Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

CM Joseph Vijay यांच्या यशाचा Rajinikanth यांना धक्का? घेतली विशेष Press Conference, म्हणाले “मी त्याला अभिनंदनही…”

MK Stalin यांच्याबद्दल त्यांनी सांगितले की त्यांच्याशी त्यांचे संबंध राजकारणापलीकडचे आहेत आणि त्यांची भेट ही पूर्णपणे वैयक्तिक होती. त्यांनी असेही म्हटले की स्टालिन यांच्या पराभवाचे त्यांना दुःख झाले आहे.

Updated On: May 17, 2026 | 03:02 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • पत्रकार परिषदेत त्यांनी CM Vijay बाबतही काही टिप्पण्या केले
  • MK Stalin बाबत काय म्हणाले Rajinikanth?
  • CM Joseph Vijay बद्दल काय म्हणाले Rajinikanth?
CM Joseph Vijay यांनी नुकतीच तामिळनाडू राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आहे. राज्याची धुरा हातात घेतल्यानंतर सिनेक्षेत्रातून येणाऱ्या अभिनंदन तसेच शुभेच्छांच्या वर्षावात CM Vijay न्हाऊन निघालेत अशामध्ये दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीचे दिग्गज अभिनेते Rajinikanth यांनी Press Conference घेतली आहे. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी CM Vijay बाबतही काही टिप्पण्या केले आहेत तसेच तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री MK Stalin यांबाबत काही विधाने केले आहेत.

Cup Bashi New Movie : एक वेगळा हट्ट! ‘सासूशी जुळावी पत्रिका, तरच करणार लग्न’; Teaser Lunch, विनोदाचा हंगाम

MK Stalin बाबत काय म्हणाले Rajinikanth?

Rajinikanth यांनी माजी मुख्यमंत्री MK Stalin बद्दल सांगितले आहे की “MK Stalin यांच्याशी माझे संबंध फार जुने आहेत आणि ते राजकारणापलीकडचे आहेत. मी त्यांची घेतलेली भेट ही केवळ वैयक्तिक होती, त्यामध्ये कोणतेहि राजकीय रंग किंवा उद्देश नव्हता.” MK Stalin आणि Rajinikanth यांच्या भेटीमुळे तामिळनाडूच्या राजकीय वातावरणात चर्चांचे वादळ आले आहे. या चर्चांना पूर्णविराम देण्यासाठी Rajinikanth यांनी या पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते.

Rajinikanth म्हणतात की “मला MK Stalin यांच्या पराभवाचे दुःख आहे.” दरम्यान, त्यांनी CM Joseph Vijay यांच्या विजयाबद्दलही काही विधाने केले आहेत.

CM Joseph Vijay बद्दल काय म्हणाले Rajinikanth?

Riteish Deshmukh : अभिनेत्याने नावात एक्स्ट्रा ‘I’ टाकण्यामागे अर्थ काय? ‘या’ कारणामुळे रितेशने बदलली नावाची स्पेलिंग

सध्या तामिळनाडू राज्याची धुरा मुख्यमंत्री म्हणून CM Joseph Vijay यांच्या हातात आहे. Rajinikanth यांनी CM Joseph Vijay यांच्या विजयाबाबत काही वक्त्यव्य केले आहेत. ते म्हणतात की, “जेव्हा माझ्या कानावर विजयच्या विजयाची बातमी आली, तेव्हा मला फार धक्का बसला. मी सध्या राजकरणात नाही आहे. मी गेल्या अनेक महिन्यांपासून राजकारणापासून लांब राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, विजय आणि माझ्यात 28 वर्षांचे वयाचा फरक आहे. राज्यातील दोन बलाढ्य राजकीय पक्षांना सामोरे जाऊन विजयने नवीन ओळख निर्माण केली आहे.”

