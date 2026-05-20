Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Why Mutual Fund Sip Is Not Always Profitable Hidden Facts See More Details

SIP नेहमीच फायदेशीर नसते? Mutual Fund कंपन्या ‘या’ 5 गोष्टी तुमच्यापासून नेहमी लपवतात; Investment पूर्वी नक्की वाचा

म्युच्युअल फंड हाच गुंतवणुकीसाठी योग्य पर्याय आहे आणि 'SIP' हा गुंतवणुकीचा सर्वात सुरक्षित मार्ग आहे. पण, हे खरोखरच तितके खरे आहे का? वस्तुस्थिती अशी आहे की, मार्केटिंगच्या झगमगाटात आपण अनेकदा 'SIP'शी निगडित असलेले खरे धोके आणि त्यातील काही बारकावे यांकडे दुर्लक्ष करतो.

Updated On: May 20, 2026 | 05:15 PM
फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया

फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:

Mutual Fund SIP : आजच्या काळात,प्रत्येकजण म्युच्युअल फंडमध्ये फक्त एक छोटीशी ‘SIP’ सुरू करा असा सल्ला देताना आढळतात. आणि त्यानंतर त्याबद्दल विसरून जा; काहीच वर्षांत त्यातून लाखो किंवा करोडो रुपयांचा मोठा निधी उभा राहील, अशी खात्रीही ते तुम्हाला देतात. दूरचित्रवाणीवरील जाहिरातींपासून ते सोशल मीडियावरील ‘इन्फ्लुएन्सर्स’पर्यंत प्रत्येकजण असाच दावा करतो की, म्युच्युअल फंड हाच गुंतवणुकीसाठी योग्य पर्याय आहे आणि ‘SIP’ हा गुंतवणुकीचा सर्वात सुरक्षित मार्ग आहे. पण, हे खरोखरच तितके खरे आहे का? वस्तुस्थिती अशी आहे की, मार्केटिंगच्या झगमगाटात आपण अनेकदा ‘SIP’शी निगडित असलेले खरे धोके आणि त्यातील काही बारकावे यांकडे दुर्लक्ष करतो.

30 वर्षांपूर्वी India आणि Italy होते एकाच Level ला; आता मात्र…; दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेत ‘इतका’ मोठा फरक

बऱ्याच लोकांना असे वाटते की एकदा त्यांनी SIP सुरू केली की, बाजारातील मंदी किंवा आर्थिक घसरणीच्या प्रतिकूल परिणामांपासून त्यांचे पैसे सुरक्षित राहतात; तथापि, एसआयपी गुंतवणूकदारही इतरांप्रमाणेच आर्थिक घसरणीच्या त्रासाला बळी पडू शकतात. जर शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली आणि तुम्हाला त्या घटनेनंतर दोन ते पाच वर्षांच्या आत तुमच्या निधीची गरज भासली, तर एसआयपी तुम्हाला मोठे नुकसान होण्यापासून वाचवू शकत नाही. जपानच्या निक्केई शेअर बाजाराचे उदाहरण एक जागतिक धडा आहे; तेथील गुंतवणूकदारांना बाजारातील घसरणीनंतर आपले भांडवल परत मिळवण्यासाठी अनेक दशके वाट पाहावी लागली. जर तुमची गुंतवणुकीची मुदत कमी असेल, तर आर्थिक मंदीमुळे तुमचा पोर्टफोलिओ मोठ्या तोट्यात जाऊ शकतो.

ही वृत्ती महागडी ठरु शकते

आजकाल तरुण गुंतवणूकदार करत असलेल्या सर्वात मोठ्या चुकांपैकी एक म्हणजे ऑटोमेशनलाच आपली संपूर्ण गुंतवणूक योजना समजणे. ते आपल्या बँक खात्यातून ऑटो-डेबिट सेट करतात आणि मग वर्षानुवर्षे त्या पैशांचे काय होत आहे हे तपासण्याची तसदीही घेत नाहीत. ही ‘सेट करा आणि विसरून जा’ वृत्ती अत्यंत महागडी ठरू शकते, कारण त्यामुळे निष्काळजीपणा वाढतो.

