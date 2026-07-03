शुक्रवार, 3 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Bharti Airtel Expands Mobile Network Coverage For Amarnath Yatra Pilgrims

अमरनाथ यात्रेकरूंसाठी खूशखबर! एअरटेलकडून नेटवर्कचा मोठा विस्तार; पवित्र गुहेच्या संपूर्ण मार्गावर मिळणार अखंड सेवा

Updated On: Jul 03, 2026 | 04:26 PM IST
जाहिरात
सारांश

अमरनाथ यात्रेकरूंसाठी भारती एअरटेलने पहलगाम आणि बालटाल मार्गासह पवित्र गुहेपर्यंत आपल्या मोबाईल नेटवर्कचा मोठा विस्तार केला असून चंदनवाडी, पिस्सू टॉप येथे नवीन साईट्स उभारल्या आहेत.

अमरनाथ यात्रेकरूंसाठी खूशखबर! एअरटेलकडून नेटवर्कचा मोठा विस्तार; पवित्र गुहेच्या संपूर्ण मार्गावर मिळणार अखंड सेवा
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • अमरनाथ यात्रेकरूंसाठी खूशखबर!
  • एअरटेलकडून नेटवर्कचा मोठा विस्तार
  • पवित्र गुहेच्या संपूर्ण मार्गावर मिळणार अखंड सेवा
जम्मू/श्रीनगर, 3 जुलै 2026: भारती एअरटेलने आज अमरनाथ यात्रेदरम्यान भाविक, सुरक्षा कर्मचारी आणि स्थानिक प्रशासनासाठी संपर्क व्यवस्था अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने आपल्या मोबाईल नेटवर्कचा विस्तार केल्याची घोषणा केली. चंदनवाडी, पिस्सू टॉप आणि बेटाब व्हॅली येथे नवीन नेटवर्क साइट्स उभारून एअरटेलने पहलगाम मार्गावरील महत्त्वाच्या भागांमध्ये नेटवर्क कव्हरेज उपलब्ध केले आहे. याशिवाय, बालटाल येथे आधीपासून असलेल्या नेटवर्क सुविधेसह आता पवित्र अमरनाथ गुहेकडे जाणाऱ्या संपूर्ण मार्गावर अखंड संपर्क सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

ही नेटवर्क उभारणी संबंधित सरकारी यंत्रणा आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सहकार्याने करण्यात आली असून यात्रेदरम्यान संपर्क पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या विस्तारित नेटवर्कमुळे विश्वसनीय व्हॉईस आणि डेटा सेवा, आपत्कालीन संपर्क सुविधा तसेच लाखो भाविकांसाठी डिजिटल सेवांचा अधिक चांगला लाभ उपलब्ध होईल.

Recharge Plans: मुसळधार पावसात Wi-Fi ठप्प? चिंता नको… इंटरनेट सुरू ठेवण्यासाठी ‘हे’ टेलिकॉम प्लॅन्स ठरतील बेस्ट

भारती एअरटेलचे जम्मू आणि काश्मीर विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (COO) विक्रम आरएस म्हणाले, “एअरटेलमध्ये आम्ही लोक, समुदाय आणि अत्यावश्यक सेवांना जोडून ठेवण्यास कटिबद्ध आहोत, अगदी सर्वात आव्हानात्मक भौगोलिक परिस्थितीतही. अमरनाथ यात्रेसाठी पहलगाम आणि बालटाल या दोन्ही मार्गांवर नेटवर्कचा विस्तार करणे हे जम्मू-काश्मीरमधील आमच्या सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीचे आणि यात्रेदरम्यान भाविक, सुरक्षा कर्मचारी आणि प्रशासनाला विश्वासार्ह संपर्क सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे.”

अशा दुर्गम आणि आव्हानात्मक भागांमध्ये नेटवर्कचा सातत्याने विस्तार करून एअरटेल डिजिटल दरी कमी करण्यासाठी आणि भारताच्या डिजिटल परिवर्तनाला गती देण्यासाठी आपली बांधिलकी कायम राखत आहे.