Rajinikanth यांच्या CM Joseph Vijay यांच्या बाबतीतल्या काही विधानांमुळे सोशल मीडियावर तसेच इतर माध्यमांवर विविध प्रतिक्रिया उमटत होत्या. त्याविषयी सांगताना Rajinikanth म्हणाले की, “विमानतळावर मी विजयला अभिनंदन केले नाही. परंतु, त्याच्या विजयाची बातमी येताच मी ताबडतोब X वर पोस्ट करत त्याला शुभेच्छा दिल्या तसेच अभिनंदन केले. मी आता राजकारणात नाही. मी राजकारण सोडलं आहे. आता तुम्हीच सांगा, मी का त्याच्याविषयी ईर्ष्या बाळगू?” Rajinikanth पुढे सांगतात की, “जे एखाद्याच्या भाकितात लिहलं आहे ते घडणारच आहे आणि जे नाही लिहलंय ते नाही.”

एकंदरीत, ज्येष्ठ अभिनेते रजनीकांत यांनी त्यांच्या पोज गार्डन येथील निवासस्थानी घेतलेल्या या पत्रकार परिषदेत त्यांनी त्यांचे मत व्यक्त केले आहे.

Web Title: Rajinikanth on joseph vijays victory as chief minister of tamil nadu

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 17, 2026 | 03:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T.N. Cabinet portfolios : तामिळनाडू मंत्रिमंडळाचा खातेवाटप जाहीर! मंत्र्यांमध्ये विभागली मंत्रालये, वाचा संपूर्ण यादी समोर
1

T.N. Cabinet portfolios : तामिळनाडू मंत्रिमंडळाचा खातेवाटप जाहीर! मंत्र्यांमध्ये विभागली मंत्रालये, वाचा संपूर्ण यादी समोर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
CM Joseph Vijay यांच्या यशाचा Rajinikanth यांना धक्का? घेतली विशेष Press Conference, म्हणाले “मी त्याला अभिनंदनही…”

CM Joseph Vijay यांच्या यशाचा Rajinikanth यांना धक्का? घेतली विशेष Press Conference, म्हणाले “मी त्याला अभिनंदनही…”

May 17, 2026 | 03:02 PM
India Bangladesh Relations : काय आहे Farakka Treaty करार? ज्यावरुन बांगलादेश झाला आक्रमक; भारतासमोर ठेवली ‘ही’ अट

India Bangladesh Relations : काय आहे Farakka Treaty करार? ज्यावरुन बांगलादेश झाला आक्रमक; भारतासमोर ठेवली ‘ही’ अट

May 17, 2026 | 03:00 PM
Petrol-Diesel Prices: रशियन तेलावरील सवलत संपली; मोदी सरकारच्या चिंतेत वाढ, भारतात पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार

Petrol-Diesel Prices: रशियन तेलावरील सवलत संपली; मोदी सरकारच्या चिंतेत वाढ, भारतात पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार

May 17, 2026 | 03:00 PM
पाण्याचा नाही आगीचा धबधबा, वर्षातून एकदाच दिसतो निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार; पाहूनच डोळे दिपतील; Video Viral

पाण्याचा नाही आगीचा धबधबा, वर्षातून एकदाच दिसतो निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार; पाहूनच डोळे दिपतील; Video Viral

May 17, 2026 | 03:00 PM
Indian History: जुन्या काळात राजे-महाराजे सोन्या-चांदीच्या भांड्यांमध्येच जेवण का करायचे? जाणून घ्या यामागचं रहस्य!

Indian History: जुन्या काळात राजे-महाराजे सोन्या-चांदीच्या भांड्यांमध्येच जेवण का करायचे? जाणून घ्या यामागचं रहस्य!

May 17, 2026 | 02:46 PM
राष्ट्रवादीत अंतर्गत कलह, पार्थ पवारांनी घेतली फडणवीसांची भेट

राष्ट्रवादीत अंतर्गत कलह, पार्थ पवारांनी घेतली फडणवीसांची भेट

May 17, 2026 | 02:41 PM
Adhik Maas: अधिक मासाला का दिले गेले “धोंड्याचा मास” हे नाव? जाणून घ्या अधिक मासाचे महत्त्व

Adhik Maas: अधिक मासाला का दिले गेले “धोंड्याचा मास” हे नाव? जाणून घ्या अधिक मासाचे महत्त्व

May 17, 2026 | 02:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM