Petrol-Diesel Prices: रशियन तेलावरील सवलत संपली; मोदी सरकारच्या चिंतेत वाढ, भारतात पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार

होर्मुझ संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका मोठ्या निर्णयामुळे जागतिक तेल बाजारात खळबळ माजली आहे. येत्या काही दिवसांत पेट्रोल, डिझेल आणि इतर इंधनांच्या किमती पुन्हा वाढण्याची भीती आहे.

Updated On: May 17, 2026 | 03:00 PM
Petrol-Diesel Prices: रशियन तेलावरील सवलत संपली; मोदी सरकारच्या चिंतेत वाढ, भारतात पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • ट्रम्प यांचा मोठा झटका
  • भारताची ‘जीवनवाहिनी’ धोक्यात
  • महागाईचा भडका उडण्याची भीती

Russian crude oil discount ends 2026 : जागतिक तेल बाजारातून सध्या एक अत्यंत चिंताजनक आणि मोठी बातमी समोर येत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियन (Russia) सवलत अधिकृतपणे संपुष्टात आली आहे. पश्चिम आशियातील वाढता संघर्ष, इराण युद्ध आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) नाकेबंदीच्या काळात भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करत होता. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाच्या या ‘कठोर’ भूमिकेमुळे भारतासह संपूर्ण जगाला महागाईचा मोठा फटका बसण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

का बंद झाली रशियन तेलाची सवलत?

रशिया आणि युक्रेन दरम्यान सुरू असलेल्या युद्धानंतर अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांनी रशियन तेलावर कडक निर्बंध लादले होते. तथापि, मार्च २०२६ मध्ये इराण युद्धाचा उद्रेक झाल्यानंतर आणि होर्मुझ नाकेबंदीमुळे जागतिक स्तरावर तेलाचे संकट प्रचंड गडद झाले होते. या भीषण तुटवड्याला तोंड देण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने मार्च २०२६ मध्ये एक विशेष तात्पुरती सूट जाहीर केली होती, जी पुढे १६ मे पर्यंत वाढवण्यात आली होती. ही सूट केवळ आधीच टँकरमध्ये भरलेल्या तेलाच्या खेपांना लागू होती. मात्र, आता ही मुदत संपल्याने रशियाकडून तेल खरेदी करणे अत्यंत कठीण आणि महाग होणार आहे.

जागतिक तेल बाजारावर अभूतपूर्व दबाव

रशिया हा जगातील सर्वात मोठ्या कच्च्या तेलाच्या निर्यातदार देशांपैकी एक आहे. अमेरिकेने रशियन तेलाचे दरवाजे बंद केल्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा पुरवठा कमी झाल्यामुळे ब्रेंट क्रूडच्या किमतीत मोठी उसळी पाहायला मिळू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, जर कच्च्या तेलाचे दर दीर्घकाळासाठी चढे राहिले, तर तेल कंपन्यांवर त्याचा प्रचंड ताण येईल आणि अखेर याचा भुर्दंड सर्वसामान्यांच्या खिशाला सोसावा लागेल.

भारतासमोरील दुहेरी संकट: पेट्रोल आणि डिझेल महागणार?

भारतासाठी रशियन कच्चे तेल ही गेल्या काही वर्षांत एक प्रकारे ‘जीवनवाहिनी’ ठरली होती. सवलतीच्या दरात मिळणाऱ्या या तेलामुळे देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यास सरकारला मोठी मदत झाली होती. मात्र, एकीकडे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील लष्करी तणावामुळे आखाती देशांतून येणारा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे आणि दुसरीकडे रशियाचा मार्गही कठीण झाला आहे. या दुहेरी संकटामुळे देशांतर्गत बाजारात इंधनाचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो, ज्यामुळे येत्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्याची भीती विश्लेषकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

महागाईचा नवा वणवा पेटणार?

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढल्यास त्याचा थेट परिणाम वाहतूक खर्चावर होतो. भाजीपाला, दूध, धान्य आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंची वाहतूक महाग झाल्यामुळे बाजारातील सर्वच गोष्टींचे भाव कडाडतात. ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ या व्यवहारवादी मुत्सद्देगिरीमुळे भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेला आता नव्या पर्यायांचा शोध घ्यावा लागणार आहे. भारत सरकार आता या समस्येवर मात करण्यासाठी इतर देशांशी चर्चा करत असून, देशातील इंधनाचा साठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत.

Published On: May 17, 2026 | 03:00 PM

Petrol-Diesel Price : पुन्हा कडाडणार इंधनाचे दर? जाणून घ्या काय आहेत मुंबई, बंगळुरुमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती?
US Iran Tension : 'वादळापूर्वीची शांतात' , ट्रम्प यांच्या 'त्या' पोस्टमुळे खळबळ; मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग आणखी गडद
Petrol – Diesel वर राज्यांचा चाललाय मनमानी कारभार? अंदमानमध्ये 1 रुपया तर तेलंगणामध्ये तब्बल 35 रुपये Tax
Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?
पाण्याचा नाही आगीचा धबधबा, वर्षातून एकदाच दिसतो निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार; पाहूनच डोळे दिपतील; Video Viral

Indian History: जुन्या काळात राजे-महाराजे सोन्या-चांदीच्या भांड्यांमध्येच जेवण का करायचे? जाणून घ्या यामागचं रहस्य!

राष्ट्रवादीत अंतर्गत कलह, पार्थ पवारांनी घेतली फडणवीसांची भेट

Adhik Maas: अधिक मासाला का दिले गेले "धोंड्याचा मास" हे नाव? जाणून घ्या अधिक मासाचे महत्त्व

Market Outlook : रुपयाची घसरण, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून Shares ची विक्री… नव्या आठवड्यात मार्केटची घसरण सुरुच राहणार?

IPL 2026: KKR च्या विजयाने प्लेऑफच्या शर्यतीत मोठा ट्विस्ट, बदलले पॉईंट टेबलचे गणित; टॉप-4 साठी चुरस वाढली

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

