FD, Mutual Fund की Gold? 5 वर्षांसाठी 5 लाख रुपये गुंतवल्यास कोण देईल सर्वात तगडा रिटर्न?

५ लाख रुपयांची एकरकमी रक्कम पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी FD, सोने आणि म्युच्युअल फंड यांमध्ये विभागून गुंतवली, तर यापैकी कोणता पर्याय सर्वाधिक returns देईल? सविस्तर स्वरुपात जाणून घेऊयात.

Updated On: May 17, 2026 | 03:10 PM
(फोटो सौजन्य: chatgpt)

FD VS Mutual Fund VS Gold : कष्टाने कमावलेला पैसा केवळ वाचवणेच नव्हे, तर कालांतराने त्याची वाढ होण्यासाठी योग्य माध्यमांमध्ये त्याची गुंतवणूक करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नेमक्या याच कारणामुळे, प्रत्येकजण आपल्या बचतीमध्ये वाढ करण्यासाठी गुंतवणुकीचे उत्कृष्ट पर्याय शोधत असतो. भारतात, लोक आता FDs, म्युच्युअल फंड आणि सोन्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करतात. पण गुंतवणुकीसाठी या तीन पर्यायांपैकी नक्की कशाची निवड करावी, याबद्दल अनेकदा संभ्रम निर्माण होतो. आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की: जर ५ लाख रुपयांची एकरकमी रक्कम पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी FD, सोने आणि म्युच्युअल फंड यांमध्ये विभागून गुंतवली, तर यापैकी कोणता पर्याय सर्वाधिक returns देईल? सविस्तर स्वरुपात जाणून घेऊयात.

गुंतवणूक करण्यापूर्वी, हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे की गुंतवणुकीचा प्रत्येक पर्याय स्वतःशी एक वेगळेपण दर्शवतो. त्याची स्वतःचीच अशी काही विशिष्ट वैशिष्ट्ये आणि फायदे असतात. मुदत ठेवी म्हणजेच FDs ही एक सुरक्षित गुंतवणूक मानली जाते; कारण त्यामध्ये व्याजाचा दर निश्चित असतो आणि जोखीम अत्यंत कमी असते. याउलट, म्युच्युअल फंड ही market-linked साधने आहेत, ज्यांच्यामध्ये दीर्घकाळासाठी उत्कृष्ट परतावा निर्माण करण्याची क्षमता असते. दुसरीकडे, आर्थिक अनिश्चितता आणि वाढती महागाई अशा काळात, सोने हे एक safe-haven asset म्हणून मानले जाते. त्यामुळे अशा प्रकारे प्रत्येकाचा असा वेगळा फायदा आपल्याला पाहायला मिळतो. पण या 5 लाखांच्या गणितात कोण जास्त रिटर्न देईल?

मुदत ठेवी म्हणजेच Fixed Deposits

जर तुमचे मुख्य तत्त्व Safety First ला प्राधान्य देत असाल तर बँकेतील मुदत ठेव म्हणजेच FD हा तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय आहे. बाजारातील चढ-उतारांचा यावर कोणताही परिणाम होत नाही आणि तुम्हाला ठराविक अंतराने व्याजाचा निश्चित दर मिळत राहतो. जर तुम्ही ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी, ६.५% वार्षिक व्याजदराने एखाद्या मुदत ठेवीमध्ये ५ लाख रुपये गुंतवले, तर तुम्हाला व्याजापोटी अंदाजे १,९०,२१० रुपये मिळतील. मुदत संपल्यावर Maturity, तुमची एकूण रक्कम ६,९०,२१० रुपये इतकी होईल. कोणताही जोखीम न पत्करता हमीदार परतावा मिळवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींसाठी हा पर्याय अत्यंत आदर्श आहे.

म्युचुअल फंड्स

जर तुमच्यामध्ये जोखीम पत्करण्याची तयारी असेल आणि तुम्हाला दीर्घकाळासाठी मोठी संपत्ती उभी करायची असेल, तर म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करा. या गुंतवणुकी शेअर बाजाराशी जोडलेल्या असल्याने, दीर्घकाळाच्या दृष्टीने त्यामध्ये ‘चक्रवाढ’ वाढीचा प्रचंड फायदा मिळतो. जर तुम्ही सरासरी १२% वार्षिक परतावा देणाऱ्या एखाद्या उच्च-गुणवत्तेच्या म्युच्युअल फंडमध्ये ५ लाख रुपयांची गुंतवणूक केली, तर पाच वर्षांच्या कालावधीत तुमची अंदाजित कमाई सुमारे ३,८१,१७० रुपये इतकी होईल. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, तुमच्या सुरुवातीच्या ५ लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीचे एकूण मूल्य वाढून ८,८१,१७० रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. तथापि, कृपया हे लक्षात ठेवा की परताव्याची कोणतीही हमी नसते आणि बाजारातील जोखीम नेहमीच कायम असते.

सोनं

आर्थिक संकटाच्या काळात सुवर्ण हे एक अभेद्य कवच म्हणून कार्य करते. जेव्हा जेव्हा जागतिक अर्थव्यवस्थेला मंदी, युद्ध किंवा अनिश्चिततेच्या वातावरणाचा सामना करावा लागतो, तेव्हा सुवर्णाची चमक अधिकच तेजाने झळाळून उठते. गेल्या काही वर्षांतील कामगिरीचा इतिहासच याची साक्ष देतो. गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत, सुवर्णाचे दर १० ग्रॅममागे ₹५०,००० वरून वाढून ₹१,५०,००० पर्यंत पोहोचले आहेत. याचा अर्थ असा की, पाच वर्षांपूर्वी सुवर्णामध्ये केलेली ₹५ लाखांची गुंतवणूक आता वाढून ₹१५ लाख झाली आहे.
पण येथे एक गोष्ट लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, भविष्यातही अशाच प्रकारचे अफाट परतावे मिळत राहतील याची कोणतीही हमी देता येत नाही. असे असले तरी, एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे: ऐतिहासिकदृष्ट्या पाहता, FDs आणि शेअर बाजार यांच्या तुलनेत सुवर्णाने सातत्याने अधिक सरस परतावा दिला आहे. नेमक्या याच कारणामुळे, सुवर्ण हा आता सुज्ञ गुंतवणूकदारांचा पसंतीचा पर्याय बनला आहे.

