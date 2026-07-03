अमरनाथ यात्रेकरूंसाठी खूशखबर! एअरटेलकडून नेटवर्कचा मोठा विस्तार; पवित्र गुहेच्या संपूर्ण मार्गावर मिळणार अखंड सेवा

ही नेटवर्क उभारणी संबंधित सरकारी यंत्रणा आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सहकार्याने करण्यात आली असून यात्रेदरम्यान संपर्क पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या विस्तारित नेटवर्कमुळे विश्वसनीय व्हॉईस आणि डेटा सेवा, आपत्कालीन संपर्क सुविधा तसेच लाखो भाविकांसाठी डिजिटल सेवांचा अधिक चांगला लाभ उपलब्ध होईल.
Recharge Plans: मुसळधार पावसात Wi-Fi ठप्प? चिंता नको… इंटरनेट सुरू ठेवण्यासाठी ‘हे’ टेलिकॉम प्लॅन्स ठरतील बेस्ट
भारती एअरटेलचे जम्मू आणि काश्मीर विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (COO) विक्रम आरएस म्हणाले, “एअरटेलमध्ये आम्ही लोक, समुदाय आणि अत्यावश्यक सेवांना जोडून ठेवण्यास कटिबद्ध आहोत, अगदी सर्वात आव्हानात्मक भौगोलिक परिस्थितीतही. अमरनाथ यात्रेसाठी पहलगाम आणि बालटाल या दोन्ही मार्गांवर नेटवर्कचा विस्तार करणे हे जम्मू-काश्मीरमधील आमच्या सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीचे आणि यात्रेदरम्यान भाविक, सुरक्षा कर्मचारी आणि प्रशासनाला विश्वासार्ह संपर्क सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे.”
अशा दुर्गम आणि आव्हानात्मक भागांमध्ये नेटवर्कचा सातत्याने विस्तार करून एअरटेल डिजिटल दरी कमी करण्यासाठी आणि भारताच्या डिजिटल परिवर्तनाला गती देण्यासाठी आपली बांधिलकी कायम राखत आहे.
नाव बदललं, सेवा नाही! आता ‘या’ नावाने ओळखली जाणार कंपनीची Airtel Priority Postpaid सर्विस… कंपनीने दिली माहिती