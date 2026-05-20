Solapur Municipality: महापालिकेत शिस्तीचा नवा अध्याय! जूनपासून 4300 अधिकारी-कर्मचारी एकाच गणवेशात दिसणार

सोलापूर : सोलापूर महानगरपालिकेत जून महिन्यापासून शिस्त आणि एकात्मतेचा नवा अध्याय सुरू होणार आहे. महापालिका प्रशासनातील सुमारे ४३०० अधिकारी व कर्मचारी आता एकसमान गणवेशात दिसणार असून, महापौर विनायक कोंड्याल यांनी याबाबत माहिती दिली. याशिवाय, महापालिकेत एकेकाळी वाजणारा सूचना भोंगाही पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये शिस्तबद्धता, ओळख आणि एकोपा निर्माण व्हावा यासाठी गडद गुलाबी (डार्क पिंक) रंगाचा ड्रेस कोड लागू करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे या गणवेशाचा खर्च कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात न करता महापालिकेच्या निधीतून केला जाणार आहे. यापूर्वी २०१४ मध्येही ड्रेस कोड लागू करण्यात आला होता.
महापालिकेत कर्मचारी आगमन, जेवणाची सुट्टी आणि कामकाज संपल्याच्या वेळेची सूचना देण्यासाठी पूर्वी भोंगा वाजवला जात होता. आता तो पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने जुन्या पद्धतीला नव्या स्वरूपात पुनर्जीवन मिळणार आहे. दरम्यान, पावसाळ्यापूर्व तयारीचा आढावा घेण्यासाठी २५ मे रोजी संबंधित विभागांची बैठक घेण्यात येणार आहे. नालेसफाईनंतर रस्त्याच्या कडेला पडून असलेला गाळ तातडीने हटवण्याच्या सूचनाही देण्यात येणार आहेत. पावसाळ्यात नागरिकांना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी प्रशासन प्राधान्याने काम करणार असल्याचे महापौर कोंड्याल यांनी स्पष्ट केले.
सोलापूर महानगरपालिका (SMC) ही सोलापूर शहराच्या नागरी प्रशासनाची प्रमुख स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. शहरातील पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य सेवा, कर वसुली, सार्वजनिक सुविधा, शिक्षण, अग्निशमन सेवा आणि शहरी विकासाची जबाबदारी महापालिकेकडे असते. सोलापूर महानगरपालिका ही महाराष्ट्रातील जुन्या महापालिकांपैकी एक मानली जाते. सोलापूर नगरपालिका 1860 मध्ये स्थापन झाली आणि शहराची लोकसंख्या वाढल्यानंतर तिला 1963 मध्ये महानगरपालिकेचा दर्जा देण्यात आला. सध्या महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात सुमारे 178.57 चौ.कि.मी. क्षेत्रफळ असून 12 लाखांहून अधिक लोकसंख्या या प्रशासनाखाली येते.
शहर नियोजन आणि पायाभूत सुविधा विकास
रस्ते, गटारे, पथदिवे आणि पाणीपुरवठा व्यवस्था
कचरा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक स्वच्छता
सार्वजनिक आरोग्य सेवा आणि रुग्णालये
मालमत्ता कर व इतर महसूल वसुली
उद्याने, सार्वजनिक शौचालये, बाजारपेठ आणि नागरी सुविधा उपलब्ध करणे
झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि सामाजिक कल्याण योजना राबवणे