प्रत्यक्ष रक्कम ही खूपच कमी

जाहिरातींमध्ये जेव्हा आपण १२% किंवा १५% इतके ‘CAGR’ परतावे पाहतो, तेव्हा आपण कर आणि महागाई यांच्या परिणामाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करतो. प्रत्यक्षात, कागदोपत्री दिसणाऱ्या परताव्यांच्या तुलनेत, आपल्या हाती पडणारी प्रत्यक्ष रक्कम ही खूपच कमी असते. असे गृहीत धरूया की, महागाईचा दर वार्षिक ६% ने वाढत आहे; शिवाय नवीन सरकारी नियमांनुसार कमावलेल्या नफ्यावर १२.५% इतका ‘दीर्घकालीन भांडवली नफा कर’ भरणे देखील आवश्यक आहे.

योग्य असतेच असे नाही

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, ‘SIP’ ही प्रत्येकासाठी किंवा प्रत्येक परिस्थितीसाठी योग्य असतेच असे नाही. जर तुमचा दृष्टिकोन अल्पकालीन असेलम्हणजेच तुम्हाला एका-दोन वर्षांच्या आतच पैशांची आवश्यकता असेल तर तुम्ही या पर्यायाचा अवलंब करू नये. त्याचप्रमाणे, ज्या व्यक्तींवर कर्जाचा किंवा ऋणाचा मोठा बोजा आहे, अथवा ज्यांचे मासिक उत्पन्न अनियमित असून त्यात चढ-उतार होत असतात, अशा व्यक्तींसाठी दरमहा एका निश्चित आर्थिक जबाबदारीचा स्वीकार करणे हा शहाणपणाचा निर्णय ठरत नाही.

परिपूर्ण गुंतवणूक धोरण ठरत नाही

जरी ‘SIP’ हा पैसे गुंतवण्याचा निःसंशयपणे एक उत्कृष्ट आणि शिस्तबद्ध मार्ग असला, तरी तो स्वतःमध्येच एक परिपूर्ण गुंतवणूक धोरण ठरत नाही. ही केवळ एक अशी यंत्रणा आहे, ज्याद्वारे तुम्ही तुमच्या बँक खात्यातील निधी एखाद्या ‘फंड हाउस’कडे वळवता. ही गुंतवणूक खरोखरच फायदेशीर ठरण्यासाठी, तुम्ही तिला तुमच्या आयुष्यातील ध्येयांशी जोडून घेतले पाहिजे; तसेच एखाद्या भक्कम आणि सातत्याने उत्तम कामगिरी करणाऱ्या फंडाची निवड केली पाहिजे आणि वेळोवेळी विशेषतः वार्षिक आधारावर त्याच्या कामगिरीचा आढावा घेतला पाहिजे.

नशीब चमकलं! मोफत ब्रँड अँम्बेसिडर बनले Modi-Meloni; Melodi ची चांदी! कंपनीचे शेअर्स खरेदी करण्यासाठी ही झुंबड…

Web Title: Why mutual fund sip is not always profitable hidden facts see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 20, 2026 | 05:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Warli Art Design : पुणे SNDT च्या विद्यार्थीनीची कमाल! सई राऊतच्या वारली पेंटिगला भारत सरकारकडून पेटंट
1

Warli Art Design : पुणे SNDT च्या विद्यार्थीनीची कमाल! सई राऊतच्या वारली पेंटिगला भारत सरकारकडून पेटंट

30 वर्षांपूर्वी India आणि Italy होते एकाच Level ला; आता मात्र…; दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेत ‘इतका’ मोठा फरक
2

30 वर्षांपूर्वी India आणि Italy होते एकाच Level ला; आता मात्र…; दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेत ‘इतका’ मोठा फरक