नाव बदललं, सेवा नाही! आता ‘या’ नावाने ओळखली जाणार कंपनीची Airtel Priority Postpaid सर्विस… कंपनीने दिली माहिती

Web Title: Bharti airtel expands mobile network coverage for amarnath yatra pilgrims

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 03, 2026 | 04:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Amarnath Yatra: ‘बम बम भोले’च्या जयघोषात आजपासून सुरु झाली अमरनाथ यात्रा; जाणून घ्या पौराणिक कथा आणि धार्मिक महत्त्व
1

Amarnath Yatra: ‘बम बम भोले’च्या जयघोषात आजपासून सुरु झाली अमरनाथ यात्रा; जाणून घ्या पौराणिक कथा आणि धार्मिक महत्त्व

Recharge Plans: मुसळधार पावसात Wi-Fi ठप्प? चिंता नको… इंटरनेट सुरू ठेवण्यासाठी ‘हे’ टेलिकॉम प्लॅन्स ठरतील बेस्ट
2

Recharge Plans: मुसळधार पावसात Wi-Fi ठप्प? चिंता नको… इंटरनेट सुरू ठेवण्यासाठी ‘हे’ टेलिकॉम प्लॅन्स ठरतील बेस्ट

Hoor Coke Studio : ‘हूर’ मधून कोक स्टुडिओ भारतने घडवली काश्मीरच्या लोकसंगीताची सुरेल सफर
3

Hoor Coke Studio : ‘हूर’ मधून कोक स्टुडिओ भारतने घडवली काश्मीरच्या लोकसंगीताची सुरेल सफर

भारताच्या या गावाला का म्हटलं जातं सायलंट व्हिलेज, कारण जाणून तुम्हीही व्हाल इमोशनल
4

भारताच्या या गावाला का म्हटलं जातं सायलंट व्हिलेज, कारण जाणून तुम्हीही व्हाल इमोशनल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अमरनाथ यात्रेकरूंसाठी खूशखबर! एअरटेलकडून नेटवर्कचा मोठा विस्तार; पवित्र गुहेच्या संपूर्ण मार्गावर मिळणार अखंड सेवा

अमरनाथ यात्रेकरूंसाठी खूशखबर! एअरटेलकडून नेटवर्कचा मोठा विस्तार; पवित्र गुहेच्या संपूर्ण मार्गावर मिळणार अखंड सेवा

Jul 03, 2026 | 04:25 PM
इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पावरून पिंपरी पालिकेत गोंधळ; विरोध डावलून 430 कोटींच्या ऐनवेळच्या विषयाला मंजुरी

इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पावरून पिंपरी पालिकेत गोंधळ; विरोध डावलून 430 कोटींच्या ऐनवेळच्या विषयाला मंजुरी

Jul 03, 2026 | 04:10 PM
Breaking: गुजरात ATSची मोठी कारवाई: गुजरात आणि मध्य प्रदेशातून जैशच्या ८ संशयित दहशतवाद्यांना अटक

Breaking: गुजरात ATSची मोठी कारवाई: गुजरात आणि मध्य प्रदेशातून जैशच्या ८ संशयित दहशतवाद्यांना अटक

Jul 03, 2026 | 04:10 PM
‘भारत वाईट…’ भारतावर टीका, अमेरिका-चीनचं कौतुक; पेप्सिकोच्या माजी CEO इंदरा नुयी यांचे खळबळजनक विधान

‘भारत वाईट…’ भारतावर टीका, अमेरिका-चीनचं कौतुक; पेप्सिकोच्या माजी CEO इंदरा नुयी यांचे खळबळजनक विधान

Jul 03, 2026 | 04:08 PM
Eng W vs Aus W Final: T20 वर्ल्ड कप फायनलमध्ये ऑस्ट्रेलिया-इंग्लंड आमनेसामने; कधी अन् कुठे रंगणार महामुकाबला?

Eng W vs Aus W Final: T20 वर्ल्ड कप फायनलमध्ये ऑस्ट्रेलिया-इंग्लंड आमनेसामने; कधी अन् कुठे रंगणार महामुकाबला?

Jul 03, 2026 | 04:06 PM
Sting Energy Drink Ban: राज्यभरातील शाळांच्या ५०० मीटर परिसरात ‘स्टिंग’ ड्रिंक विकण्यास बंदी; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!

Sting Energy Drink Ban: राज्यभरातील शाळांच्या ५०० मीटर परिसरात ‘स्टिंग’ ड्रिंक विकण्यास बंदी; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!

Jul 03, 2026 | 03:55 PM
Samarth Movie : सिनेमाचा म्युजिक लाँच सोहळा पडला पार! समर्थ रामदासांचे विचार आणि सुमधुर संगीत

Samarth Movie : सिनेमाचा म्युजिक लाँच सोहळा पडला पार! समर्थ रामदासांचे विचार आणि सुमधुर संगीत

Jul 03, 2026 | 03:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा