा तीन खंडांतील सहा देशांमध्ये आयोजित केली जाणार आहे. यामध्ये उरुग्वे, अर्जेंटिना, पॅराग्वे, मोरोक्को, पोर्तुगाल आणि स्पेन यांचा समावेश आहे. १९३० मध्ये पहिल्या फिफा विश्वचषकाचे यजमानपद भूषवलेला उरुग्वे देश एका विशेष सामन्याचे आयोजन करेल.
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