APJ Abdul Kalam : भारतरत्न कलामांचा अनोखा खजिना पुण्यात; ‘या’ ठिकाणी आहे ५०० दुर्मीळ फोटोंचा संग्रह
3

APJ Abdul Kalam : भारतरत्न कलामांचा अनोखा खजिना पुण्यात; ‘या’ ठिकाणी आहे ५०० दुर्मीळ फोटोंचा संग्रह

Meta Layoffs: पहाटेचा ईमेल 8000 लोकांची झोप उडवून गेला, Meta कडून एका झटक्यात मोठी नोकरकपात
4

Meta Layoffs: पहाटेचा ईमेल 8000 लोकांची झोप उडवून गेला, Meta कडून एका झटक्यात मोठी नोकरकपात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SIP नेहमीच फायदेशीर नसते? Mutual Fund कंपन्या ‘या’ 5 गोष्टी तुमच्यापासून नेहमी लपवतात; Investment पूर्वी नक्की वाचा

SIP नेहमीच फायदेशीर नसते? Mutual Fund कंपन्या ‘या’ 5 गोष्टी तुमच्यापासून नेहमी लपवतात; Investment पूर्वी नक्की वाचा

May 20, 2026 | 05:15 PM
Devendra Fadnavis : महाराष्ट्र बनेल न्यूक्लिअर पॉवर हब? अमेरिकन कंपन्यांसोबत गुंतवणुकीवर मुख्यमंत्री फडणवीसांची चर्चा

Devendra Fadnavis : महाराष्ट्र बनेल न्यूक्लिअर पॉवर हब? अमेरिकन कंपन्यांसोबत गुंतवणुकीवर मुख्यमंत्री फडणवीसांची चर्चा

May 20, 2026 | 05:04 PM
ZP Schools : मोहोळमधील जिल्हा परिषद शाळांची दुरवस्था; आमदार राजू खरे यांची शिक्षणमंत्र्यांकडे विशेष निधीची मागणी

ZP Schools : मोहोळमधील जिल्हा परिषद शाळांची दुरवस्था; आमदार राजू खरे यांची शिक्षणमंत्र्यांकडे विशेष निधीची मागणी

May 20, 2026 | 04:55 PM
IPL चा ‘बॉस’ ठरला Virat Kohli; कमाईचा आकडा वाचून फिरतील डोळे, रोहित-धोनीही पडले मागे

IPL चा ‘बॉस’ ठरला Virat Kohli; कमाईचा आकडा वाचून फिरतील डोळे, रोहित-धोनीही पडले मागे

May 20, 2026 | 04:50 PM
Daund Politics: दौंडच्या १७ नगरसेवकांनी गेम फिरवला!पुणे आमदारकीच्या समीकरणात मोठा बदल

Daund Politics: दौंडच्या १७ नगरसेवकांनी गेम फिरवला!पुणे आमदारकीच्या समीकरणात मोठा बदल

May 20, 2026 | 04:44 PM
रेल्वे उमेदवारांनो लक्ष द्या! RRB सेक्शन कंट्रोलर परीक्षेची तारीख बदलली; आता ‘या’ दिवशी होणार पेपर?

रेल्वे उमेदवारांनो लक्ष द्या! RRB सेक्शन कंट्रोलर परीक्षेची तारीख बदलली; आता ‘या’ दिवशी होणार पेपर?

May 20, 2026 | 04:36 PM
Sunil Gaikwad : ‘आई-वडिलांची सेवा हीच खरी पूजा’; माजी खासदार सुनील गायकवाड यांचा बालसंस्कार शिबिरात संदेश

Sunil Gaikwad : ‘आई-वडिलांची सेवा हीच खरी पूजा’; माजी खासदार सुनील गायकवाड यांचा बालसंस्कार शिबिरात संदेश

May 20, 2026 | 04:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM