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काय आहे Thumpn स्टार्टअप? Arijit Singh पासून Badshah पर्यंत मोठ्या सिंगर्सनी लावलेत पैसे; काय होणार फायदा?

Updated On: Jul 13, 2026 | 03:03 PM IST
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सारांश

भारतातील आघाडीचे गायक अरिजीत सिंग, बादशाह आणि सुनिधि चौहान यांनी एकाच वेळी 'Thumpn' या नवीन आणि अनोख्या स्टार्टअपमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. सध्या बिझनेस आणि म्युझिक इंडस्ट्रीत याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • काय आहे Thumpn स्टार्टअप?
  • मोठ्या सिंगर्सनी लावलेत पैसे
  • काय होणार फायदा?
thumpN Startup: भारतातील आघाडीचे गायक अरिजीत सिंग, बादशाह आणि सुनिधी चौहान यांनी आणि यांसारख्या बऱ्याच सिंगर्सने एकाच वेळी नव्या आणि अनोख्या स्टार्टअपवर मोठी गुंतवणूक केली आहे. नव्याने आलेल्या आणि आपला पाया उभारणाऱ्या या स्टार्टअपची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. नेमका काय आहे हा स्टार्टअप आणि याची का इतकी चर्चा सुरु आहे? ज्याचा क्रेझ सध्या जोरदार वाढला आहे.

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thumpN , लाईव्ह शो शोधण्यासाठी आणि तिकिटे बुक करण्यासाठी देशातील पहिल्या एआय-नेटिव्ह प्लॅटफॉर्मने, अलीकडेच आपल्या प्री-सीड फंडिंग फेरीत ₹३.७५ दशलक्ष (अंदाजे ₹३५.७ कोटी) निधी उभारला आहे. या फेरीत उद्योगपतींपासून ते प्रसिद्ध संगीत कलाकारांपर्यंत अनेकांनी गुंतवणूक केली आहे, ज्यात Paytm चे संस्थापक विजय शेखर शर्मा आणि कंपनीचे CEO मधुर देवरा यांच्यासह अरिजित सिंग, सुनिधी चौहान आणि बादशाह यांसारख्या कलाकारांचा समावेश आहे. thumpN हा मुंबईस्थित एक स्टार्टअप आहे.

thumpN कसं काम करतं?

thumpN हे एक एआय-आधारित थेट एंटरटेनमेंट डिस्कवरी आणि टिकटिंग प्लेटफॉर्म आहे, जे योग्य कार्यक्रमांसाठी तिकीट शोधण्याची आणि बुक करण्याची प्रक्रिया सुलभ करते. यामध्ये Shadow नावाचा एक प्रगत एआय एजंट आहे, ज्याच्याशी तुम्ही संवाद साधू शकता. हे ॲप तुम्हाला तुमच्या शहरात घडणाऱ्या सर्व गोष्टी शोधण्यात मदत करू शकते, जसे की संगीत मैफिली आणि लाइव्ह बँड शोजपासून ते स्टँड-अप कॉमेडी आणि नाट्यकला, नाइटलाइफ किंवा इतर कोणतेही मोठे कार्यक्रमावेळी हा मदत करेल.
आजकाल लोक सहसा मित्र, व्हॉट्सॲप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम रील्स इत्यादींच्या माध्यमातून शोज शोधतात, पण थॉम्पसन तुम्हाला फक्त एका क्लिकवर सांगेल की तुमच्या शहरात सध्या कोणते कार्यक्रम सुरू आहेत, तिकीट कसे बुक करायचे, इत्यादी. तुम्ही शॅडो एआय एजंटला विचारू शकता की शहरात सध्या स्टँड-अप कॉमेडी शोज कुठे सुरू आहेत आणि त्यासाठी तिकीट कसे बुक करायचे.

thumpN वेगवेगळ्या ठिकाणांहून माहिती गोळा करेल आणि तुम्हाला सर्वोत्तम शोजबद्दल सांगेल. हळूहळू, तुम्ही त्याच्याशी बोलता तसे, ते तुम्हाला तुमच्या पसंतीनुसार परिणाम दाखवत जाईल

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भारताची लाईव्ह एंटरटेनमेंट मार्केटमध्ये सध्या वेगाने वाढत सुरु आहे. बुकमाय शो, झोमॅटोचे डिस्ट्रिक्ट ॲप आणि स्किलबॉक्स यांचे सध्या बाजारात वर्चस्व आहे. त्यांना आव्हान देण्यासाठी आता ThumpN ने या बाजारपेठेत प्रवेश केला आहे.

कलाकार गुंतवणूक का करताहेत?

अरिजित सिंग, सुनिधी चौहान आणि बादशाह देशभरात आणि परदेशात लाईव्ह शो सादर करतात. थम्पएन हे एक असे व्यासपीठ आहे जे त्यांना थेट त्यांच्या चाहत्यांशी जोडेल. त्यांना माहित आहे की, लाईव्ह मनोरंजन बाजारपेठेची जलद वाढ पाहता, त्यात गुंतवणूक केल्यास भविष्यात मोठा नफा मिळू शकतो.

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Web Title: Arijit singh badshah big singers invest in thumpn music tech startup

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Published On: Jul 13, 2026 | 12:35 PM

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