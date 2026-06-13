नाव बदललं, सेवा नाही! आता 'या' नावाने ओळखली जाणार कंपनीची Airtel Priority Postpaid सर्विस... कंपनीने दिली माहिती

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खरं तर, या सेवेमुळे नेट न्यूट्रॅलिटीवरील चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे आणि टेलीकॉम रेगुलेटर ऑफ इंडिया (TRAI) ने देखील कंपनीकडून याबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. या सर्व चर्चा सुरु असतानाच अशा अफवा पसरल्या होत्या की कंपनी प्रायोरिटी पोस्टपेड सर्विस बंद करण्याचा निर्णय घेत आहे. मात्र आता कंपनीने त्यांची भुमिका स्पष्ट करत सांगितलं आहे की, केवळ सर्विसचे नाव बदलत आहे, सर्विस बंद केली जाणार नाही. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
प्रायोरिटी पोस्टपेड सर्विसच्या नवीन नावाबाबत माहिती देताना एअरटेलने स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, कंपनीचे लाँच कँपेन आता संपले आहे आणि फास्ट लेन नावाची सर्विस आता अधिक चांगल्या पद्धतीने सादर करण्यात आली आहे. ज्या यूजर्सनी पोस्टपेड प्लॅनची निवड केली आहे आणि ज्यांच्याकडे 5G सपोर्टेड डिव्हाईस आहेत, त्यांना फास्टर स्पीड, अनलिमिटेड डेटा आणि उत्तम सर्विसचा अनुभव मिळणार आहे. नावातील हा बदल केवळ ब्रँडिंगपुरता मर्यादित राहणार आहे आणि यामध्ये उपलब्ध असणारे प्लॅन्स पूर्वीप्रमाणेच सुरु राहणार आहेत. सर्विस बंद होणार आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर देताना कंपनीने सांगितलं की, ही सर्विस बंद करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. आम्हाला ग्राहकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. स्टँडअलोन 5G नेटवर्क आणि स्लाइसिंग तंत्रज्ञान सर्व यूजर्ससाठी नेटवर्कची कार्यक्षमता सुधारतात. कंपनीने घेतलेल्या या निर्णयाचा प्रीपेड यूजर्सवर कोणताही परिणाम होणार नाही आणि यूजर्सना त्यांची सर्विस पूर्वीप्रमाणेच मिळणार आहे. .
नेटवर्क स्लाइसिंग टेक्नोलॉजीबद्दल बोलायचं झालं तर, हे 5G टेक्नोलॉजीमध्ये वापरले जाणारे असे एक फीचर आहे, जे एक नेटवर्क अनेक वर्चुअल नेटवर्कमध्ये स्प्लिट करते. यूजर ग्रुप किंवा विशिष्ट उद्देशांसाठी नेटवर्क स्लाइस तयार केले जाऊ शकतात. नेटवर्क स्लाइसिंगमुळे नेटवर्क अधिक चांगल्या पद्धतीने काम करू शकते. अमेरिका, यूके आणि मलेशियासह अनेक देशांमध्ये 5G नेटवर्क स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी आधीपासूनच उपलब्ध आहे.
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एअरटेलच्या या सर्विसवर प्रचंड वाद झाला होता. अनेकांना वाटले की हे नेट न्यूट्रॅलिटीचे उल्लंघन आहे. त्यांचं असं म्हणणं होतं की, कंपनी त्यांच्या यूजर्समध्ये भेदभाव करत आहे. या सर्विसमुळे पोस्टपेड यूजर्सना अधिक चांगला 5G अनुभव मिळणार आहे. ज्यामुळे प्रीपेड यूजर्सना पोस्टपेड सर्विसची निवड करण्यासाठी विचार करावा लागेल. शिवाय, एका संसदीय समितीने म्हटले आहे की, अशा सेवा गरीब आणि प्रीपेड वापरकर्त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन करत आहेत. याच वादाबाबत ट्रायने कंपनीला स्पष्टीकरण देण्यास सांगितलं होतं.