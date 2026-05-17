Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Satarakalikai Industries Sampark Agro Fraud Patan Eow Satara Appeal To Investors Marathi News

Satara News : ठेवीदारांनी ‘या’ तारखेपर्यंत सातारा आर्थिक गुन्हे शाखेशी संपर्क साधा, पोलीस निरीक्षक हेमंतकुमार शहा यांचं आवाहन

कार्यवाही होण्यासाठी ठेवीदारांनी आर्थिक गुन्हे शाखा, पोलीस अधीक्षक कार्यालय,सातारा यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पाटण येथे झालेल्या ठेवीदारांच्या बैठकीत आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक हेमंतकुमार शहा यांनी केले. यावेळी पाटणचे पोलीस निरीक्षक अविनाश कवठेकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

Updated On: May 17, 2026 | 03:10 PM
Satara News : ठेवीदारांनी ‘या’ तारखेपर्यंत सातारा आर्थिक गुन्हे शाखेशी संपर्क साधा, पोलीस निरीक्षक हेमंतकुमार शहा यांचं आवाहन
Follow Us:
Follow Us:
  • सातारा जिल्ह्यातील ठेवीदारांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक
  • गुन्ह्याचा तपास पोलीस निरीक्षक हेमंतकुमार शहांकडे
  • चौकशीकामी उपस्थित रहण्याच्या सूचना
सातारा/पाटण : कालिकाई इंडस्ट्रिज इंडिया आणि संपर्क ॲग्रो ठाणे, शाखा पाटण या कंपनीत पाटण तालुक्यासह सातारा जिल्ह्यातील ठेवीदारांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक झाली आहे. ठेवीदारांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी गृह विभाग शर्थीचे प्रयत्न करत असून यासाठी फसवणूक झालेल्या ठेवीदारांकडून शासन परिपत्रक क्र. एमपीआय १११९/ प्र.क्र.०९/पोल-११ /२०१९ मध्ये दिलेल्या निर्देशा प्रमाणे कार्यवाही होण्यासाठी ठेवीदारांनी आर्थिक गुन्हे शाखा, पोलीस अधीक्षक कार्यालय,सातारा यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पाटण येथे झालेल्या ठेवीदारांच्या बैठकीत आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक हेमंतकुमार शहा यांनी केले. यावेळी पाटणचे पोलीस निरीक्षक अविनाश कवठेकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती

मुळा-मुठा नदीकाठची गावे दूषित पाण्याच्या विळख्यात; 70 ते 80 गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर

गुन्ह्याचा तपास पोलीस निरीक्षक हेमंतकुमार शहांकडे

कालिकाई इंडस्ट्रिज इंडिया आणि संपर्क अॅग्रो लि. ठाणे शाखा पाटण मध्ये आर्थिक गुंतवणूक केलेल्या ठेवीदारांची फसवणूक झाल्याबाबत पाटण पोलीस ठाणे येथे गु.नॉ.क्र. १६/२०२२ कलम ४२०, ४०६, ३४ भा.दं.सं. सह कलम ३ व ४ महाराष्ट्र ठेवीदारांचे (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सदर गुन्हयाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सातारा कडे असुन सदर गुन्ह्याचा तपास पोलीस निरीक्षक हेमंतकुमार शहा हे करत आहेत.

पोलीस निरीक्षकांच्या उपस्थितीत ठेवीदारांची बैठक घेतली

कालिकाई इंडस्ट्रिज इंडिया कंपनी, पाटण शाखा या कंपनीमध्ये ज्या गुंतवणूकदारांनी आर्थिक व अन्य गुंतवणूक केली आहे, त्यांनी महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग शासन परिपत्रक क्र. एमपीआय १११९/ प्र.क्र.०९/पोल-११, दि.२५/०२/२०१९ मध्ये दिलेल्या निर्देशा प्रमाणे गुंतवणूकदारांनी भरुन द्यावयाच्या विहीत नमुन्यातील फॉर्म बाबत तसेच आर्थिक गुंतवणूकीच्या जनजागृतीबाबत पाटण येथे शनिवार दि.१६ मे रोजी सुस्वाद हॉल, पाटण येथे पाटण पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अविनाश कवठेकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ठेवीदारांची बैठक घेण्यात आली. सदर बैठकीस कालिकाई इंडस्ट्रिज आणि संपर्क अॅग्रो मध्ये आर्थिक फसवणूक झालेले ठेवीदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी नमुद गुन्हयाच्या अनुषंगाने ठेविदारांनी करावयाच्या कार्यवाहीची माहिती आर्थिक गुन्हे शाखा, साताराचे पोलिस निरीक्षक हेमंतकुमार शहा यांनी दिली. यावेळी सहकारी हवालदार वैशाली गुरव, हवालदार संतोष राऊत, संतोष माने यांनी सहकार्य केले.

चौकशीकामी उपस्थित रहण्याच्या सूचना

कालिकाई इंडस्ट्रिज इंडिया आणि संपर्क अॅग्रो या कंपनीमध्ये ज्या गुंतवणूकदारांनी आर्थिक व अन्य गुंतवणूक केली आहे, अशा ठेवीदारांनी त्यांनी महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग शासन परिपत्रकात दिलेल्या निर्देशा प्रमाणे गुंतवणूकदारांनी भरुन द्यावयाच्या विहीत नमुन्यातील फॉर्म भरुन देण्याबाबत दि.१६/०५/२०२६ ते दि.३१/०५/२०२६ या कालावधीत सकाळी १० ते दुपारी १२.३० या वेळेत आर्थिक गुन्हे शाखा, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सातारा येथे खालील कागदपत्रांसह चौकशीकामी उपस्थित रहावे. असे आवाहन करण्यात आले आहे.

ही कागदपत्रे आवश्यक

यावेळी येताना गुंतवणूक केल्याचा पुरावा, उदाहरणार्थ मुळ ठेव पावती, प्रमाणपत्र, ज्या बँकेच्या खात्यातून आर्थिक व्यवहार झालेला आहे, त्या आर्थिक व्यवहाराचे बैंक खात्याचे स्टेटमेंट व अन्य पुरावा.
गुंतवणूकदाराचे बैंक पासबुकच्या पहिल्या पानाची ठळक व सुस्पष्ट दिसणा-या २ झेरॉक्स प्रती, गुंतवणूकदाराचे आधारकार्ड, गुंतवणूकदाराचे पॅनकार्ड, गुंतवणूकदारास अंशतः किंवा पुर्णतः किंवा गुंतवणूकदारास मिळालेल्या परताव्याचा पुरावा,
उदाहरणार्थ: पावती, ज्या बँकेच्या खात्यातून आर्थिक व्यवहार झालेला आहे, त्या आर्थिक व्यवहाराचे बँक खात्याचे स्टेटमेंट व अन्य पुरावा.
वर नमूद सर्व कागदपत्रांच्या ठळक व सुस्पष्ट दिसणा-या २ झेरॉक्स प्रती आणाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

 Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा

Web Title: Satarakalikai industries sampark agro fraud patan eow satara appeal to investors marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 17, 2026 | 03:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या
1

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या
2

Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये पुन्हा बिबट्याची दहशत; वनविभाग सतर्क, नागरिकांना सावधतेचे आवाहन
3

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये पुन्हा बिबट्याची दहशत; वनविभाग सतर्क, नागरिकांना सावधतेचे आवाहन

Shivangi Joshi Facts : ‘ये रिश्ता…’ ची नायरा खऱ्या आयुष्यात आहे गोल्ड मेडलिस्ट; शिवांगी जोशीबद्दल ‘या’ खास गोष्टी माहितीयत का?
4

Shivangi Joshi Facts : ‘ये रिश्ता…’ ची नायरा खऱ्या आयुष्यात आहे गोल्ड मेडलिस्ट; शिवांगी जोशीबद्दल ‘या’ खास गोष्टी माहितीयत का?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

May 18, 2026 | 07:17 PM
CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 18, 2026 | 07:03 PM
“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

May 18, 2026 | 07:01 PM
कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी

कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी

May 18, 2026 | 06:42 PM
नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

May 18, 2026 | 06:38 PM
NEET पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसची मुंबई मेट्रोमध्ये जनजागृती मोहीम, भाजपच्या संरक्षणाखालीच पेपरफुटीचे आरोप

NEET पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसची मुंबई मेट्रोमध्ये जनजागृती मोहीम, भाजपच्या संरक्षणाखालीच पेपरफुटीचे आरोप

May 18, 2026 | 06:34 PM
Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

May 18, 2026 | 06:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM